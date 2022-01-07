青創在社宅1：短租客也能成為好厝邊，「青創計畫」如何在社會住宅營造家的感覺？

文：莊貿捷

近年來從中央到地方都在拚社會住宅的數量，但是由台北市青年事務委員會所擘劃的「台北市社會住宅青年創新回饋計畫」（以下簡稱青創計畫）卻是讓社宅從「蓋很多」轉變成「住得好」的重要拐點。

計畫中透過選拔，期許青創戶能發揮創意，並以熱情帶動社區意識。這個計畫運作已經數年，舉辦過上千場社區活動，直到今年終於長出甜美的果實，青創戶結合區公所、非營利組織，成功舉辦大型活動，吸引數百人參加熱度爆棚。

而這群青年是如何以社宅為起點，搭起鄰里橋樑，跳脫過去台灣住宅政策的污名，真正讓社宅變成地區的「好厝邊」？

各地政府拚社宅量，但是「質」也要兼顧？

近年來，高房價一直被台灣社會視為「頭號大敵」，許多學者認為其為少子化的元兇，更甚者，將其視為危及國家安全的重要議題。根據內政部發布的《房價負擔能力報告》指出，今（2021）年第二季，全國房貸負擔率為36.27%，高過了合理負擔。

報告指出，台北市房價負擔能力為過低等級，新北市房價負擔能力為偏低等級，其餘四都均為房價負擔能力略低等級，數據表明民眾在日常開銷分配中，住宅是沈重的負擔。

因此，社宅「拚數量」成為中央、地方重要的政策。總統蔡英文日前再次重申，八年20萬戶的目標，希望透過中央和地方緊密合，強化社宅的量能。

根據內政部不動產資訊平台統計，全國社宅興辦進度中，以台北市居冠，達到1萬8928戶，新北市排第二位，達到6607戶，此後排序為台中、桃園、台南以及高雄市。

綜觀國家蓋住宅的歷史，近年來的社宅被賦予的抑制房價、照顧弱勢的複合性任務，不同於過去「國宅」安置貧民的使命，這也代表其涵蓋層面更廣、難度更高。

台北市長柯文哲曾對社宅的定位強調，政府沒辦法讓大家都有自己的房子，不過最起碼要有合理價格的地方住，而過去國宅蓋得跟火柴盒一樣，一點美學都沒有，而現在社宅很漂亮、融入城市美學。

他還說，「雖然不是豪宅的價格但看起來像豪宅，這是我們的目標」，力圖扭轉入住社宅的都是社經地位較低的刻板印象，未來社宅不僅要照顧社宅住戶，也會顧及周邊居民，尋找周邊社區討論當地缺少的公共設施，如缺幼稚園、老人活動中心就一併納入社宅建設。

這意味著，除了在拚數量時，還要兼顧美學、內涵，更希望社宅要成為周圍鄰里的好鄰居。因此，如何深耕在地、營造區域內涵，也成為政策需要達成的目的。

不過，社宅的社區營造有一個先天不良的問題，以台北市為例子，租賃期限為三年，可申請續租，最長不超過六年，短期的租賃模式，很難培養在地情感。興隆社宅的住戶阿豪（匿名）對此表示，許多居民都把社宅當作一個過渡期，為人生下一個階段作好準備，因此對社區的參與會比較沒有那麼深入，甚至可以說有些漠視。

這六年說長不長，說短也不短，要如何在這一段時間裡頭，能讓住戶感受自己不是過客，還要有「家」的感覺，這是青創計畫最重要的任務之一。

青創戶如何讓社會住宅成為一個家

「青創計畫」選入的青創戶就是一顆社區的種子，在政府的協助下默默生根發芽，除了能興辦各種活動讓住戶走出門交流聊天外，還能夠融入區域特色發展更多有趣的企劃，例如以興隆社宅為基礎的「新移民的故事」、以在地學生為主的「青少年CLUB -放學哪裡趣等活動」。

訪談興隆D2社宅的住戶學生小明說：「之前可以在會議室，看到很多哥哥姊姊在運動，或者有一大群人對裡頭煮東西，本來我以為是外面的人來借用場地，後面才知道這些都是青創戶所舉辦的」。

在今（2021）年5月疫情爆發前，每個月在興隆社區多達有數十種不同種類的活動在社區各地公共空間中舉辦，除了針對親子、幼兒手作以外還有運動、共讀。



Photo Credit: 原典創思

一般在外租屋的人，可能很難想像，住戶間彼此在網路上串連，開團變成一個群組，定期使用公共空間，最後變成志同道合的好朋友。興隆D2青創戶吳小飯表示，本來有些住戶不熟，來參加過幾次活動後，就變成好朋友。

去年萬聖節，青創戶在社區中舉辦了萬聖節活動，除了把公共空間佈置得鬼影幢幢外，還有特殊的造型餅乾，以及大家絞盡腦汁模仿扮演的角色。其中一位參與的阿姨說：「過去沒有參與這樣的活動，也太好笑、太好玩了吧。」



Photo Credit: 原典創思

由於近年來社宅建物設計納入田園城市政策的方向，頂樓天台上多有「屋頂農園」，可以讓居住在此的民眾認領打造自己的菜園。在某些特殊的時節，都能在電梯中看到婆婆媽媽、叔叔伯伯，手背一大袋土壤、肥料；另一手持著鏟子、竹架等工具，他們不是下樓耕種，而是上頂樓準備做農活。

但種菜要種得又大又青，可不容易。青創戶也邀請外部的農藝老師指導種出好菜的秘訣，日照、水源、土壤和肥料，樣樣不可少。農藝活動也帶小朋友出來認識植物，因為認識蔬菜也是一件重要的事情，孩子們在細心解說下，也更懂得生活中花草以及菜之間的差別。

在這些青創舉辦以農園綠生活為主題的活動中，居民們藉著自己的興趣，熟識了來自各地的朋友，建立群組分享過往種植的經驗，還有更多相邀出遊，完成更多不曾有過經歷。



Photo Credit: 原典創思

青創戶大串連：活動不侷限於社區，擴大到區域鄰里

2021年11月14日，青創戶舉辦的「文山親子運動大會」堪稱青創戶里程碑，成功串連居民、里辦和非營利組織同樂，當天成為數百位鄰民最熱門的話題。文山親子運動大會除了主打親子運動外，許多爺爺奶奶也能夠聽音樂、逛市集。