印尼宣布禁止出口煤炭，中國燃料供應能否挺過寒冬？

（德國之聲中文網） 彭博社週一 （1月3日）報導，摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師Sara Chan在一份研究報告中表示，雖然中國冬季供暖需求達到頂峰，但創紀錄的煤礦產量和溫和的天氣使得中國的電廠庫存不至於不足。就算最大進口國印尼的量被切斷，也會有一個緩沖期。

摩根士丹利的Chan說：「雖然擬議的出口管制將大幅減少中國的煤炭進口供應，但由於國內供應過剩，短期內的影響將是有限的。」

根據彭博社，中國是世界上最大的燃料開採國，進口量佔消費量的10%以下。對煤炭短缺的擔憂導致了10月份廣泛的電力削減和創紀錄的價格，北京正通過推動國內礦工迅速提高產量來應對。

中國智庫豐礦煤炭物流在微信公眾號上說：「即使印尼的禁煤令在1月生效，其對國內電廠整體庫存的影響仍是總體可控的。」

報導引用摩根士丹利表示，印尼政府各局內部對該禁令仍有爭論，因為生產商希望進入高價的外國市場。其能源部在聲明中說，隨著庫存的減少，正在努力確保國內電廠的供應。

中國海關數據顯示，由於北京與澳洲持續的貿易爭端，中國自2019年10月起實施非官方禁令，導致2021年前11個月從澳大利亞進口的動力煤下降了89%。

同時間，中國越來越依賴印尼的動力煤，在2021年前11個月，中國進口了1.78億噸，佔進口量2.93億噸的60%以上，與2020年同期相比增加了54%，佔中國進口總量的74%。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 2019年8月31日，煤炭駁船在印尼東加里曼丹省三馬林達的Mahakam河上排隊等候拖運。

如果斷供超過1個月

彭博社報導，時間點也可能有利於中國。如果禁令只影響到尚未裝船的貨物，那麼中國將在1月上半月繼續接受進口。中國的煤炭需求在農歷新年前往往會下降，今年的農歷新年是2月1日，因為工廠停工，讓工人返鄉探親。

中國煤炭資源網的分析師杜瑞也有類似的分析，表示禁令對中國的影響可能總體上是可控的，因為在1月31日開始為期一週的農歷新年假期中，電力消費預計將大幅下降。

「歷史數據顯示，每年2月份國內全社會用電量均為一年當中最低位，幾乎僅相當於全年月度峰值的二分之一。而工業用電量佔全社會用電量的60%以上，春節期間工業活動放緩將有助於降低電力消耗。」

不過國盛證券的研究報告，印尼禁止煤炭出口將影響中國動力煤有效供應的5.3%，加上澳煤受限，他國進口體量有限，「短期內該缺口難以通過其他國家進行彌補，若印尼出口禁令長期持續或將造成我國動力煤市場重回供需平衡甚至略偏緊局面」。

《南華早報》引用申萬宏源研究報告指出，由於印尼的出口禁令，中國電廠的動力煤庫存可能會下降到10月初電力危機最嚴重時的水準，大約2000萬噸的供應被中斷。

報告補充說，在冬奧會召開之前，為遏制污染而可能出現的停產也可能進一步加劇這種情況。報告說：「如果在1月中旬，內蒙古露天煤礦的生產因重大體育賽事（冬奧會）而受到限制......該國的煤炭供應短缺將在3月開始出現。」

目前中國仍樂觀期待潛在的衝擊可以在長期內得到緩解，原因是印尼的許多煤礦是由部落首領控制，可以對抗中央政府的政策影響，再加上工業團體的強烈反對，印尼政府可能很快會重新評估禁令並調整政策。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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