避免春節返鄉潮造成防疫破口，政府應提前加速第三劑疫苗施打

文：林應然（台灣大學醫學系畢業，美國喬治亞州立醫學院免疫過敏科研究員。台灣兒科醫學會副理事長、台北市醫師公會常務理事、台北市立忠孝醫院小兒科主任、台灣兒科醫學會秘書長）

時光輪轉，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）也在輪轉，從2020年底最初的武漢肺炎病毒株，變出了Alpha、Beta、Gamma、Delta、Lambda、Kappa等等病毒株，台灣曾經受到原始的武漢肺炎病毒株、Alpha、Delta病毒株入侵，引發了社區恐慌，造成民心惶惶，目前雖然已經相對安定，但仍然不可大意。

春節返鄉潮讓人憂心

現在世界病毒盛行潮流已經從Delta轉為Omicron了，雖然Omicron尚未入侵台灣，但每日叩關的入境旅客已經從個位數到數十人了，特別是在即將來臨的春節，台灣由於疫情穩定，海外台僑歸國過節人數大增，防疫旅館及集中檢疫所不夠使用，政府從先前的14+7天的嚴格防疫管制措施，推出了所謂的「10+4+7」及「7+7+7」春節專案，讓不少專家學者憂心忡忡，深恐造成防疫破口。

Omicron雖然算是溫和，感染後症狀通常比較輕微，重症率低，甚至被某些學者視為上天給人類的年節賀禮，因為溫和感染後，對日後的新變種可能有交叉免疫的效果。美國與日本科學家在老鼠研究實驗中發現，與早期其他變種毒株相比，Omicron對肺部的傷害確實較輕微，主要是影響上呼吸道，比較少造成下呼吸道的肺部感染，後者是造成住院、重症及死亡的主要原因。

英國劍橋大學也曾經分析一百多萬個病例，發現Omicron確診者的住院與急診風險，約分別只有感染Delta病毒株的一半與三分之一左右，似乎病毒也在嘗試與人類共存。

只是Omicron的傳播力甚強，幾乎是Delta變異株的3至5倍，若受到感染者的免疫力較差，例如未打疫苗者、老年人口，免疫不全及慢性病患者，仍有一定的風險存在，若感染者很多，即使發生住院、重症及死亡的比率低，仍不排除會有許多人因而住院、重症及死亡，不可不慎。

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如何安心過春節一直視最近的熱門話題，以下針對幾個防疫措施做論述。

1. 嚴格管控春節防疫專案

國外疫情嚴重，入住防疫旅館者皆屬高度風險感染客群，必須嚴加管控，避免造成旅館群聚感染，甚至入侵社區，「10+4+7」及「7+7+7」的春節專案於居家檢疫期間，最可能造成防疫破口，難以嚴格監督，雖然政府有相對因應措施提高篩檢次數並提高罰款額度，但人心難防，入境旅客是否遵守規定仍然令人憂心。

2. 提高疫苗注射覆蓋率

目前疫苗注射覆蓋率幾乎已到瓶頸，截至12月30日止，國內COVID-19疫苗目前第一劑涵蓋率為79.96％、第二劑68.9％，追加劑0.63%，基礎加強劑0.02%。

統計到12月27日，75歲以上第一劑覆蓋率為73.8％、第二劑66.9％；反觀較晚接種的30至49歲族群，第一劑涵蓋率高達92.6％、第二劑80.9％，18至29歲族群，第一劑覆蓋率則為96.3％、第二劑79.6％。顯然高風險的老年人口疫苗施打率不足，比起鄰近國家，台灣老年人可施打率似乎較低。

許多老年人可能認為台灣疫情不嚴重，打疫苗沒有必要性，再加上過去接種疫苗曾有人產生嚴重副作用，因此不願意接種，這是隱憂，應該透過家庭醫師熱心勸導，並且採取施打疫苗就獎勵，未打疫苗就限制出入餐廳、戲院等公共場所，禁止搭乘公共交通工具的措施，讓這些年長者趕快施打疫苗，畢竟老年人染疫後重症風險高，應有更高的接種率。

3. 提前加速第三劑疫苗施打

研究報告顯示，即使打了兩劑mRNA疫苗， 5個月後體內抗體會下降到最初的5至6成，打了2劑AZ會下降到2成，抗體不足就容易造成突破性感染。台灣的老年人口與醫護人員等高風險族群多為接種AZ疫苗者，抗體衰退較快，現在疫苗供應既然已經充足，甚至許多殘劑都浪費無人施打，中央疫情指揮中心不應仍然硬性嚴格規定以5個月為第三劑接種間隔，應該更彈性規定在春節前，讓這些人盡快打到第三劑疫苗。

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英國衛生安全局（UKHSA）最新分析，COVID-19疫苗對新變種病毒Omicron的效果較差，但加強針仍提供極佳的重症住院的預防效果。分析指出，疫苗對預防住院的有效性在打完第一針後為52%，打完第二針後2到24週為72%，超過25週則為52%，接種完加強針兩週後為88%。

縮短間隔雖然抗體效價可能略低，但防疫效果立即顯現，絕對不是不發生效果。ACIP專家認為「國際上縮短成3個月的只有英國，而英國因主要接種AZ疫苗，抗體效價較低且正面臨疫情再度來襲，因此需要縮短間隔；另一方面國內該先接種的高風險族群至今已幾乎都滿5個月，已可開始接種，因此無需調整。」

顯然，以醫院醫師是最早期第一優先施打的觀點在看台灣，不把大部分社區醫護及老年人口大多是後來才施打AZ疫苗的事實看在眼裡。因為這些高風險族群在春節前，大多沒資格打第三劑疫苗的。

加拿大已經將第三劑加強劑縮短為4個月了，以色列都已經在打第四劑了，中央流行疫情指揮中心既然認定有4類對象應優先接種追加劑，確保有足夠的中和抗體對抗感染，包括65以上長者、長照機構住民與工作者、醫護人員和防疫人員及高風險工作人員（第1類到第3類對象）以及容易感染及疾病嚴重風險者（第9類），卻如此硬性規定間隔5個月才可施打第三劑加強劑，此與事實脫節，應該在春節來臨前，台灣風險最高的時段上重新來考量。