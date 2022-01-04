2022/01/04,
藝文

傳奇音樂人大衛鮑伊逝世將滿6週年，音樂版權以2.5億美金天價出售

傳奇音樂人大衛鮑伊逝世將滿6週年，音樂版權以2.5億美金天價出售
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

近年音樂圈的版權交易持續寫下天價，隨著利潤豐厚的音樂版權逐日被視為一門獨特的資產類別，大衛鮑伊等傳奇音樂人的作品版權，就成了領頭羊，持續傳出天價成交價。

2022年再過幾天，到了1月10日就是傳奇音樂人大衛鮑伊（David Bowie）逝世6週年，在這特別的月份中，也有重磅消息傳出。華納音樂旗下品牌華納查普爾（Warner Chappell Music）以2.5億美金收購大衛鮑伊的作品版權，這也意味著，華納擁有大衛鮑伊所創作的音樂作品，這是近期歌曲版權購買熱潮中，最新一筆的大規模交易。

David Bowie
Photo Credit: AP / 達志影像
大衛鮑伊

大衛鮑伊出生於1947年1月8日，這名英國搖滾歌手被廣泛認為是20世紀最具影響力的音樂人之一，創造出的經典名曲無數。而除了音樂領域上的成就之外，大衛鮑伊也是名優秀的演員，演出知名的作品包含《俘虜》、《千年血后》、《雙峰：與火同行》等作，不過到了生涯晚期，大衛鮑伊罹患癌症，進行長達18個月的奮戰之後，於2016年逝世。

而在大衛鮑伊逝世將滿6週年之際，大衛鮑伊的歌曲版權以2.5億美金賣給華納查普爾，內容包含26張錄音室專輯、數百首歌曲，如〈Space Oddity〉、〈Changes〉、〈Life on Mars?〉、〈Heroes〉、〈Fame〉、〈Let’s Dance〉、〈Rebel Rebel〉、〈Golden Years〉等等經典之作，這筆交易幾乎將大衛鮑伊的所有音樂都帶入了華納系統。

對於此交易，華納查普爾的首席執行長Guy Moot表示：「大衛鮑伊的歌曲歷久彌新，無論是現在或是最初，都一樣強大、一樣能產生共鳴。我們很高興大衛鮑伊團隊認為我們擁有知識、經驗和資源來掌控並繼續推廣這些極具份量的藏品。我們所有的部門都非常興奮，並準備在多個途徑和平台上與這些精彩的歌曲合作。」

代表大衛鮑伊團隊的Allen Grubman則補充表示：「我們真的很高興，大衛鮑伊的音樂能交由華納查普爾音樂負責。我們相信他們會珍惜它，並以最高規格的尊嚴照顧它。」

近年音樂圈的版權交易持續寫下天價，除了這次的大衛鮑伊之外，此前Bruce Springsteen與Paul Simon的音樂版權，分別以5億美金、2.5億的美金出售給索尼；而巴布狄倫（Bob Dylan）的版權則被環球音樂拿下，據傳成交金額將近4億美金。隨著利潤豐厚的音樂版權逐日被視為一門獨特的資產類別，大衛鮑伊等傳奇音樂人的作品版權，就成了領頭羊，持續傳出天價成交價。

新聞來源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：楊士範


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。