《艾蜜莉在巴黎》第二季又惹爭議，烏克蘭文化部長抨擊：「這是污辱，是對烏克蘭女性的諷刺」

Netflix話題熱門影集《艾蜜莉在巴黎》推出第二季，一上線就引起眾多劇迷的觀眾。第二季同樣由好萊塢甜姐兒莉莉柯林斯（Lily Collins）演出，然而，第二季也引起了文化爭議。烏克蘭文化部長卡欽科（Oleksandr Tkachenko）就公開表示，《艾蜜莉在巴黎》第二季將一名來自烏克蘭首都基輔的角色污名化爲商店扒手，加深刻板印象，已經向Netflix投訴。

《艾蜜莉在巴黎》由《慾望城市》編劇達倫史塔（Darren Star）開創，他同時也是此劇的共同編劇、節目統籌（showrunner），劇情描述莉莉柯林斯飾演的艾蜜莉，獨身從美國芝加哥外派至法國精品行銷公司，在人生地不熟的巴黎體驗時尚、情愛與人生，當中所遇到的文化衝擊，也是本作的一大賣點。

而《艾蜜莉在巴黎》第一季就曾引來各界罵聲，尤其劇中呈現美國人對法國人的陳舊觀念，引發巴黎人的抨擊，嘲笑《艾蜜莉在巴黎》充滿對巴黎人陳腔濫調的刻板印象。

當時巴黎就有聲音傳出，「貝雷帽、華麗的雞尾酒洋裝、超級乾淨的街道，根本讓巴黎人認不出來這就是巴黎」。然而，第一季片中，法國人也對來自美國的艾蜜莉「以牙還牙」投以相對的刻板印象，加上亞裔閨蜜的《瘋狂亞洲富豪》式的土豪形象，引發各族群的軒然大波。

不只巴黎人撻伐，美國人也群起攻之，第一季開播之後，《紐約時報》就以〈荒謬可笑：法國人對《艾蜜莉在巴黎》的反應〉為主標、〈達倫史塔最新影集對真正的巴黎人來說就像是走味的紅酒〉為副標，抨擊作品中不合時宜的刻畫。

除了劇情遭人詬病之外，《艾蜜莉在巴黎》也在2021年初，被爆料賄賂金球獎評審，指出在拍攝期間曾接待多位評審到巴黎，假借探班之名，行遊玩之實，除了入住高級酒店甚至還加碼高級觀光行程，也使得《艾蜜莉在巴黎》入圍金球獎喜劇類最佳影集、女主角兩項大獎的榮耀，蒙上一層「賄賂」陰影。

Photo Credit: Netflix

在滿城風雨之後，《艾蜜莉在巴黎》第二季在2021年底於Netflix亮相，這次則是烏克蘭文化部長卡欽科開砲。起因為，第二季的劇情，主角艾蜜莉遇到來自烏克蘭基輔的佩卓（烏克蘭女星Daria Panchenko飾演），而劇中將這名角色被描繪成缺乏時尚感，且害怕遭到驅逐出境，甚至在購物時行竊成為小偷。

根據《衛報》指出，卡欽科在通訊軟體Telegram表示：「在《艾蜜莉在巴黎》第二季中，我們看到對於烏克蘭女性的諷刺，這是不能接受的，同時極具侮辱，難道外國人就是這樣看待烏克蘭人嗎？」烏克蘭媒體也證實，卡欽科已經去信向Netflix申訴，抱怨這樣的形象。

然而，在第二季播出前，身為主角，同時也是本劇製片人之一的莉莉柯林斯就曾表示：「飾演艾蜜莉 的我，在第一季播出之後，聽到人們的想法，那些擔憂的問題、喜歡與否的感覺等等，有些事情的正確性與道德性與我們生活的時代有關。 我希望幕前、幕後的多樣性和包容性成為我們真正關注的事情。」

簡而言之，莉莉柯林斯言下之意就是會在第二季做出修正，希望本劇具有更多包容性和多樣性，然而，目前由烏克蘭文化部長挑起的抨擊、抗議，讓《艾蜜莉在巴黎》第二季再度惹上文化爭議。

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核稿編輯：楊士範