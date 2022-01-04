一家公司等於英國一年GDP：近2年飆2倍，蘋果成史上第一家市值破3兆美元企業

（中央社）蘋果公司市值週一（1/4）一度衝破3兆美元關卡，成為首家實現此一成就的美國企業。蘋果在COVID-19大流行期間業績暢旺，支援5G技術的iPhone熱賣，近兩年市值飆升2倍。

蘋果（Apple）午盤股價一度衝上182.88美元，衝破182.86美元關卡，市值首度站上3兆美元（約新台幣82.9兆元）。蘋果股價隨後略微拉回，終場上漲4.44美元，漲幅2.5%，今年首個交易日收在182.01美元，3兆美元市值得而復失。

時間拉回2020年3月，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）席捲全球引爆股災時，蘋果股價一蹶不振。但在聯邦準備理事會（Fed）史無前例刺激措施支撐下，美股迅速反彈，蘋果等科技權值股扮演反攻火車頭角色，股價與公司市值水漲船高。

iPhone問世近15年來，蘋果一直保有績優股色彩，加上2014年後兩度分割股票、股價更為親民，蘋果股票已成為法人與散戶熱門投資標的。

蘋果公司1976年創立，2018年8月市值首度站上1兆美元，耗時42年。之後兩年，蘋果市值多次失守1兆美元關卡，拜聯準會寬鬆貨幣政策刺激熱錢湧入股市所賜，蘋果市值於2020年8月突破2兆美元。相隔約16個月，蘋果市值衝上3兆美元。

COVID-19大流行後，遠距辦公與學習蔚為潮流，MacBook與iPad等蘋果裝置需求旺盛。2020年秋季，蘋果發表支援第5代行動通訊技術（5G）的iPhone 12，掀起近年最熱烈換機潮，蘋果業績蒸蒸日上，有助股價不斷創歷史新高。

根據《CNBC》報導，蘋果在第四季的營收年成長29％，其中，雖然iPhone仍然是蘋果最大的業績領航員，但蘋果的服務相關業務也成長了25.6％、帶來超過1800萬美元的收益。

去年蘋果股價漲幅接近34%，為道瓊工業指數表現最棒的成分股之一。

摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師休伯蒂（Katy Huberty）去年12月以蘋果致力開發擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）技術為由，將蘋果目標股價從164美元調升至200美元，維持投資評等為「加碼」。

休伯蒂還向《CNBC》指出，他預計蘋果本季的App Store收益將超過摩根士丹利的預測。除此之外，天風國際資產管理的蘋果首席分析師郭明錤在週一的一份報告中表示，蘋果在假期期間（編按：美國所謂假期季節一般會從11月的感恩節算到聖誕節），新款AirPods出貨量為2700萬台，推動銷售量年增達20％。 郭明錤預測今（2022）年將售出多達2000萬台AirPods Pro，且秋季將推出新款，並設計一個在弄丟耳機時會自己嗶嗶叫的外殼。 根據《CNBC》的報導，在市場充滿不確定性的時候，基於蘋果優秀的資產負債表和強大的現金流，投資人轉向這家科技公司尋求避風港。

蘋果貴為全球市值冠軍企業，犯錯空間有限，上個會計年度營收與營業利益分別激增33%、64%，繳出近年最耀眼業績，未辜負投資人殷切期待。

除蘋果外，市值1兆美元以上的美國企業還包括微軟（Microsoft）、Google母公司Alphabet、亞馬遜（Amazon.com）、特斯拉（Tesla）。臉書（Facebook）母公司Meta離這道關卡僅一步之遙。

根據《紐約時報》報導，蘋果在2018年8月就成為有史以來第一家市值1兆美元的美國公司。蘋果從1976年在加州的一個車庫裡創辦至市值1兆美元，總共耗時42年；但它的市值在2年後飆升至2兆美元，更在16個月又15天後達到3兆美元。 3兆美元到底有多少？《紐約時報》指出，3兆美元超過世界上所有加密貨幣的總值，並相當於英國或印度的國內生產總值，以及大約6家摩根大通（JPMorgan Chase）、全美最大的銀行，或者30家通用電氣（General Electrics）。

這些企業市值都在美股近兩年大漲期間暴增，但聯準會為壓制COVID-19大流行期間因供需失衡而居高不下的通貨膨脹，已決定加快縮減疫情爆發後支撐經濟的購債措施規模，今年預料將多次升息，估值偏高的股票買氣可能受影響。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範