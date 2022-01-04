詹順貴：公投挑起的撕裂還沒癒合，民進黨團連放逕付二讀兩把火重傷自己

文：詹順貴

12月18日晚上公投結果底定之後，蔡總統在記者會上特別指出，這次公投沒有輸贏的問題，只有攸關國家未來怎麼走的問題。隔天也期勉行政院施政應更加謙卑，應有更多溝通。

孰料，公投再次挑起的社會撕裂還來不及癒合，執政黨的立院黨團便在其蕭牆內放火。而且短短5天之內連放兩把火—12月21日將總預算案逕付二讀，24日再次提案將《地方制度法》修正案逕付二讀。

前案因為史無前例，後案則毫無急迫性而且量身訂做的鑿痕太過明顯。雖然民進黨立院黨團分別藉由覆議與撤案，讓兩案都重回委員會審查，但恐怕這兩把火已經再度灼傷執政黨。

對於此次公投結果分析，政治觀察家與政治系學者王宏恩直接指出綠營的基本盤更加穩固，但可能喪失青年的吸引力。至於喪失對青年吸引力的，究竟是公投題目本身令人無感？或是執政黨施政讓他們不滿？

雖有不同詮釋，但如果因四大公投結果都不通過而過度自信驕滿，也許2022年縣市首長、議員等選舉，將再重蹈2018年覆轍，相信這是眾多本土派長期支持者所最不樂見的情況。

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執政黨不能說沒有違法即已足

《立法院職權行使法》第7條：「立法院依憲法第六十三條規定所議決之議案，除法律案、預算案應經三讀會議決外，其餘均經二讀會議決之。」這次引起爭議的便是預算案與法律案。

因為同法第8條第2項又規定：「政府機關提出之議案或立法委員提出之法律案，應先送程序委員會，提報院會朗讀標題後，即應交付有關委員會審查。但有出席委員提議，二十人以上連署或附議，經表決通過，得逕付二讀。」執政黨立院黨團正是利用此條項的但書規定，將上述兩案予以逕付二讀，這也是他們堅稱沒有違法的依據。

只是從上述《立法院職權行使法》第7條、第8條的法律架構，可以得知法律案與預算是以三讀決議為基本原則，逕付二讀是但書的例外情形。

依「原則從寬，例外從嚴」的法律原則，要適用應從嚴解釋的例外情形，必須有正當合理的堅實理由。以宜否逕付二讀的條件來說，提議的立委或黨團至少必須說明有何急迫性、合理性與必要性。否則，縱使表面形式上合法，也會違背委員會專業審查精神，徒然增加鴨霸的負面社會觀感。尤其，將總預算案逕付二讀，還是首開先例，自然引起更大紛爭。

總預算案的確有迫切性，但執政黨說明不足

當然，仔細分析總預算案與《地方制度法》修正案逕付二讀的情況，還是有所差別。就總預算案來說，依《預算法》第51條規定，總預算案應於會計年度開始一個月前由立法院議決，也就是應該要在11月底完成三讀議決。

但之前因為國民黨主席朱立倫，於10月23日成功罷免台中第2選區陳柏惟立委當晚，直接將四大公投案定調為對蔡政府的不信任投票，頓時將針對政策的公投案，升高成政黨鬥爭工具。在各自進行政治動員之下，立法院各委員會的預算審查幾乎停擺。

眼看新的會計年度已迫在眉睫，民進黨團不得已使出此一殺手鐧，從急迫性來看有一定程度的正當性。但因事前缺乏向社會詳細說明《預算法》規定與國民黨召委拒絕排審預算的事件脈絡，因此，正如民進黨團總召柯建銘受訪所表示「是因為國民黨杯葛總預算審查，才會出此下策。」此一殺手鐧淪為首開先例的下下之策。

所幸，於引發重大爭議後，朝野政黨各自節制，民進黨立院團同意覆議使之重回委員會，國民黨同意由召委配合密集排定日期交由委員們仔細審查，才讓此一風波得以平息。

Photo Credit: 中央社 縣市合併議題引起諸多討論，新竹市長林智堅27日晚間宣布不會參選合併後的大新竹市長。民進黨立法院黨團總召柯建銘（中）28日上午受訪表示，請各位放心，講過的話絕對會做到，林智堅只有一個工作，繼續推動縣市合併升格。 中央社記者王飛華攝 110年12月28日

大新竹合併案惹出一身腥

可惜，一波才平，一波又起。同樣未曾經過議題醞釀與社會充分討論，民進黨立委黨團忽然於12月24日提出《地方制度法》修正案，目的說穿了就只是方便日後新竹縣市得以合併升格為直轄市。《地方制度法》不僅涉及國土規劃，還攸關《財政收支劃分法》的收支劃分與統籌分配，可說是牽一髮動全身，理應經過縝密的規劃與討論。

但此次民進黨立院黨團提案擬將《地方制度法》第4條第1項「人口聚居達一百二十五萬人以上，【且】在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市。」有關直轄市資格規定，屬於兩者皆需的【且】字，改為只需其一【或】字。

如此茲事體大的法律修正案，竟然在未經充分討論，毫無社會共識之下；而且既無急迫性，也未見合理性與必要性的堅強論述，即想直接逕付二讀。當然引來更差的社會觀感。

台灣很小，有6個直轄市已嫌太多。而且以台中、台南與高雄的縣市合併為例，握有更多依據人口，與土地面積計算的統籌分配款之後，原有縣市轄區內的城鄉差距非但未見縮小，反而有擴大的現象。因為資源仍過度集中投注於原有的市區。

如今修法目的，只是為了再增加一個新竹直轄市（也許協商後又再增加彰化）。但除了更加排擠所剩無幾的偏鄉縣市財政，更加擴大城鄉差距與貧富差距外。不僅無助於解決，上述既存於直轄市預算使用分配不合理現況，還會因為升格直轄市的縣市增加，經費資源與人事職等提高，而吸取鄰近縣市人才向其集中，逆向造成鄰近縣市資源、人才都更加困窘。使依相同稅率繳稅的縣市公民，有淪為次等公民的剝奪感。

有辯解者聲稱新竹縣市合併（納入苗栗縣也是），有助於提升台灣半導體的世界競爭力。其實指的是新竹科學園區管理局，正在為台積電申請於新竹縣寶山鄉擴建基地之事。但台積電成為台灣護國神山，主要來自於優異的研發能力與人才培育，使其在晶圓代工製程領域保持技術領先。