特斯拉如何擺脫半導體及供應鏈危機，成為全球汽車業大贏家

2021年除夕宣布在中國新疆開設陳列室的特斯拉（Tesla）股價爆升，皆因在晶片供應嚴重短缺下，特斯拉去年銷售按年仍急升87%，無疑成為汽車業這年多以來面對半導體短缺和供應鏈危機下的最大贏家。特斯拉股價周一（1月3日）曾急升逾一成。

特斯拉於2021年交付了93.6萬輛電動車，超過市場預期的85.5萬輛。單在第四季交付了30.8萬輛，按年增長71%，當中佔最大份額的是Model 3及Model Y系列。特斯拉沒有公布各地區的交付量，但據《紐約時報》大部分增長由歐洲和中國的銷售推動。

反觀全球汽車業，根據市場數據供應商埃信華邁（IHS Markit）估計，客車銷售量比2020年僅增3%，較2019年減少12%。

當全球汽車業為零件供應短缺、晶片不足大為頭痛，日本汽車業龍頭如豐田、本田上月還在說減產數量將持續擴大，特斯拉是如何做到繼續擴產？其中一個「功臣」是應變能力高強的內部軟件工程師。

2021年年初，特斯拉跟所有同業一樣都受到晶片荒和供應鏈危機的困擾，去年2月，位於加州的佛利蒙（Fremont）車廠曾因零件短缺暫停生產，但公司極速謀求出路，包括在欠缺零件下繼續生產，寧願貨到後補。更甚的是，公司不惜重寫軟件以採用替代晶片。相對其他車廠，特斯拉的歷史較短，於重新設計、整合系統方面具有優勢，其他老牌車廠卻面對數十年來斷斷續續的修補更改，改寫軟件難免要面對牽一髮動全身的難題。

另一方面，傳統汽車生產商通常依賴零件供應商採購晶片，但特斯拉則傾向內部製造零件，並於供應鏈危機爆發前便與半導體生產商建立密切關係，例如以自家設計的電腦為新款車輛設置駕駛輔助技術，此舉令特斯拉必須與半導體供應商有直接緊密的溝通。即使面對晶片荒、供應物流亂象，公司亦從不向供應商表示調低生產預算，位於中國的廠房更持續加大產能。

雖然如此，晶片荒還是令特斯拉延遲推出新型號產品，市場期待已久的電動農夫車（皮卡，pickup truck）和半掛式卡車（semitrailer truck）的投產期由2021年分別延後至2022及2023年。

隨著今年位於德國及得州兩家新車廠投產，華爾街預測特斯拉今年銷量將再次出現大躍升，交付量預計將達介乎130萬至150萬輛。

《華爾街日報》引述FactSet數據，分析師預計特斯拉本財政年度將錄得創紀錄的約50億美元利潤，全年收入近520億美元。

特斯拉股價去年累計升幅約50%，市值突破1萬億美元。周一的爆升一度令公司市值高達1.15萬億美元。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex

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