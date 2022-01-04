蘇丹軍事政變餘波盪漾，復職的文人總理請辭「不忍看到抗議民眾被軍人射殺」

文：張瑞邦（Tucker Chang）

蘇丹總理哈姆杜克（Abdalla Hamdok）於去（2021）年10月25日，在蘇丹軍方發動的政變中遭到奪權，雖歷經軍方軟禁數週後恢復職位，然而在今（2022）年1月2日，哈姆杜克卻直接宣布辭去總理職務。

根據蘇丹醫生中央委員會（Central Committee of Sudanese Doctors）說法，總理是在蘇丹軍方的安全部隊以暴力手段驅於於蘇丹首都喀土穆（Khartoum）總統府外抗議政變的民眾、且至少射殺3名示威者後辭去總理一職。

哈姆杜克於2日晚間於國營電視台發表辭職演說時表示，現在的情形可能會演變成蘇丹全國人民的生存危機，他與其文人政府一直持續與軍方溝通、協調，希冀軍方能向人民交付和平、公正且不流血的承諾，但最後皆未能成功。

「我竭盡所能的防止我們的國家陷入災難，然而蘇丹正面臨國家危急的轉折點，除非當前的政治僵局得到即刻的修正，否則很有可能演變成蘇丹全國人民的生存危機」哈姆杜克說道。

哈姆杜克在宣布辭職時也提及，蘇丹需要進行新的協商對話，國家內部需擬訂「國家憲章」，在軍人政治轉型至文人的過渡政權中走向一條通往民主、文明國家的道路。

過去兩個月，哈姆杜克究竟經歷了什麼？

蘇丹人民在2018年末展開大規模的示威抗議活動後，於2019年4月推翻獨裁者巴席爾（Omar al-Bashir）的政權，原本充滿轉型至民主政體的希望，卻因2021年10月25日軍方所發動之政變而變調。

哈姆杜克先是在政變中被免職並軟禁，然而政變消息在蘇丹國內傳開後，大量的蘇丹示威民眾湧入喀土穆及鄰近首都的工業大城恩圖曼（Omdurman）街頭抗議，國際間包括美國、聯合國、歐盟也對軍政府的政變行徑強力譴責。

在迫於國際壓力下，蘇丹軍方與哈姆杜克於2021年11月21日共同簽署和平協議，同意籌組一個由文職與軍方組成的獨立內閣，共同帶領蘇丹進行政治改革，並在這一過渡期結束後，將權力移交給民選的文人政府。

《路透社》報導，哈姆杜克簽署協議時表示，他簽署協議是希望不會再有更多的民眾在抗議活動中遭到鎮壓傷亡。

《紐約時報》報導，哈姆杜克與軍方領袖布爾漢（Abdel-Fattah Burhan）共簽署了14條協議，雙方皆認為這是向前邁出的重要一步，能維護國家走向民主的道路。

《美聯社》報導則指出，哈姆杜克與軍方達成的協議，是為了維持他過去兩年執政時所取得的政策成就，哈姆杜克對此也說：「這能保護我們的國家免於再次遭受國際孤立。」

然而，諸多親民主運動人士及示威民眾認為「哈姆杜克背叛人民」，與毫無誠信的獨裁軍方簽署協議根本是扼殺蘇丹民主轉型，且間接賦予了該場軍事政變及軍方地位的合法性。在之後的幾週裡，成千上萬的蘇丹人民走上街頭抗議哈姆杜克政府的決策，更抗議對軍方再次干政的不滿。

Photo Credit: AP / 達志影像

持續爭取民主的示威者，蘇丹將走向何處？

自政變以來，截至1月2日，蘇丹人民在抗議軍方干政以及哈姆杜克簽署過渡政府協議的示威行動中，已造成數百人受傷、至少56人死亡，然而民眾抗議並沒有因為哈姆杜克的辭職而結束，

蘇丹的部分示威者在社群媒體上表示，2022年會是繼續向蘇丹獨裁政府示威抗議的一年，蘇丹示威者阿布・哈桑（Aboul Hassan）在接受《英國廣播公司》（BBC）的訪問時聲稱：「軍方鎮壓民眾的行為，只會讓更多蘇丹青年走上街頭來達成他們對民主政府的渴望。」

示威者沙梅爾・努爾（Shamaeal Al-Nour）則向全球喊話：「國際社會對於蘇丹的未來沒有最終決定權，國際社會若真想幫忙，應該傾聽蘇丹人民的聲音，了解蘇丹人民真正想要的是什麼。」

然而蘇丹民眾的抗爭亦面臨了諸多挑戰，英國《衛報》（The Guardian）轉述聯合國人權辦公室的說法表示，軍方政變迄今，已有至少13名蘇丹婦女及女童指控軍方對其實施性暴力，聯合國呼籲國際間需迅速調查此暴力行為，美國、歐盟、加拿大等國，也譴責軍方使用性侵婦女等性暴力手段，作為驅離女性示威者及壓制婦女表達意見的武器。

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，蘇丹軍政府曾在群眾示威前，中斷喀土穆週遭的行動上網服務，自政變以來網路系統也受到軍方的嚴重監控，隸屬軍政府的蘇丹安全部隊更曾試圖審查部分國外廣播公司，甚至沒收廣播設備並攻擊相關從業人員。

針對哈姆杜克的辭職，美國呼籲蘇丹軍方停止針對反軍事示威者的暴力行為，美國國務院非洲事務局（Bureau of African Affairs）在社群平台上表示：「在哈姆杜克總理辭職後，蘇丹領導人應該擱置彼此分歧，尋求共識，並須確保文官統治持續，以實現人民對自由、和平、正義的目標。」美方也表示將與推動民主進程的蘇丹人民繼續站在一起。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）亦要求蘇丹軍方立即停止對抗議者的武力鎮壓，並警告將追究軍方的暴力責任。

對於哈姆杜克辭職之後蘇丹的國家走向，蘇丹律師艾哈邁德・蓋利（Ahmed El Gaili）在接受卡達《半島電視台》提到：「哈姆杜克的下台，等於是直接拿掉了蘇丹政府的最後一塊遮羞布，剩下的僅有赤裸裸的軍事獨裁政權！」蓋利認為，國際社會接下來很有可能會增加對蘇丹軍事政權的壓力，希望軍方能夠聽取人民的要求，建立一個完整的文人與民主政府。