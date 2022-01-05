【劇場】藝術與沉浸式科技的碰撞，從《蕩寇誌・終極英雄》看「影像轉譯」的成與敗

我們周遭生活的任何一種面向都與科學和技術的發展息息相關，娛樂藝術當然也不意外。每當一種新的科技或工具問世，總能激發出藝文社群無邊的想像及實驗。

由施振榮與陳立恒共同創立的科文双融公司，2020年12月推出全新的藝文活動售票系統「TixFun」之後，便預告下一步將開發藝文展演場域，打造「沈浸式」的藝文空間。

2021年11月，坐落於台北101五樓的「双融域AMBI SPACE ONE」正式啟用。標榜全台首座「5G+4K全沉浸數位展演平台」，配備超過40台10000流明以上的投影機，及六聲道環繞音場，以高規格的視聽技術打造無死角的高科技沉浸式展演空間。

双融域啟用的的首檔展演，與當代傳奇劇場及光點吉樹攜手合作，共同打造《蕩寇誌・終極英雄》。改編自當代傳奇的經典劇作IP，以「劇場表演轉譯×虛實影像」為核心概念，將當代傳奇劇場的表演轉化為影像語言，以沉浸式影像展現戲曲藝術。

首演於2014年香港藝術節的《水滸108III蕩寇誌》，是當代傳奇劇場搖滾京劇「水滸108」系列的最後一部。創作陣容延續該系列的金三角：導演兼主演吳興國、編劇張大春、作曲周華健，以誇張華麗的舞美風格、周華健標誌十足的流行樂風、和向街頭取經的舞蹈編排，喧鬧且熱血地詮釋水滸故事。

Photo Credit: 當代傳奇劇場提供／陳伯瑋攝影 左至右：張大春、吳興國、周華健

相較於香港藝術節的演員陣容來自兩岸戲曲科班，2019年《水滸108III蕩寇誌》再次搬上舞台，則全數啟用台灣出身的青年戲曲演員。而2021年度作為雙融域的第一個合作項目，除了透過投影技術呈現的「劇場表演轉譯」之外，在部分企業邀請場次中，同樣有來自當代傳奇劇場的優秀演員、舞者與影像共舞，呈現複合式、多層次的觀賞體驗。

當代傳奇劇場的「水滸108」原本便是以年輕觀眾族群為號召的系列作品，藉由揉合流行元素與（以武戲為主的）京劇表演，塑造其高娛樂性與低觀演門檻的藝術內容，是一部成功的戲曲跨界製作。

而以此為本的《蕩寇誌・終極英雄》在投影、視聽技術的相輔相成之下，呈現出更為華麗繁複的觀賞效果，也不難推測雙融域之所以選擇這部作品做為開幕首部製作的取向，或是正是看中「水滸108」熱鬧、活潑的氣質。

然而，在喧鬧有餘的聲光呈現之外，我卻不禁開始思考，「劇場表演」的「影像轉譯」，真的是沉浸式體驗科技與表演藝術之間，最佳的合作方式嗎？

《蕩寇誌・終極英雄》此次的跨領域嘗試，讓我強烈聯想至上世紀60年代發跡，曾在全台蔚為風潮的「電視歌仔戲」。演員先在錄音室錄製唱腔，再拍攝外景及剪接。除了舞台從寫意的戲曲舞台轉化為寫實的實景搭設之外，對運鏡及剪輯的講究也改編了歌仔戲的表演模式。

相較於劇場舞台，以鏡頭為轉述語言的電視歌仔戲，將觀看的重點更加重於唱腔及表情上，而身段、走位、轉場這些需要足夠伸展空間的表演語言，則往往在鏡頭及佈景的限制之下被迫犧牲。甚至傳統的妝容、包頭，也在注重特寫的鏡頭運用下被迫改為更寫實的造型。

而儘管呈現方式大不相同，《蕩寇誌・終極英雄》卻也似乎有十分相類的問題的問題，除了演員的部分肢體、走位不時被鏡頭畫面截斷之外，當立體的舞台被轉化為平面的影像時，少了劇場獨有的縱深視角，也不免讓表演語言失去層次而大打折扣。

至於所謂的「沉浸式體驗」，我認為在《蕩寇誌・終極英雄》裏頭應該要從兩個面向來討論：從科技出發，以及從表演藝術出發。

從技術面來看，雙融域全息投影所營造出的聲光效果確實十分震撼，但應當有還有發展的空間。以聲音為例，以如此大的空間以及雙融域標榜的六聲道音響系統，應當可以做出方向更為多元、更有層次的聲音變化，而非從一而終環繞全場、無時不把空間灌滿的音響設計。而視覺部分除了讓觀眾單方面的觀看投影，或是讓表演者「複製」影像之外，也還有更多的發展潛力及空間。

Photo Credit: 當代傳奇劇場提供／陳伯瑋攝影

從表演面來看，《蕩寇誌・終極英雄》的表演呈現多是以演員同時重複影像中的畫面為主。但以表演者及觀眾如此親近的空間而言，該如何發揮表演者與觀眾「同時在場」的特性，讓表演在「詮釋影像」之外，能夠與觀眾發展出更為豐富、有機的觀演關係，則是另一個表演藝術與沉浸式形式的撞擊之下，值得關注的面向。

Photo Credit: 當代傳奇劇場提供／陳伯瑋攝影

近年來，針對「沉浸式劇場」的創作與討論層出不窮，或許國內仍未能稱之「顯學」，卻無疑是近年藝文界極其矚目的key word。而如雙融域和當代傳奇劇場《蕩寇誌・終極英雄》如此高規格，科技藝術與表演藝術的結合，雖不致後無來者卻也足以堪稱前無古人。

但也或許是在這麼一個科技起飛的時代，更應該思索傳統的藝術形式-無論是視覺或是表演藝術，該如何於瞬息萬變的技術、形式之間，找出自身的位置。

《蕩寇誌・終極英雄》無疑是一次可貴的嘗試，而表演藝術與沉浸式科技的碰撞交織之間，還存在著無限的可能，或許將會是國內藝文社群下一個討論的熱點吧。

Photo Credit: 當代傳奇劇場提供／陳伯瑋攝影

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航