標普500能源板塊漲幅突破50%創紀錄，天然氣價格飆漲將推升歐元區2022年通膨率

去（2021）年標普500指數（S&P 500）的能源板塊漲幅突破50%，創下史上最大幅度。歐洲經濟學家預測，近日天然氣價格的飆升，意味著即使油價走低，也將使歐元區2022年總體通脹率高於先前的預期。他強調，天然氣批發價格上漲，是否將造成通貨膨脹越演越烈，要看價格會不會再次回落、回落的速度有多快，以及歐洲各國政府對通膨是何態度。

極端氣候造成大宗原物料價格高漲

2021年極端氣候引發了全球通貨膨脹，天災造成各地原物料市場短缺，推升了各種商品價格上漲，從電力、供暖、建材到糧食無一倖免。

《華爾街日報》報導，寒害肆虐，佛羅裡達州（State of Florida）橙汁期貨價格開始飆漲；暴風雪成災，芝加哥（Chicago）天然氣，供不應求，去年極端氣候成為常態，一再擾亂全球能源供給需求市場。

報導稱，能源價格多年持續下探，導致燃油、穀物產量下挫，又加上中美貿易戰影響，大宗原物料有了上漲的基礎，如今，疫情、氣候災變等復合性因素，加劇了通貨膨脹。

早在去年2月天然氣供給已出現問題，冰雪將美國德州（Texas）的油氣井阻塞，燃油產量下降，美國主要天然氣交易中心Henry Hub創下單位23.86美元的紀錄。

截至去年年底，疫情趨緩下各國解封，民眾開始旅行，標普500指數的能源板塊反彈幅度近50%，創下史上最大幅度。根據國就研究調查組織FactSet，本次漲幅超越了2016年25%的次高紀錄。

《關鍵評論網》詢問欣欣天然氣業內人士國內天然氣情況，他表示，國外天然氣價格上漲已久，但台灣中油有穩定物價機制，除了電業用戶自2022年1月將調漲10%以外，其餘民生、工業用戶不調整。

業內人士說，國外的情況和台灣不同，歐美大陸國家各區有油管、油槽設施，受到天氣影響大，但是台灣則看運價、國際市場行情，兩地情況不能夠類比。他也分析，能源短時間不會價跌，疫情進一步受控後，能源需求更大，可能會在高檔徘徊。

天然氣價格飆升，將推高歐元區2022年通膨率

凱投宏觀（Capital Economics）歐洲經濟學家Andrew Kenningham告訴《華爾街日報》，天然氣批發價格是否回落、速度有多快以及歐洲各國政府的政策，都會影響通貨膨脹的程度，他說天然氣價格的跳漲，會影響歐元區2022年的通脹率，並且推高1%。

Kenningham進一步強調，歐洲的央行官員2022年最擔憂，天然氣暫時性上漲，且加劇物價上行壓力，甚至抬升民眾對通膨的預期，導致一連串的惡性循環，家庭收入將會受到打擊。

不過，經濟研究顧問公司Pantheon Macroeconomics卻悲觀表示，有數據顯示，即使油價從高點回落，天然氣在短期內也會上漲，到時候消費市場和工業生產最大的威脅是能源價格高居不下。

Pantheon表示，能源通膨問題中，天然氣相較液態燃料中影響更大，他說「天然氣價格的上漲壓力最終將在明年春季緩解，但核能能不能穩定發電，也會影響能源通脹的波動。」

TortoiseEcofin高級基金經理Rob Thummel強調，「石油、天然氣，甚至煤炭未來也將成為對全球經濟成長的關鍵因素，目前國際投資者終於認識到了這一點。」這意味著，在市場預期能源持續緊繃的情況下，短時間通貨膨脹和能源價格飆升問題，仍無法得到解決。

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核稿編輯：翁世航