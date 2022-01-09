我仔細思考過海鮮的來源後，決定開始自己潛水打魚

最近，我開了一間網路賣場，專門賣魚——我用魚叉捕獲的魚。

我在城市長大，從小就是升學班資優生，別說殺雞、殺魚這類殺生沾血的活了，我媽連切菜都不讓我切。雖然喜歡戶外，但頂多就當生態保育志工、爬山溯溪之類的，本質上是一個雙手乾淨，飽讀社會學和環境教育的文青。為什麼會「走歪」去捕魚呢？

潛水打魚棒棒？還是壞壞？

對多數人而言，潛水打魚是陌生的魚法，而魚槍、魚叉其中一部分是《槍砲管制條例》的管制品，加上台灣傳統教育上對水域的戒嚴，導致民眾對打魚人產生一種「不正派又危險的怪人」的刻板印象。事實上，它在國外不僅是漁法，也是傳統生活方式，更逐漸成為一種潮流運動。

那麼作為漁法，打魚跟底拖網、延繩釣、釣魚等一般熟知的傳統漁法相比，是好漁法嗎？這個問題，最終會回歸到「魚」身上。你覺得餐桌上的海鮮是怎麼來的？或者說，你希望它是怎麼來的？

打魚是一種精準的漁獵方式——它能選擇獵物。

撒網的漁民，很難控制捕上來的魚種和體型；開槍的獵人，有時只能藉由眼睛的反光來鎖定。然而，對打魚人而言，幾乎每一條魚都是看清楚瞄準後再打的。我會見到獵物的品種、體型，從而選擇狩獵對象，不會誤傷目標以外的魚類。

然而，打魚可以是永續漁法，也可以是滅絕魚法。有人會放過20cm以下的小型龍蝦，也會有人會把龍王鯛打上岸。漁法再好，漁獵人的素質不好也是白搭。

而漁獵人的素質，取決於消費者的素質：

你在乎一條魚上桌前的捕撈過程中，有破壞棲地嗎？

你在乎一張網子裡混獲許多非目標魚類嗎？

你在乎你吃的海鮮出自無汙染水域嗎？

你在乎這條魚死亡前，有盡可能縮短受苦時間嗎？

你在乎我們人還泡在海裡就立刻活締處理，使肉質保持最新鮮嗎？

你在乎捕獲這條魚的勞動者，有沒有受到恐嚇或非人道虐待嗎？

最重要的是，你有在乎到願意為了這些事，吃飯時多花一點錢嗎？

講更白一點，如果消費者不在意這些，有魚就吃、有便宜就撿，那漁獵人當然有魚就打，有小錢就賺，遠洋漁船自然也壓榨移工、賄賂漁業觀察員或把他們扔到海裡，因為消費者花錢請他們這樣做，也因此，我始終相信決定善惡的是付錢的人。

所以，打魚棒棒或壞壞，是由吃魚的人決定的。

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海鮮從哪來？

現代生產鏈的分工太細，多數人早已脫離糧食生產鏈，不知道自己吃的食物從哪來，甚至像以前的我一樣，吃了一輩子的動物肉，手上卻一滴血也沒沾過。

在食物生產鏈議題上，有一個人對我啟發良多：澎湖島澳七七潛水店的葉生弘大哥，他是一位打魚大師（已收山）。許多年前，我糊里糊塗地跑去島上打工換宿，正好碰上阿弘哥正式轉型做商業潛水，並協助南方四島國家公園建置的時期。在那短短的一個月，我看到許多阿弘哥做的事。

其中最讓我尊敬的，是他在歐北來團隊的協助下，建置了透明、清楚、生態永續、環境友善的產銷管道，避開了規模商業的剝削和輾壓，為將軍嶼注入一股活水。即使是小規模的捕撈：也許是某位婆婆蹲在礁岩上，在烈日下用榔頭辛苦敲了一下午，僅取得一小碗的蚵肉，在他的平台上，都能獲得應有的價值。

包貨時，我看到來自台灣各地的訂貨單，上面寫著值得那份辛苦的價格。

從那時開始，我從單純不想殺害海洋生物的保育人士，變得開始思考：假如海鮮生產鏈必須存在，那我會希望海鮮是怎麼來的？

或者說，牠應該要怎麼來？

最後，我得到一個再簡單不過的答案：自己抓。

我從沒殺過活物，而且一直在參與海洋保育，對海洋生物充滿了愛，所以這答案對我來說有點恐怖。然而，它也意外開啟另一段思考旅程——作為從小葷食的人，為什麼我面對殺生和鮮血時，會如此害怕？作為道德肉食者的實踐，這主題我會另外開一篇來聊。

什麼是「潛水打魚」

在偶然的機會下，我拿著檳榔去纏著花蓮海邊的原住民老人，學到了一點基礎概念，接著就自行苦練打魚。

在台灣，潛水打魚算是一種傳統漁法，它起源於早期原住民和外國人的交易，除了我們熟知的獵槍，它也把橡皮帶進原住民生活中。是的，魚叉最重要的核心物件，就一條充滿彈性，能蓄積、釋放動能的橡皮筋。

打魚過程

具體來說，打魚的過程是怎樣呢？

以我為例，我會前往野外的秘密「菜園」，游出洶湧的沿岸浪區，潛到水底埋伏，將魚叉橡皮上膛，把握時機刺穿魚兒的心臟，接著回到水面用「腦締」技術結束牠的痛苦，用「魚串」將獵物掛在身上，等狩獵結束後上岸處理漁獲並冰存，回家真空包裝再寄出。

水下討生活可不輕鬆，就算有多年自由潛水的底子，我也受傷、嘔吐過好多次，才漸漸熟練起來。

和休閒性質的自由潛水不同，打魚處於狩獵狀態，需要專心尋找獵物、放輕動作、埋伏、瞄準、搏魚，無法像自由潛水攀繩練深度時，只需要和自己的身體對話——想像一條大石斑正把你拖進深海，或是章魚嘗試扯掉你的面鏡，此時要放鬆肌肉、深度冥想，還真有點難呢。

此外台灣雖然四面環海，但多數海岸都不適合下水，我們所謂的「菜園」不是商業潛點也不能靠近生態保育區，因此必有一些先天限制，例如浪大、水濁、地形複雜、出入水困難、只能夜打......等等，導致漁獵人結束狩獵時，都已經筋疲力竭、又濕又冷。因此假如豐收，不少人當晚會犒賞自己一下，帶著感謝的心情，享用剛上岸的獵物。

深夜來一碗滿漢大餐泡麵佐龍蝦，是打魚人的小確幸。

作者提供

打魚裝備

潛水打魚的核心機制很單純：矛和橡皮。將橡皮綁在矛尾，用虎口握著反拉到矛身，瞄準後放開，魚叉會以徒手做不到的速度射出去。這種原始結構的射程短、力道小，也沒辦法與大魚搏鬥，作為商業漁法的效率很低。現在還這樣打魚的，通常只有在山上溪流抓苦花（高山鯝魚）的原住民。