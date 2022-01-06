中二補選打鐵趁熱，宮廟財務必須公開，《宗教團體法》請儘速完成立法

文：王冠鈞

因為台中第二選區立委補選，《宗教團體法》又成為檯面上的話題。大甲鎮瀾宮多年財務不透明，也未能受到大眾的監督，廟宇的組織章程、內部作業、董監事遴選等，隨著立法委員選舉，都被拿出來檢驗。所以《宗教團體法》並非為了大甲鎮瀾宮而設，卻因為大甲鎮瀾宮而重新讓國人重視。

宮廟財務必須公開

全台灣的廟宇數破萬，再加上西方宗教、新興宗教，很多組織都掌握相當多的資源，而這些資源全是來自於萬千信眾所捐獻。許多宗教組織的財務內容，已經堪比一家上市企業，故《宗教團體法》有需要落實。若不加以落實，這動輒破億的民脂民膏，可能多少會被掌握資源的組織所濫用。

當然，並非所有宗教組織都會濫用其資源，但龐大的財產，很難不令人質疑，多數宗教團體的發起立意雖良善，但宗教慈善機構不能夠以其名義，來躲避政府的查核與眾人的監督。

反對《宗教團體法》的宗教團體與人士，其理由為，若強制宗教團體公布財務資訊，會被有心人士所覬覦，但廟產之龐大，根本不需要公布，很多廟宇從金碧輝煌的外觀來檢視，就可以知道其廟產之驚人。

更何況公開財務資訊與有心人士覬覦不應該混為一談，更不應以此當藉口來躲避受政府監督的責任。若有其非法事由介入，可以依照民刑事法律來處理，讓法律保障廟方與信徒的安全，更能夠落實法治國家的理念。

所以《宗教團體法》能夠對宗教團體的財務加以檢視，就草案內容第22條「宗教法人年度收支總額達一定金額以上者，其財務報告應經會計師查核簽證。」以及第23條「宗教法人應於年度結束後六個月內，檢具年度財務報告，報告主管機關備查。」以宗教團體所出具的財務報告，經會計師簽證後公布，如此才符合《宗教團體法》的立法宗旨，目的在以昭公信。

關於草案內容亦訂有相關罰則，更能夠避免宗教團體便宜行事、因循苟且，最重要的是在於遏止非法行為之情事。當然有法界人士憂心訂定罰則是否違反比例原則，或箝制宗教自由而違反《憲法》，這些議題皆可以在立法院會內繼續討論。

現階段最重要的是，需要全體立委著手對《宗教團體法》開啟立法的程序，當初立法院對《財團法人法》完成立法後，卻對《宗教團體法》的議題予以延緩，使得今天台灣的法律對於宗教組織仍舊無可奈何。

期盼立法委員能夠儘速完成《宗教團體法》的立法程序，否則未來數以萬計的廟宇與宗教團體，不僅因為立委延宕立法，而使得宗教組織的行政作業持續亂無章法，更可能會使得資源濫用的情形重蹈覆轍。目前《宗教團體法》僅在草案階段，若能夠藉由立法院三讀通過，可以彌補財團法人法的不足，更能夠讓眾多的宗教團體有法令可以遵循。

Photo Credit: 中央社

攤在陽光下反有利於爾後運作

每年3月的大甲媽祖遶境盛事，是全國的民俗文化資產，也是世界的宗教盛世之一，相信全國人民亦不願見到大甲媽祖籠罩在陰影之中。最佳的選擇便是將宮廟的事務與財務資訊攤在陽光下，能夠受到眾人的檢視與政府的監督，讓宗教文化回歸單純的民間信仰，而並非存在著黑影幢幢的財務不透明與大眾的質疑。

台灣的文化資產需要全體國人共同維護與關心，既然媽祖信仰已是許多台灣人在乎的慣習與風俗，此種文化資產的經營與維持，已經不只是大甲鎮瀾宮的廟務。畢竟大甲鎮瀾宮已非地方角頭廟的格局或是私人神壇，多年來遶境人數與規模如此之大，已成為許多台灣人會前往參與的文化盛事。

大甲鎮瀾宮不僅是地方仕紳需要關心，更成為多數台灣人需要去關注的議題，若大甲鎮瀾宮能率眾多廟宇之先，倡議《宗教團體法》，讓許多廟宇也願意跟進，或許能夠扭轉大甲鎮瀾宮的長久以來資訊不對稱、不透明的形象。

當然除了大甲媽祖外，也有許多不一樣的宗教文化值得台灣人民去維護與保存，不論西方宗教、台灣的民間信仰等等。在眾人捐贈的金錢、捐獻資源給宗教團體的情形下，為了讓民眾能夠捐得安心，政府便在信眾與宗教團體之間，扮演守護文化資產的角色，不會讓民眾的資源隨意浪費，更讓台灣重要的文化資產永續經營。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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核稿編輯：翁世航