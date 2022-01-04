【音樂】陳昇將自己的跨年演場會類比為春晚，這樣的自嘲倒也不是憑空而來

文：簡弘毅

轉眼從2021年底跨到了2022年初，對歌迷而言，自然不能錯過有關陳昇跨年演唱會的動態。歷經2020年因病暫停一次的跨年，2021年雖然恢復舉辦，但又遭逢疫情衝擊，因而只舉辦一場，並且宣布加開網路直播服務，算是為演唱會轉型跨出了一小步。

為此，陳昇自嘲自己將「帶著唱春晚的心情」演出，意味著戰戰兢兢的態度，唯恐網路直播之前，亂說了什麼話，又要鬧出些風波來。

既然說到春晚，就不能不對這個號稱全世界收視率最高的節目有一點瞭解。春晚的正式名稱為「中國中央廣播電視總台春節聯歡晚會」，是農曆除夕晚間的綜合性晚會節目，集合了每年度中國最重要的影視、歌唱、戲劇、舞蹈、綜藝表演與主持等內容，而成為當代中國最具代表性的年度娛樂節目。

由於該節目的極高收視率，不論什麼領域的表演，只要能登上除夕春晚，幾乎等同「一夕成名天下知」，其影響力非常巨大。由此而延伸的中國選秀節目如《直通春晚》、《星光大道》或《我要上春晚》，都是看中了春晚的影響力而發展出來的春晚明星選拔節目。

當然陳昇將自己的跨年演場會類比為春晚，是一種明顯不對稱的比喻，與其說是期許演唱會的內容精彩度堪比春晚，不如說是擺明了自嘲，同為跨年表演，他只想安分地做自己能掌握的演出，自由自在還比較快活。

但他會這麼連結到春晚，倒也不是憑空而來，對陳昇而言，春晚曾與他有過很緊密的連結，為此，他還寫了一首歌：〈我要上春晚〉。

如今去YouTube搜尋這個關鍵字，多半只會看到中國央視製播的同名節目片段，必須在很後段才會找到這首歌，這樣的歌並不為人們所熟知，顯然也是由於春晚或「我要上春晚」節目的名聲太過響亮的緣故。然而我想，熟悉陳昇風格的人都應該明白，當他認真的想要嘲諷一件事，那就要從骨子裡嘲笑起，最好是套用那件事的風格或外皮，再換上陳昇特有的語調，狠狠挖苦一番才是。

這首〈我要上春晚〉，收錄在2013年《流浪日記三部曲・延安的秋天》專輯裡，陳昇不但想要藉由這首歌大鬧春晚，還找來幾個令中國當局頭痛不已的歌手、藝術家來參與其中，也增添了這首歌的鬧劇成分。

因此，陳昇找來了艾未未、左小祖咒、周雲蓬一起完成這首歌，這四個中年大叔，有臨走於黑名單邊緣的（陳昇），有唱著令統治者汗顏歌曲的民謠歌手（左小、周雲蓬），還有老是叛逆搞事卻有國際知名度的藝術家（艾未未），組成這個絕怪不已的重唱團體，不論年紀、外貌與歌喉，從裡到外都不可能是中國當局喜歡的藝人，遑論「上春晚」演出。也因此，歌裡便唱著粗鄙庶民的春晚美夢：

本來想要學魔術 可是沒錢又覺得太難

想來想去最實在的是 到處去參加唱歌比賽

村裡的人都知道 爺們的目標是上春晚

上了春晚 揚名天下 衣錦還鄉 泡個姑娘帶她回故鄉

我會唱歌 我會跳舞 美化我們的社會

我會唱歌 我會跳舞 還有懂的甚麼叫藝術 啦啦啦

這裡唱的是普通百姓對春晚的嚮往，有著不切實際卻很坦白的想像。春晚或許是一朝成名的捷徑，上了春晚或許就可以衣錦還鄉，討個姑娘結婚，躍升人生勝利組，但要上春晚談何容易，若無魔術武術十八般武藝，只好去參加唱歌比賽最實在（而且最好要參加《我要上春晚》），才有實現夢想的可能。

轉了三天的公交車向西又向北 好不容易到了電視台

門口有一個被尊敬的大爺 指揮著人們在排隊

我們不要歌唱 只要變魔術

我說歌唱能美化社會 魔術好玩 可以把你們這些鄉巴佬都變不見

但誰人皆知，這種舞台不是想上就能到達，不論歌喉還是才藝，都只是表象的指標，那些「美化社會」的表演才是掌權者想要的，隱含了秩序、標準與正確的藝術，在中國社會才能稱得上藝術，否則偏離了當局的政治正確價值觀，再如何動人的表演都是邪門歪道。

就連在電視台指揮排隊的工作人員，都是「被尊敬的大爺」，可以決定要什麼不要什麼，甚至可以把粗鄙的鄉巴佬變不見，省得看了礙眼。歌曲最後唱著：

我會唱歌 我會跳舞 美化我們的社會

我會唱歌 我會跳舞 就是不愛乖乖的排隊

會唱歌，會跳舞，想要美化社會，但就是不愛乖乖的排隊。這毋寧是對春晚，與整個中國娛樂圈的最大嘲諷吧。空有技藝與才華，追求藝術的價值，卻因為不符合當權者的偉光正標準（不愛乖乖的排隊），因此勢必永遠無法登上春晚舞台，成為眾人欣賞的對象。相對地，這也挖苦了在春晚節目裡的那些俊男美女、才子佳人，與其說是因為才藝獲得肯定，其實是出賣了靈魂與信仰才換得入場券的吧。

這首歌其實是由艾未未、左小祖咒與周雲篷三人接力合唱，陳昇只在一旁合音，並在副歌時獨唱了一句「美化我們的社會」，但這3+1的怪奇大叔組合，有點ㄎ一ㄤ，有點痴狂，堪稱用歌聲大鬧中國最有票房的春晚節目，即便他們並未真正登上這個舞台。

然而他們用並不優美的粗獷嗓音（外加左小依舊不在拍子上），和擺明對幹的歌詞旋律，硬是將春晚符合中國主旋律的虛偽性格加以點破，大有「老子就是不爽上春晚」的硬脾氣。

陳昇在這張專輯發行時，曾爆料自己差點被找去上春晚，卻因為自己的黑名單身份，最後審批沒有通過。想也知道，那應該是一段烏龍插曲，以陳昇感言直白的形象與歷年的爭議，肯定沒有什麼中國製作單位敢邀他上節目，遑論春晚這等備受監督的盛會。

但未有機會上春晚，對陳昇來說肯定也是一種解脫，否則不但許多話不能說，許多歌無法唱，春晚的政治風向恐怕也會是他歌唱生涯的污點。

還是繼續期待陳昇一年一度的跨年演唱會吧，那裡有他想唱的歌，想說的話，還有無拘無束的自由空氣。春晚什麼的，還是留給LeeHom這類的虛偽藝人去吧。

Photo Credit: 中央社 陳昇（右）31日晚間在台北國際會議中心舉辦 「麗春」跨年演唱會

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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