用電量大增，2025年綠電2成難達標：工總籲2050淨零排放別急入法

台灣2025年將邁入非核家園，再生能源發電占比目標原訂為2成，但經濟部昨（3）日證實無法達標，強調主因是經濟成長、半導體需求多帶動用電量大幅增加，「分母變大、分子不變」，導致再生能源佔比值與2016年預估值產生差異。全國工業總會今日表示，再生能源進度落後，達成淨零排放目標顯有困難，台灣不需急於將2050淨零排放目標入法。

台灣能源政策規劃2025年再生能源將佔20%，燃氣佔50%，燃煤30%，立法院預算中心報告指2025年再生能源發電將僅佔15.2%，占比無法達標，但裝置量目標不變。

經濟部表示，2025年再生能源占比目標20%設定背景，是在當時2015、2016年的經濟成長率水準1-2%來推估，估計2025年發電量為2575億度，但近年台商回台投資，轉單效應及半導體投資大增，導致全國用電量大幅成長，預估2025年全國發電量將成長至3175億度，經濟部強調，再生能源裝置量代表的分子不變，但分母（發電量）變大，才會出現未達20%的情況。

同時，發電機組完成建置後，發電量須於隔年才能完整全年發電，因此2025年的實際再生能源發電量才會比2016年預估值減少。

再生能源占比不足20%，是否可能缺電？經濟部表示，政府已規劃至2027年電源開發路徑，以再生能源及低碳燃氣發電為主，在各項能源設施如期如質推動下，並搭配電力穩定措施（如精進負載管理、調整抽蓄水力調度模式及擴建儲能系統），台電仍會穩定供電，不會發生缺電情形。

經濟部表示，離岸風電去（2021）年底已完成269MW，克服疫情因素後，今（2022）年預估會有將近2GW的風場完成併網。太陽光電部分，裝置容量從2016年的1.25 GW成長至2021年7.65GW，成長超過5倍。

不過《聯合報》報導，中央大學台灣經濟發展研究中心研究員梁啟源表示，蔡政府規畫在2025年完成裝置容量目標光電20GW及離岸5.6GW，但綠能最大宗的光電目前全台裝置容量為7.7GW，未達去年目標8.75GW，他更指出，隨著屋頂型日趨飽和、地面型土地愈來愈難取得，執行率只會更低。

報導也引述能源局官員意見，目前預估2025年實際發電量占比，燃氣將會到52%-53%，另有核三的最後運轉量占1%，以及抽蓄水力等，補上再生能源不足的缺口；燃煤部分有環保限制，不會增加新機組，發電比率也會控制在原訂的30%。

工總七大建言，籲2050淨零排放目標不急於入法

（中央社）環保署於去（2021）年預告《氣候變遷因應法》，全國工業總會代表企業界提出七大建言，呼籲無需將2050淨零排放目標急於入法，因台灣即將邁入非核家園，而再生能源進度落後，達成目標有其困難。

行政院環境保護署去年10月21日預告《溫室氣體減量及管理法》修正草案，將2050年淨零排放目標納入，並修正名稱為《氣候變遷因應法》。

工總針對《氣候變遷因應法》修正草案提出七項建議，內容包括：第一，2050淨零排放目標不需急於入法，儘管目前全球超過130國家宣布淨零排碳，僅有歐盟與其他12個國家將其入法，且多為潔淨能源充沛國。台灣在即將邁入非核家園，且再生能源進度落後的情況下，達成淨零排放目標顯有困難。

第二，效能標準應維持現行條文的獎勵原則，建議維持現行《溫管法》條文第17條獎勵機制，保有產業減碳誘因並兼顧產業發展。

第三，刪除新設廠需增量抵換以及相關罰鍰規定，因為以國內目前環境而言，減量額度不足，政府也未開放國際額度抵換，若要求新設廠需要增量抵換，等同限制產業發展。

第四，實施總量管制與排放交易需有完善配套措施，因溫室氣體並非有害空氣污染物，與空氣污染防制列管考量不相同，產業因國內額度不足致使無法取得額度，遭受罰鍰將失去國際供應鏈機會。

第五，由於碳足跡核算方法各國都有差異，不同產品特性也會有不同要求，碳足跡標示在國際間並無一致性做法，建議碳足跡標示方法應由建立方案組織自行訂定。

第六，刪除高潛勢溫室氣體禁止或限制事項的管制條文，因高溫暖化潛勢氣體一般不具人體毒性，國際多用於高階工業製程，但本草案以毒性化學品管理程序管理，已遠超出國際管制溫室氣體原則。

第七，徵收碳費制度應有完整合理規畫，包含碳費、能源稅與排放交易應避免重複課徵，且應擴及所有事業與民生，碳費費率應分階段實施並滾動式檢討，並促請政府公布2030、2040、2050年電力配比與碳排放係數目標。

《經濟日報》報導，針對工總建議，不要急著將2050淨零排放入法，環保署回應表示，這段期間以來與企業溝通，據工商團體內部調查，約有七、八成企業支持2050淨零排放入法，此外立法院各黨團提案、環團、工商團體所提修法版本，立場也都一致，共識度可說是非常高。

環保署官員表示，碳費將採分階段徵收，而費率、徵收對象等細節會在子法中訂定，首波對象主要鎖定近290家排碳大戶，不過業界不同聲音會納入考量，也是接下來的溝通重點。

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