家樂福2025年停售「籠飼雞蛋」，動保團體呼籲政府提出廢籠期程、分級制度  

環境資訊中心記者 黃思敏報導

提升經濟動物福利、廢止格子籠飼養蛋雞是國際趨勢，台灣家樂福公司率先全台各大通路，於2021年8月4日宣布2025年起停售「籠飼雞蛋」。台灣動物社會研究會對此表達肯定，指出大型通路的承諾將加速轉型友善飼養的規模與速度，將讓台灣非籠飼雞蛋數量大爆發。

今年約15%雞蛋轉型廢籠，動社：大型通路廢籠承諾意義重大

提升經濟動物福利是重要國際趨勢，歐盟早在2012年全面禁止以格子籠飼養蛋雞，台灣政府至今卻仍未訂出明確政策期程，反觀民間力量持續引領台灣蛋雞飼養轉型。

台灣動物社會研究會（動社）自2017年起成立「友善雞蛋聯盟」，協助台灣蛋農「廢籠」、轉型友善飼養；2018年起與大型連鎖通路家樂福合作，擴大非籠飼雞蛋市場。2021年8月台灣家樂福公司宣布，自2025年起，旗下所有量販通路、超市將只販售非籠飼雞蛋。

對此，動社副執行長陳玉敏表達高度肯定，「大型通路家樂福做出廢籠的承諾，意義非常重大。」她表示，10年前台灣約99%的雞蛋都是格子籠飼養，在民間努力下，今年已有約15%雞蛋轉型廢籠、友善生產，她表示，家樂福的承諾將加速轉型的規模與速度。

家樂福企業社會責任暨溝通總監蘇小真表示，家樂福身為供應食品的通路，期望用市場機制帶動台灣畜牧產業朝向永續轉型，讓更多蛋農、通路、餐飲及加工業者共同重視人與動物健康一體。

蘇小真指出，目前家樂福的非籠飼雞蛋約佔整體銷售的兩成，未來的市場潛力相當大，尤其疫情使雞蛋的需求提高，非籠飼雞蛋供不應求，「全都賣光。」

蘇小真表示，蛋農轉型非籠飼相當不容易，在動社建立友善飼養標準、長期輔導協助下，許多小型非籠飼蛋農已成為典範，並影響許多大型畜牧業者。陳玉敏則預告，今年下半年到明年間，「台灣非籠飼雞蛋會有很大的一個爆發」。據動社掌握，目前大型業者如大成、卜蜂、勤億等都已積極投入轉型。

Photo Credit: 家樂福

引導產業轉型，民間籲政府提出廢籠期程、分級制度

陳玉敏指出，基於公眾健康及動物福利等理由，歐盟除了禁止格子籠，更立法規定所有市售雞蛋必須明確標示屬於平飼、放牧或有機等飼養系統，讓消費者得以在資訊透明、充足的狀況下選擇。

除了蛋雞外，歐盟執委會於今年6月底公告，將於2023年底前提出法案，並在2027年全面廢除所有經濟動物不人道的關籠囚禁飼養方式。

農委會動保科科長鄭祝菁指出，農委會於2015年以來，陸續訂定「雞蛋友善生產定義與指南」、提供轉型友善生產的蛋農低利貸款等。然而她認為，問題的癥結點是消費者需求，「市場有需求生產端就會改變，透過企業界、NGO與學界共同合作，落實消費者的教育與倡議，將使生產端轉型推動的更快。」

對此，陳玉敏批評政府的願景與政策牛步，謹強調民間先行、一切由消費者及市場機制決定，卻未提出全面禁止格子籠的期程，「不論從人畜共通疾病、動物福利的角度來看，都一定要廢除不友善的飼養行為，但農委會卻沒有明顯的政策引領產業轉型，令人遺憾。」

此針對政府仍未強制業者明確標示雞蛋的飼養系統，中興大學動物科學系教授、家禽專家陳志峰直言，「說要交給消費者選擇，卻又沒有給消費者辨識的依據，是政府的失職。」他強調，政府應建立明確的「分級制度」，要求業者標示雞蛋來自籠飼、平飼或放牧。

蘇小真則指出，由於政府未提供明確的分級制度與標示準則，市面上就有號稱人道、動物福利的雞蛋，實際上卻是來自籠飼，在資訊不透明的狀況下，消費者難免被誤導。

Photo Credit: 家樂福 二至四隻雞被關在約莫A4紙張大小的「格子籠」飼養，一輩子吃喝拉撒都在籠裡，互相踩踏、無法展翅梳理羽翼，或展現任何自然行為

改善動物飼養環境，將是提升食安、預防疾病傳染關鍵

台灣目前飼養約4300萬隻蛋雞，每年約生產81億顆蛋。雞蛋是人們最容易取得的動物性蛋白質來源，然而多數人並不知道，目前仍有​​85%的蛋雞終其一生活在A4紙張大小、衛生條件差的籠飼環境。

陳志峰說明，籠飼環境將使蛋雞無法展現自然行為、增加疫病風險。他舉例，2019年爆發的「芬普尼蛋」食安事件，就是因為籠飼蛋雞無法曬太陽、洗沙浴，使身上的寄生蟲增加，蛋農為了防治使用殺蟲劑芬普尼，進而導致雞蛋藥殘超標。

蘇小真表示，在芬普尼蛋等食安危機爆發後，僅是把問題商品下架、銷毀，並不能真正解決問題。換而言之，食品安全不能只靠末端檢驗把關，必需重視生產系統的源頭飼養方式及產銷正義。

蘇小真指出，台灣雞蛋的產銷機制，仍停留在「以數量、重量計價」的邏輯，只在乎產量卻不在乎生產過程。她強調，唯有提供消費者透明的資訊與選擇的權力，才能撼動台灣傳統格子籠雞蛋市場，提高非籠飼雞蛋銷售比例。

陳玉敏強調，重視動物福利、轉型友善飼養絕對不只是道德訴求，當動物承受各種不當對待、緊迫折磨，絕對會影響畜禽產品品質，甚至引發食品安全及禽流感等動物疾病傳染問題。

「當動物在不當飼養條件下成為殘弱的個體，病原就容易入侵，當疾病爆發就只能大規模撲殺？」陳玉敏表示，人們若持續漠視經濟動物的處境，未來將面臨龐大的經濟損失和風險。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航