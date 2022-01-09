2022/01/09,
國際

法國凱旋門懸掛歐盟旗幟，極右派痛批是對祖國民族鬥士的「侮辱」

法國凱旋門懸掛歐盟旗幟，極右派痛批是對祖國民族鬥士的「侮辱」
Photo Credit: AP / 達志影像

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一面在巴黎凱旋門短暫懸掛的歐盟旗幟引發激烈爭議。法國右翼叱之為「對祖國認同的攻擊」。

文：德國之聲中文網（德新社，法新社）

歐盟旗幟呈藍色背景，上綴12顆金星，象徵歐洲的統一和認同。法國右翼政黨抨擊說，在凱旋門這個法國舉足輕重的紀念碑懸掛歐盟旗幟，是對法國民族統一的威脅。

極右翼的國民聯盟（RN）總統候選人馬琳勒龐（Marine Le Pen）推文稱此舉是「對我們祖國認同的攻擊」，要向國務委員會投訴。她寫道：用歐洲盟旗取代法國國旗是對為祖國而犧牲的人的侮辱。另一右翼陣營總統候選人埃里克・澤穆爾（Éric Zemmour）也稱在凱旋門下懸掛歐盟旗幟是一種「侮辱」。

保守主義的共和黨候選人瓦萊里・佩克雷斯（Valérie Pécresse）表示，至少應同時將「三色旗」（法國國旗）懸掛在歐洲盟旗旁。他稱，「這是我們有欠於所有為了這面旗幟而流血的鬥士的。」

馬克宏（Emmanuel Macron）總統政府駁回批評，但同時撤回歐盟旗幟。愛麗舍宮稱，在12月31日和1月1日懸掛歐洲盟旗是為標誌法國本屆歐盟理事會輪值主席國身份的開始，按計劃，從上週六夜間至週日收回歐盟旗。

馬琳勒龐將降旗稱為是一次「美好的愛國主義的勝利」，強調當局「被迫從凱旋門上移除歐盟旗」。她推文感謝「所有熱愛法國和共和國的人們大規模動員了起來，遏止馬克宏。」

法國政府歐洲事務國務秘書博恩（Clément Beaune）則強調，政府沒有「倒退」。他在接受多家法國媒體採訪時表示，政府無需從勒龐、澤穆爾或佩克雷斯之輩「學習愛國主義」，並且，歐盟旗懸掛之地「本無任何旗幟飄揚」。

值法國開始擔任歐盟理事會輪值主席國之際，艾菲爾鐵塔和愛麗舍宮以及該國其它數十座建築名勝，將打出歐盟藍色燈光7天。輪值主席國任期從1月1日開始，至6月30日結束。此次任期恰逢法國下屆總統競選。馬克宏尚未表明是否競選蟬聯。不過，法國國內多數人認為，這只是時間問題。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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