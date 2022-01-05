貝殼放大2021年度群眾集資統計報告——代理型產品持續霸榜、日曆成年度爆品

群眾集資在台灣發展正式邁向第十年，貝殼放大群眾集資顧問公司每年皆會針對全年度集資成績進行統計與分析，根據貝殼放大所開發的線上工具「Backtail」統計指出，2021年全台總集資金額超過33億元，贊助人次超過115萬，與往年相比仍呈現穩定成長。

贊助金額最高的前十名專案，其中八件專案為海外代理型產品，無論是在金額表現或進榜案件數量皆遠勝「原創型產品」及「議題倡議型」專案，更加成熟的商業模式，大幅拉高了整體進榜門檻，是不可小看的趨勢變化。

然而，群眾集資市場蓬勃發展的同時，爭議事件也不時引爆消費者不信任的負面評價。貝殼放大透過今年四月成立「挖貝 WaBay」群眾集資平台，推動各項促進提案者與贊助者信任基礎的機制，持續讓群眾集資的美好，落實在更多人的生活之中。

全年集資總金額33億元，67件破千萬專案

根據Backtail統計，2021年度台灣群眾集資專案成果與往年比較，2019年全年度集資總金額為近17億元、成功專案超過900件、總贊助人次近66萬，2020年總金額超過25億元、成功專案超過1,500件、總贊助人次超過100萬，而2021年更是來到總金額超過33億元、成功專案超過1,500件、總贊助人次超過115萬，呈現穩定成長趨勢。

若細看全年度排行前十名專案，以金額加總來說，2021年（665,931,598元）與2020年（481,134,058元）相較，也有超過1.8億元的增幅；另外榜首門檻也大幅提高，去年第一名魏德聖導演「《臺灣三部曲》電影集資計畫」為123,903,202元，年度第二名的產品案件「科沃斯 ECOVACS T8 系列掃地機器人」則為53,143,462元，今年第一與第二名皆為「破億」成員，第一名「石頭掃地機器人S7+系列」集資金額突破211,526,716元，正式成為群眾集資產業史上金額最高專案，第二名「POIEMA ONE 零耗材空氣淨化器」也獲得112,902,104元的成績。

而破千萬案件則從2019年35件總金額6.3億元、2020年72件13.8億元，到今年2021年雖案件數微幅下降至67件，但總金額仍上升至15.8億元。

代理型產品持續霸榜，疫情概念品項效益加乘

Photo Credit:貝殼放大

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繼2020年海外代理型案件大舉攻佔榜單，2021年則更為明顯。2020年排行榜前十名當中共有6件為海外代理型專案，金額加總為2.5億餘元、贊助人次為70,011人，而2021年10件專案中則有8件為代理案，金額加總突破5.7億元、贊助人次為80,828人。

而以類型來說，仍以家用電器為大宗，包含第一名「石頭掃地機器人S7+系列（211,526,716元）」、第二名「POIEMA ONE 零耗材空氣淨化器（112,902,104元）」、第四名「FoodCycler｜廚餘大師（56,276,572元）」、第五名「Black Shark 黑鯊4電競手機台灣版（49,090,392元）」、第七名「萬播 T2R Max｜攜帶式微型投影機（40,318,600元）」、第八名「LaserPecker｜蜂鳥雷雕機 2 代（36,688,901元）、第九名「智米空氣清淨機（34,372,776元）」、第十名「Haylou RS3智慧手錶（33,578,102元）」。

前十名榜單當中屬於「非代理型案件」則包含第三名「目目非營利｜全台重症孩童認養計畫（59,629,157元）」是本次唯一入榜的公益倡議類型案件，以「眼動科技」幫助重度身障孩童獲得學習與表達自我的機會；另外則是第六名「iNO 太空人律動機（46,402,896元，數據結算至12月22日）」。

另外，在今年受到疫情重創的同時，能夠回應「居家生活、工作、娛樂」需求的品項也獲得民眾青睞，上述進榜專案中，除了歷年熱門的空氣清淨機、掃地機器人，「Haylou RS3智慧手錶」便具有偵測心率、血氧功能，除了集資金額擠進榜內，更成為今年贊助人次最高的專案；而往年少見或未曾入選熱門品項的廚餘機、智慧垃圾桶、投影機等相關產品，也在今年成為群眾集資黑馬。

「日曆」成最火紅品類，十萬人次贊助、總金額1.27億元

Photo Credit:貝殼放大

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除了上述案件趨勢，2021年最特別的莫過於「日曆／月曆」型專案，無論在案件總量、主題類型、贊助金額，從第三季起便呈現蓬勃爆發的現象；今年共計有超過60件日曆專案進行集資，其中有超過50件成功達標，總集資金額突破1.27億元、總贊助人次則逼近10萬；若與過去相較，2020年日曆型專案為20餘件、總金額近4,000萬元，2019年10餘件、總金額為1,300萬餘元。

今年日曆型專案若以實際贊助人次排名，由國師唐綺陽《2022 共時曆》2.2萬人響應的驚人成績（數據結算至12月22日），順利拿下第一名寶座；第二名則為Podcast節目《敏迪選讀™》推出《國際觀察曆》的1.5萬人次，第三名則為《虎虎生風 貓日曆》獲得8,591人次贊助。

探究主要原因，過去每逢年末，大家便習慣以「買本年曆／日曆／手帳」作為迎接來年的儀式，即便各式數位工具越來越方便，但紙張的溫度還是大家割捨不去的情感。也因此，特別重視群眾需求、理念溝通的群眾集資，便成為一年一度日曆類產品的一大主力戰場，從近兩年取得傑出討論聲量與集資成績的專案陸續出現，以至今年呈現百家爭鳴的精彩表現，主題從星座、專業知識、親子、動植物圖鑑、動保環保倡議、知名IP等無所不包，滿足各式族群的多元需求，迎接新的一年到來。

名人帶動聲量與買氣，創下各式指標紀錄

因應群眾集資指標型案件越來越多，除了前幾年許多國際知名品牌加入，今年更是明顯出現許多「名人」提案者，包含上述提到的唐綺陽、敏迪，另外也有理科太太「太空人維他命」、聶永真「白白筆記本」與「工作室氣味香氛蠟燭」、馬克瑪莉《馬曆2022》等，因自帶聲量與獨特的專案定位，皆創下驚艷成績，甚至成為當年度的指標性成績。例如唐綺陽《2022 共時曆》除了是今年度總贊助人次第二，也同時創下了台灣日曆產品「集資金額」、「贊助人次」最高紀錄；而理科太太「太空人維他命」則是目前台灣群眾集資平台上成績最亮眼的保健食品提案。

爭議案件有增無減，引起中央地方政府關注