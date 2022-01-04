新增本土4例、境外移入30例：清潔人員、防疫計程車司機及通勤乘客均確診，目前關聯不明

中央流行疫情指揮中心今（4）日公布國內新增34例COVID-19確定病例，分別為4例（案17230、案17238-17240）本土及30例境外移入，其中案17230為昨（3）日公布之尚未取號本土個案；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，案17238-17240為本國籍，1例男性、2例女性，年齡均為50多歲，皆已接種2劑疫苗，為案17230接觸者。案17238及案17239均為同職場工作人員，通勤時搭乘同班交通車，案17239於1月1日起陸續出現疲倦、咳嗽、流鼻水症狀；案17240為防疫計程車司機，1月1日出現咳嗽症狀，3人經衛生單位安排採檢後於今日確診，相關疫情調查、接觸者匡列及防治工作刻正進行中。

指揮中心表示，今日新增30例境外移入個案，為16例男性、14例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國（22例，案17207、案17210-17219、案17221、案17223-17228、案17231-17232、案17235-17236）、法國（案17208）、挪威（案17209）、南非（案17220）、阿拉伯聯合大公國（案17222）、英國（案17229）、波蘭（案17234）及烏茲別克（案17237）入境，另1例（案17233）調查中，入境日介於去（2021）年11月19日至今（2022）年1月3日。

4名本土個案關聯不明，清潔人員染Omicron變異株

陳時中指出，本日的4例本土個案中，有1例是昨日晚上公佈的個案，今日早上新確診的有3名。陳時中呼籲，本土有新的案例，大家要提高警覺，尤其國際疫情看起來非常嚴重，光是昨日就有210幾萬確定病例，個案數非常多。

昨日下午案17230就已確診，他的Ct值只有11，發病日是1月2日，有喉嚨痛和發燒的症狀。發現個案後緊急匡列同住家人，6名同住家人採檢結果都是陰性。不過因為案17230是機場清潔人員，通勤時搭乘同班通勤巴士者昨晚都緊急召回，總共26人、已經採檢22人，其中2名陽性，Ct值差不多是24。

採檢確診的案17238的3位同住家人有2名陰性、1名採檢中，案17239的同住家人目前有1位陰性。

機場清潔人員案17230清潔的區域也有防疫計程車的司機在使用，司機同樣半夜調回採檢，昨日到今日緊急召回300多名做採檢，總計約會有600名。目前採檢的314名司機有1例陽性（案17240），其1位同住家人尚在採檢中。

Photo Credit:指揮中心

陳時中表示，目前的個案整體關聯還不是很清楚，不過案17240是防疫計程車司機，曾經在12月26日、31日載過確診的境外移入個案，26日的個案確診後，29日有召回採檢過，當時PCR結果為陰性，目前他和清潔人員案17230之間的關聯性還無法確認。

至於染疫的先後順序，陳時中坦言因為Ct值變化大所以不敢斷言，但從經驗來看，2位計程車司機Ct值比較高，可能比較早染疫，不過沒辦法用這個做直接的判定。至於在哪裡染疫，目前還是朝著傳播鏈做思考，社區傳播的可能性較低，因為家人都還沒有出現確診。

初步基因定序結果顯示，清潔人員案17230染上的是Omicron變異株。他在12月30日、31日於桃園忠貞市場擺過攤，賣的是一些兒童飾品，桃園方面也及時因應，並在忠貞市場設置採檢站。

因應近日的本土病例，陳時中宣布強化防疫措施，例如桃園市本來有一些放寬戴口罩的規定，但現在外出一律配戴口罩，只有飲食需求免戴，就算是一起照相也要把口罩戴好。

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目前桃園機場全面進行採檢，並要求所有防疫計程車司機每3天做一次深喉唾液PCR，另外機場工作人員本來就有每週快篩，有症狀者則立即進行PCR。

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疫苗接種方面，昨日接種相當少，目前第1劑覆蓋率80.04％、第2劑69.3％。陳時中表示，現在希望能把第1、2劑接種率提高，從明（5）日起到1月30日為止，各地方政府可提供18歲以上接種第1、2劑疫苗的民眾200塊以下的衛教品，包含禮券等等。

陳時中除了強調應盡快把第1、2劑疫苗打好，也再三呼籲境外疫情有天會達到200多例，屆時邊境必然吃緊，邊境一吃緊，本土疫情就可能隨之而來，因此把自己的口罩戴好、洗手、保持社交距離，並施打疫苗是很重要的事情。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範