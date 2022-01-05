國民黨與中國沆瀣一氣，讓「抗中保台」成為民進黨長期有效的提款機

文：王臻明

四大公投落幕後，除了全部未達通過門檻外，反對票也都贏過同意票，民進黨可謂大勝全勝。慘敗的國民黨第一時間除了批評民進黨操弄藍綠對決，更指控故意煽動「抗中保台」的氛圍，將公投議題上升到國家認同，破壞了公投的原本精神。

平心而論，在最後一周時，民進黨的確全力將公投議題，連結到中國的威脅上，並訴諸美台關係的重要性，台灣必需加入國際組織，以對抗中國的步步進逼。而最後的結果證明這似乎是有用的，國民黨的指控並非空穴來風。但問題在於，為什麼「抗中保台」這招是有用的，國民黨不止無法反制，甚至難以如法炮製？只能不斷被動挨打。

這最重要的關鍵，是中國的威脅是真實存在的。解放軍的軍機不斷侵擾台灣的防空識別區，帶給一般民眾很大的威脅感。平日國台辦的惡言恫嚇，也不斷透過新聞媒體，直接傳到每一個家庭中，令人厭惡。

近年來越演越烈的民族主義浪潮與戰狼外交，更讓中國的國際形象一落千丈，許多國家對中國的反感程度都創下新高，台灣也不例外。在這樣的情況下，「抗中保台」當然就擁有很大的市場。

面對這樣的強大外敵，國民黨一貫主張要採「事大政策」，也就是不挑釁、不刺激中國，並利用中國的龐大市場來獲取商業利益，只要兩岸經貿高度整合，中國就不會挑起戰事。甚至國民黨黨內懷有大中國情懷者，還進一步認為在兩岸密切交流下，統一將水道渠成，完成中華民族的復興。

在這種思維下，民進黨的台灣獨立路線是絕對不能接受的，一方面這會推翻國民黨所認同的中華民國體制，也會惹怒中國。同時民進黨不接受「九二共識」，等於是在阻止兩岸經貿往來，升高彼此敵意，無疑是將台灣推向戰爭的不歸路。

且先不論國民黨這種論點對或不對，更大的問題在於國民黨執行這套政策的方式有很大的問題。首先在反制民進黨的台灣獨立路線上，國民黨過去靠的是白色恐怖與刑罰，但在台灣走向民主化以後，沒有了這些工具，國民黨卻轉而借助中國的力量。

仔細觀察國民黨目前對抗台灣獨立運動的方式，幾乎都是利用中國的武力威脅為論述，動輒用中國會武力犯台來恫嚇台灣社會，希望選民不要支持民進黨。但民進黨卻巧妙的將台灣獨立運動與台灣追求民主自由、生存尊嚴等價值連結在一起，形成了國民黨是中國幫兇的氛圍。

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在經濟方面，國民黨主張大膽西進時，正值中國投資熱潮最興盛的日子，這讓國民黨能掌握經濟牌很長一段時間。但問題在於，中國想要利用經濟手段來併吞台灣並不是什麼秘密，除了對台商威脅利誘外，也嘗試利用這種統戰手段滲透台灣的各行各業，包括國民黨本身在內。這導致許多國民黨內的政治人物，與中國有牽扯不清的商業利害關係。

雖然中國想要雨露均沾，拉攏的對象也不乏民進黨裡的政治人物，但遠比國民黨要少，也形了國民黨早就被共產黨滲透收買的社會印象，這讓國民黨在提出兩岸政策時，很容易被質疑是中國的馬前卒。

更雪上加霜的，是國民黨對於中國軍機的侵擾與軍演恫嚇，往往採取低調不譴責的態度，雖然就國民黨的邏輯而言，這是避免刺激中國。

但部份退役將領、與中國有商業往來關係的國民黨政治人物，常講出離譜的發言，引發社會嘩然，國民黨卻無力約束，甚至難以用黨記處分，讓國民黨與中國沆瀣一氣、互相勾結的形象更為鮮明。一些想為中國緩頰，或為國民黨辯護的說詞，在中國所高舉的統戰大旗下，都更像是已被收買，為其宣傳的狡飾之詞。

這樣的結果，造成國民黨平日的所做所為，對於兩岸的政策論述，都成為民進黨在大選時的提款機。

已經習慣民主開放的台灣社會，絕不可能同意回到一黨獨裁的世界，而中國近年來緊縮香港的法治空間，強化控制香港言論自由的那些惡質手段，台灣人也看到眼裡。台灣人會害怕被中國併吞，是再自然不過的反應。因此民進黨高舉「抗中保台」的大旗，就很容易受到認同，也讓國民黨更難從中共同路人的指控中脫身。

而如果這是在10年前，美中關係還沒有如此緊張，那或許「抗中保台」這張牌還不會這麼有效。但今日任何人都可以看出美中兩國已陷入新冷戰的態勢。台灣正處於兩強對抗的最前線，這樣的社會很容易分裂，形成兩股勢力，分別代表兩強的利益。

過去美中關係良好時，國民黨可以從容遊走於美國與中國之間，只是這樣的時代已經不再，國民黨卻未能認清這一點。在民進黨祭出「抗中保台」的大旗後，國民黨當然被擠入親中的這一邊，讓民進黨自居於親美這一派。這對國民黨非常的不利，雖然這幾任黨主席，如吳敦義、江啟臣、朱立倫都有看清這樣的不利情勢，並宣誓要強化與美國的關係，無奈成效都非常有限。

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此次的萊豬公投，最大的意義在於蔡英文向美方證明，民進黨政府有辦法推動政策並贏得民眾支持，站穩了親美派的角色。國民黨在被深藍綁架，無法脫身的情況下，不情不願的成為親中派的代言人。這樣的架構一旦成形，短時間內就很難被扭轉。

未來民進黨與國民黨的氣勢消長，很可能會受美中對抗情勢的影響，一旦美國佔上風，民進黨就會較佔上風，當中國扳回一城時，國民黨的聲勢就會跟著水漲船高。但長期來說，這對國民黨很不利，因為民進黨的「抗中保台」會一直有用，直到其中一方倒下為止。