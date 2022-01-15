資深社會記者王瑞德：跑新聞時發現主角是認識的同行或警察，該如何處理？

文：王瑞德（資深社會記者・時事評論員）

記者，也有可能成為社會新聞的主角

抑鬱而終的帥氣男主播

有一段時間，我受邀每個月幾次固定會出現在一家電視新聞台的訪談節目，主持人是一位充滿帥氣的男主播，但是他顯然很不快樂，他早年在海外當記者，愛情、事業兩得意，沒想到就在如日中天之際，他被調回台灣，聽說後來就一直心事重重，因為原本事業一帆風順的他，回到台灣後總覺得格格不入。

我在錄製節目前的休息時間，常常看他一個人落漠的坐在電視台休息室的沙發上，雙眼閉上，極端不快樂。他的眼神中充滿不甘心和懷才不遇，而且臉色蒼白、雙眼茫然，對電視主持一事並沒有太大的歡悅。

沒想到過沒多久，就傳出他倒臥在自己住處，而警方最後證實他是非自然死亡，採取求死心切的激烈手段結束自己生命，一個原本在美國華府跑新聞，深受美國政壇、各國媒體器重的大記者，因為調回台灣後手腳伸展不開，最後抑鬱而終，十分可惜。

寫了一輩子社會新聞的資深記者

我認識一位地方記者出身的資深社會記者，他從晚報到日報，從基層到主管，因為個性的關係，常常在開會時對其他單位疾言厲色不吝指教，甚至對曾經力挺他的基層記者也不假辭色嚴加批評，也因此真心朋友越來越少，常常動不動只會遙想當年在洒店內一次開一百瓶XO的豪情壯志。

只可惜，因為財務狀況不佳，加上升官名單中也沒有他，一氣之下直接申請退休，等到大家再度見面時，竟然已經成為一具跳海尋短的冰冷遺體，寫了一輩子的社會新聞，沒想到自己最後也成為人家報導的對象。

大疫之年殞落的媒體記者們

打從2020年1月開始，在這一場世紀大瘟疫中，不幸的是媒體記者也無法倖免，一家電視台的攝影記者陳屍公司廁所中，最後證實染疫，造成大批電視台相關人員必須接受快篩。

除此之外，30幾年來常常可以在台北市街頭重大車禍、火警現場看到的一位平面媒體資深攝影記者，很可惜的也死在這一次的疫情中。

當時我負責主跑台北市119消防單位，常常會在災難現場遇到他，他起初受僱幫雜誌社等平面媒體拍照寫稿，後來聽說不再受僱媒體，但是他無法忘情街頭，不僅加入義消行列，而且拍照資料成為台灣早期的部落客自媒體。在事發前幾天，他在網路上寫下了失意的文字，由於他平常一個人獨居，等到家族晚輩去探視關心他時，發現他已結束自己的生命，經法醫驗屍後，查出他生前已經確診。

我人生中的第一本書的書名就叫做《完全不必自殺手册》，身為一位社會記者，看過人間悲歡離合，我完全反對自殺，各大宗教團體為了遏止自殺行為，還不斷宣傳一旦自殺就必須在枉死城或煉獄中受苦受難，而且不得超生。

最令人難過的是，社會記者自己天天接觸相關新聞，但是自己卻明知故犯，甚至還成為新聞同業報導的社會新聞主角，真正令人不勝唏噓！

跑新聞時發現有認識的人，會如何處理？

回到最初的提問：如果我跑新聞時發現有認識的人，會如何處理？

對於媒體同業的報導也是如此，雖然他的身分是媒體人，但是如果其成為社會事件的當事人，一樣必須客觀報導，20幾年前台灣著名的賭博電玩周人蔘弊案，有一家大報的主管捲入其中遭到約談，另一家競爭死敵大報見獵心喜大幅報導，沒想到不久竟換這家大報幹部遭到約談，結果透過管道進行人情關說，可惜當年我只是一位小記者，完全無法影響長官要如何決定。

Photo Credit: Depositphotos

被愛沖昏了頭的老社會記者

至於令我最難過的，則是一位老社會記者，他對我非常敬重、對同業十分照顧，因為愛喝酒的關係，常上酒店酒吧，有免費的酒攤也會盡量帶著後輩去見識場面，因為生性海派，所以三教九流、黑白二道的朋友結交甚多，加上又積極介入處理不少江湖事，因此生財有道，累積了頗為壯觀的身家。

當時在台北市幾家著名的高檔便服酒店，都常常可以看到他的行蹤，也因此結識了一位年輕貌美的小馬子（註：眷村黑話，女友之意），兩人天天甜甜蜜蜜膩在一起，像極了即將步入禮堂的小夫妻。

有一次，在某位前四海幫幫主60大壽的現場，我受邀前往，發現他還沒來，但是卻先派了女朋友到場，而這一位女朋友卻和其中一位年輕的黑社會小弟有説有笑、毫不避諱，直覺告訴我，情況不單純。等到他來了，向大家輪番敬酒，並且祝賀壽星後，竟然將女朋友留在現場，自己再度準備外出跑攤。

基於好意，我追了出去，提醒他不要將自己年輕貌美的小女友單獨留在黑幫小弟聚集的場所，他則跟我說：謝謝德哥提醒，他下次一定注意。

可惜的是，他就再也沒有下次了。

有一天，當他回到二人同居的住處時，只見人去樓空，而他近20年來辛苦打拚攢下來的財物已經不翼而飛！錢可以再賺，但是被傷害的破碎的心無法縫合，從此他以淚洗臉，藉由酒精麻醉自己，並且試圖了斷自己的生命，幸好兄弟們早就在注意怕他想不開，發現異狀後火速破門送醫救回一命。

但是神仙難救無命鬼，面對死意堅決的人，誰也無力回天，當我到台北市立第二殯儀館參加他的告別式時，心中有無數的感慨！他一輩子採訪了無數的社會新聞，也看遍了歡場的爾虞我詐，可惜的是當局者迷、旁觀者清，我們早就提醒他要小心，他卻因為被愛沖昏了頭，最後不僅人財兩失，還賠上了自己的寶貴生命，真的太不值得了！

走上無間地獄的警察朋友小羅

有時候認識的朋友成為報導的對象，尤其是負面新聞的主角，會令人無限感慨，我感到最難過的事，就是小羅的故事，因為他是警察，沒想到為求績效，他竟一步一步踏進由白轉黑的無間地獄。

30幾年前我剛結婚時，曾經有五年的時間載著太太跑新聞，每每到警察局時，我就將機車停放在門口旁或騎樓內，太太則坐在機車上織毛衣，就連台灣四大奇案主嫌胡關寶槍斃時，我也帶著太太到台北看守所採訪整個槍決過程。我還曾經寫了一篇〈新聞路上五萬里〉，紀念這一段人生奇遇，因為我幾乎什麼事情都會跟太太討論，尤其是新聞事件，因為她總有和我不同的觀點，可以做為我的參考。