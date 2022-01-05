歐盟提案將「核能視為綠能」，長期推動廢核的德國反應如何？

文：德國之聲中文網

開年宣布，希望將特定條件下生產的核能列為「綠色」能源。按照該提案，如果新的核電站符合最新技術標準，對這些核電站的投資應該能夠被列為「綠色投資」。

具體而言，歐盟執委會建議，在2045年之前發放的新核電站許可證，應屬於所謂分類條例的範疇，其建設能得到相應的補貼。此外，運營商必須最遲於2050年，提交一份高放射性核廢料處置設施的運營計劃。

如果歐盟執委會的這一提案得到實施，就相當於向金融市場推薦投資核電站。推動這項提案的，主要是傳統上嚴重依賴核電的法國。法國自2022年1月1日起擔任歐盟輪值主席國，為期六個月。

在最近的歐盟峰會上，法國、波蘭、捷克、匈牙利、保加利亞、羅馬尼亞等10個國家，呼籲歐盟執委會認核能是「可持續發展」的能源，並且呼籲將天然氣發電廠也囊入「綠色」產業之中。這些國家稱，否則，它們將無法實現至2030年讓二氧化碳排放量比1990年減少55％的目標。

德國的態度

德國環境部長，綠黨政治家施特菲・萊姆克（Steffi Lemke）立即對該提議提出批評，稱其是「完全錯誤的」。她說，核能可能導致環境災難和大量的核廢料，歐盟此舉正在製造巨大的危險，讓投資向危險的核能傾斜，從而影響對真正有未來的、可持續能源的投資。她還認為，將天然氣納入綠色能源也是有問題的。萊姆克表示，德國將迅速審查歐盟的提案，並與歐盟協商。

德國綠黨聯席主席、聯邦經濟與氣候部部長羅伯特・哈貝克（Robert Habeck）稱該計劃為「洗綠」，是「給可持續性的良好標籤摻水」。2021年底，德國按計劃又關閉了三座核電站，目前全德只有最後三座核電站仍在運營。而這三座核電站也將於今年年底關閉。2011年，時任德國總理梅克爾（Angela Merkel）在日本福島核電站事故後做出了退出核能的決定。

德國新任總理蕭茲（Olaf Scholz）最近表示，「不應高估」委員會的提議，各成員國今後仍然可以自主決定通往無排放未來的道路。他指出，德國最後的核電站將於2022年關閉的計劃將保持不變。

不過，德國政府內部也有對歐盟執委會的提案表示部分支持的聲音。德國財政部長、自民黨主席林德納（Christian Lindner）就表示，他原則上對歐盟執委會將天然氣發電廠列為綠色能源的建議持肯定態度。他說，德國事實上需要現代化的天然氣發電廠作為過渡性的能源，「因為我們正在放棄煤炭和核電」。

自民黨副主席庫畢克（Wolfgang Kubicki）說，我們必須在三黨執政聯盟中，就如何在減排目標與保證能源供應中實現平衡達成一致。他還表示，「如果只接受適合你的決定，那他就不是一個好的歐洲人。」

奧地利威脅提起訴訟

歐盟執委會將部分核能和天然氣歸類為綠色能源的計劃，也遭到奧地利方面的強烈反對。奧地利氣候保護部長萊昂諾爾・格韋斯勒（Leonore Gewessler）批評說，歐盟執委會想通過「夜霧行動」來推動這一計劃。他說，如果歐盟執委會真的執行這些計劃，奧地利將提起訴訟。「因為核電是一種過時的技術，它對人類和環境的危險已被清楚地記錄」，此外，核電站對幫助我們應對氣候危機的成本太高，速度太慢，因此沒有未來。

反對「綠色核能」的國家在歐盟內部佔多數。除了德國和奧地利外，丹麥、西班牙、葡萄牙、希臘和波羅的海國家也反對將核能「洗綠」。

不過，德國前總理梅克爾曾指出，要想阻止歐盟委員會通過計劃中的能源分類標準，25個歐盟國家中至少需要20個成員國在表決中反對。有鑑於此，歐盟執委會將核電列為「綠色能源」可能最終無法阻擋。但在此之前，反對「綠色核能」的國家也不會輕易妥協。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航