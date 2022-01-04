「醫院這艘船都要沉了！」大巴黎地區醫院加護病床過半是COVID-19重症，取消未來一週非緊急醫療

法國COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情持續延燒，根據1日公布的官方數據，法國累計通報確診數達1019萬1926例，是全球第6個染疫人數突破1000萬大關的國家。

大巴黎地區醫院昨（3）天起取消未來一週非緊急手術與治療，以便空出病床因應大量湧入的重症確診病患。巴黎警方也於去（2021）年最後一天宣布施行戶外口罩強制令，要求11歲以上的民眾在戶外以及所有公共場合需配戴口罩。

公私立醫院不分科別都缺護理師，巴黎市中心醫院更為嚴重

（中央社）法國疫情持續延燒，專家預估確診高峰將落在1月底，COVID-19重症病患湧入加護病床，加上原本就人力緊缺，使得大巴黎地區醫院昨（3）天起取消非緊急手術與治療，以便空出病床因應。

法國公共健康局（Santé publique France）2日公布數據，過去一週COVID-19平均每天新增確診已超過16萬人，7天內感染人數增加近150％。

Omicron變異株席捲而來，再加上醫院人力不足，特別是護理師，使得醫院內的情況雪上加霜。據巴黎醫療衛生署（ARS）指出，目前大巴黎法蘭西島地區（Île-de-France）醫院內的加護病床有半數都是COVID-19重症病患。

因此，巴黎醫療衛生署日前建議醫院，從昨天開始取消未來一週的非緊急住院及手術，以空出病床收治情況危急患者，但兒科、癌症腫瘤科、器官移植、心臟外科、腎臟科不在此限。

巴黎醫療衛生署表示，公私立醫院的所有科別都缺乏護理師，情況在巴黎市中心醫院更嚴重。以巴黎地區去年12月31日為例，公私立醫院總共4198人住院，其中732人進入加護病房，但同時，卻有15％的病床因人員不足而撤除。

衛生署在寄給醫療機構的訊息中寫道，「情況令人非常擔憂......同時還要面對嚴峻的人力緊張」。

法國巴斯德研究所（Institut Pasteur）指出，為了空出新病床收治新的COVID-19病患，犧牲是必要的，並強調疫情高峰將於1月底、2月初來臨，因此醫院還需要再撐幾週。

南部大城馬賽的醫院告訴《世界報》（Le Monde），醫院數天前就已經開始被迫「選擇」病患，因為COVID-19病人幾乎塞滿了病床，44個床位中有31人因COVID-19而住院，他們不得不為病患分類，並選擇需優先治療者。

移植專科醫師阿韋隆（Benoît Averland）坦言，「病患需要競爭床位，因為醫院運作已非正常，但團隊還是會盡可能努力」。

巴黎聯合醫院（AP-HP）負責人賀西（Martin Hirsch）日前接受《迴聲報》（Les Echos）專訪時預測，由於病患過多加上人力不足，「1月，醫院將搖擺傾斜」。然而50歲的護理師維京尼（Virginie）卻向《巴黎人報》（Le Parisien）表示，「醫院這艘船何只是搖擺，都要沉了」。

《巴黎人報》報導，去年12月的一份內部報告顯示，巴黎聯合醫院去年共失去400名護理師，與2018年相比共少了1100名，導致撤除1200張病床；2021年10月，夜班職缺高達645個。然而過去3年間，大巴黎地區居民卻增加了60萬人。

法國公立醫療體系幾年來面臨許多問題，包括醫院缺工、醫護人員待遇、病床不足等；醫療人員迫切盼望總統候選人能在競選時提出公立醫療體系的改革方案。

巴黎恢復戶外強制口罩令，馬克宏警告未來幾週會很艱難

Photo Credit: AP / 達志影像 巴黎街頭的行人，零星可見部份行人不願配戴口罩。

《中央社》報導，法國1日公布的官方數據顯示，自COVID-19疫情爆發以來，法國累計通報確診達1019萬1926例，成為染疫人數突破1000萬大關的全球第6個國家。染疫人數超過1000萬的其他5個國家依序是美國、印度、巴西、英國和俄羅斯。

1日新增染疫人數是歷來第2高，僅次於前一天創下的23萬2200人確診紀錄，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）當天警告，由於最近感染人數暴增，未來幾週勢必會很艱難。

《紐約時報》報導，有鑒於巴黎已成為法國Omicron疫情的中心，巴黎於去年12月31日施行戶外口罩強制令來對抗新一波的疫情。巴黎警方宣布11歲以上的民眾在戶外以及所有公共場合需配戴口罩，例外情況為運動或騎腳踏車。

警方並沒有說明這項新制的結束時間。

法國其他城市和地區在近日也重新施行戶外口罩強制令，近期同樣這麼做的歐洲國家包含西班牙、希臘和義大利。

即使確診數一再地攀升，法國政府至今仍不願意採取封城或宵禁這類更限制性的防疫措施。不過法國政府已取消新年的慶祝活動，包含香榭麗舍大道的煙火，大型派對也被禁止。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範