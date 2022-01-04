傳奇音樂人大衛鮑伊逝世將滿6週年，音樂版權以2.5億美金天價出售

2022年再過幾天，到了1月10日就是傳奇音樂人大衛鮑伊（David Bowie）逝世6週年，在這特別的月份中，也有重磅消息傳出。華納音樂旗下品牌華納查普爾（Warner Chappell Music）以2.5億美金收購大衛鮑伊的作品版權，這也意味著，華納擁有大衛鮑伊所創作的音樂作品，這是近期歌曲版權購買熱潮中，最新一筆的大規模交易。

Photo Credit: AP / 達志影像 大衛鮑伊

大衛鮑伊出生於1947年1月8日，這名英國搖滾歌手被廣泛認為是20世紀最具影響力的音樂人之一，創造出的經典名曲無數。而除了音樂領域上的成就之外，大衛鮑伊也是名優秀的演員，演出知名的作品包含《俘虜》、《千年血后》、《雙峰：與火同行》等作，不過到了生涯晚期，大衛鮑伊罹患癌症，進行長達18個月的奮戰之後，於2016年逝世。

而在大衛鮑伊逝世將滿6週年之際，大衛鮑伊的歌曲版權以2.5億美金賣給華納查普爾，內容包含26張錄音室專輯、數百首歌曲，如〈Space Oddity〉、〈Changes〉、〈Life on Mars?〉、〈Heroes〉、〈Fame〉、〈Let’s Dance〉、〈Rebel Rebel〉、〈Golden Years〉等等經典之作，這筆交易幾乎將大衛鮑伊的所有音樂都帶入了華納系統。

對於此交易，華納查普爾的首席執行長Guy Moot表示：「大衛鮑伊的 歌曲歷久彌新，無論是現在或是最初，都一樣強大、一樣能產生共鳴。我們很高興大衛鮑伊團隊認為我們擁有知識、經驗和資源來掌控並繼續推廣這些極具份量的藏品。 我們所有的部門都非常興奮，並準備在多個途徑和平台上與這些精彩的歌曲合作。」

代表大衛鮑伊團隊的Allen Grubman則補充表示：「我們真的很高興，大衛鮑伊的音樂能交由華納查普爾音樂負責。我們相信他們會珍惜它，並以最高規格的尊嚴照顧它。」

近年音樂圈的版權交易持續寫下天價，除了這次的大衛鮑伊之外，此前Bruce Springsteen與Paul Simon的音樂版權，分別以5億美金、2.5億的美金出售給索尼；而巴布狄倫（Bob Dylan）的版權則被環球音樂拿下，據傳成交金額將近4億美金。隨著利潤豐厚的音樂版權逐日被視為一門獨特的資產類別，大衛鮑伊等傳奇音樂人的作品版權，就成了領頭羊，持續傳出天價成交價。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：楊士範