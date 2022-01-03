2022/01/03,
財經

標普500能源板塊漲幅突破50%創紀錄，天然氣價格飆漲將推升歐元區2022年通膨率

標普500能源板塊漲幅突破50%創紀錄，天然氣價格飆漲將推升歐元區2022年通膨率
Photo Credit: Taki SteveCC BY 2.0

我們想讓你知道的是

通貨膨脹成為各國難解的問題，隨著天然氣供給持續吃緊，連帶影響歐元區的通膨率。專家強調，未來是否將造成通貨膨脹越演越烈，要看價格會不會再次回落、回落的速度有多快，以及歐洲各國政府對待通膨的態度。

去（2021）年標普500指數（S&P 500）的能源板塊漲幅突破50%，創下史上最大幅度。歐洲經濟學家預測，近日天然氣價格的飆升，意味著即使油價走低，也將使歐元區2022年總體通脹率高於先前的預期。他強調，天然氣批發價格上漲，是否將造成通貨膨脹越演越烈，要看價格會不會再次回落、回落的速度有多快，以及歐洲各國政府對通膨是何態度。

極端氣候造成大宗原物料價格高漲

2021年極端氣候引發了全球通貨膨脹，天災造成各地原物料市場短缺，推升了各種商品價格上漲，從電力、供暖、建材到糧食無一倖免。

《華爾街日報》報導，寒害肆虐，佛羅裡達州（State of Florida）橙汁期貨價格開始飆漲；暴風雪成災，芝加哥（Chicago）天然氣，供不應求，去年極端氣候成為常態，一再擾亂全球能源供給需求市場。

報導稱，能源價格多年持續下探，導致燃油、穀物產量下挫，又加上中美貿易戰影響，大宗原物料有了上漲的基礎，如今，疫情、氣候災變等復合性因素，加劇了通貨膨脹。

早在去年2月天然氣供給已出現問題，冰雪將美國德州（Texas）的油氣井阻塞，燃油產量下降，美國主要天然氣交易中心Henry Hub創下單位23.86美元的紀錄。

截至去年年底，疫情趨緩下各國解封，民眾開始旅行，標普500指數的能源板塊反彈幅度近50%，創下史上最大幅度。根據國就研究調查組織FactSet，本次漲幅超越了2016年25%的次高紀錄。

《關鍵評論網》詢問欣欣天然氣業內人士國內天然氣情況，他表示，國外天然氣價格上漲已久，但台灣中油有穩定物價機制，除了電業用戶自2022年1月將調漲10%以外，其餘民生、工業用戶不調整。

業內人士說，國外的情況和台灣不同，歐美大陸國家各區有油管、油槽設施，受到天氣影響大，但是台灣則看運價、國際市場行情，兩地情況不能夠類比。他也分析，能源短時間不會價跌，疫情進一步受控後，能源需求更大，可能會在高檔徘徊。

天然氣價格飆升，將推高歐元區2022年通膨率

凱投宏觀（Capital Economics）歐洲經濟學家Andrew Kenningham告訴《華爾街日報》，天然氣批發價格是否回落、速度有多快以及歐洲各國政府的政策，都會影響通貨膨脹的程度，他說天然氣價格的跳漲，會影響歐元區2022年的通脹率，並且推高1%。

Kenningham進一步強調，歐洲的央行官員2022年最擔憂，天然氣暫時性上漲，且加劇物價上行壓力，甚至抬升民眾對通膨的預期，導致一連串的惡性循環，家庭收入將會受到打擊。

不過，經濟研究顧問公司Pantheon Macroeconomics卻悲觀表示，有數據顯示，即使油價從高點回落，天然氣在短期內也會上漲，到時候消費市場和工業生產最大的威脅是能源價格高居不下。

Pantheon表示，能源通膨問題中，天然氣相較液態燃料中影響更大，他說「天然氣價格的上漲壓力最終將在明年春季緩解，但核能能不能穩定發電，也會影響能源通脹的波動。」

TortoiseEcofin高級基金經理Rob Thummel強調，「石油、天然氣，甚至煤炭未來也將成為對全球經濟成長的關鍵因素，目前國際投資者終於認識到了這一點。」這意味著，在市場預期能源持續緊繃的情況下，短時間通貨膨脹和能源價格飆升問題，仍無法得到解決。

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。