《日不落・倫敦》：「麵包與馬戲」換來大眾的滿足，2012倫敦奧運反轉了節制的傳統

文：西蒙・詹金斯（Simon Jenkins）

浮華的構造（西元二零零八年至今）

暴動之城、奧運之城

二○一一年八月發生了一件事，這樣的事件每隔一段時間，都會讓倫敦停下來反思。警察在托特納姆（Tottenham）殺害一名黑人嫌疑犯，由此引發了暴動。夏季炎熱的大半個星期之中，從伍德格林（Wood Green）、斯特雷特姆、恩菲爾德、伍利奇到克羅伊頓，甚至到牛津圓環，年輕人在街上橫衝直撞。攻擊目標大多是商店，其中有許多都付之一炬。警察隱身於幕後，治安法官則承受巨大壓力，要對從街頭撿走遺落商品的竊盜行為確定刑罰。暴動顯示了即使在一個通常穩定的城市裡，平靜與暴力的界線都極其脆弱。

二○一六年，工黨的沙迪克．汗（Sadiq Khan）當選為新任市長，為市政廳帶來了更冷靜、更沉悶的情緒。如同強森在位時期，權力始終受到限縮的市長一職，愈來愈像是專供胸懷大志的政治人物自我推銷的平臺，而不是市政領導事務。這個新職務不但未能增進「倫敦自治」，反倒不尋常地耗盡了倫敦的政治支持。

倫敦無法仿效曼徹斯特，後者在二○一五年經由協商，從白廳手中取回了保健服務和鐵路的控制權。倫敦在鐵路方面仍然只能掌控地面鐵路。在伯明罕、利物浦、布里斯托和南約克郡的民選市長們積極活躍之際，倫敦卻又回到了過去的無精打采。二○一八年，當新建的橫貫鐵路無法如期通車，預算暴增時，幾乎沒有引起什麼抗議。

汗面臨的最大挑戰是幫派犯罪及持刀行凶犯罪遽增，倫敦警察廳這時理論上是他的權責範圍。在首都的整體犯罪率下降二十年——並持續下降——之後，多半發生於年輕男性的持刀行凶事件激增。起因看來是毒品幫派間爭奪地盤的戰鬥，警察對此除了大量攔檢搜查黑人青少年引發爭議之外，毫無因應之道。但除了毒品經濟大發利市，以及樽節政策造成更多青年俱樂部關門這兩個耳熟能詳的起因之外，這類犯罪突然暴增的理由卻沒有得到解釋。

倫敦能否有朝一日接受挑戰，如同荷蘭和美國愈來愈多的州那樣，將藥物市場合法化，看來不太可能。大麻的公然交易——警察愈發視若無睹——導致了缺乏解決之道的無政府狀態。幾乎沒有人提及現況與十八世紀琴酒威脅的相似之處，那時成為最終解藥的是徵稅、規範和強制執行，而非一昧禁制。

二○一一年的暴動引發了一種憂慮：建築物起火燃燒的畫面，可能會對隔年倫敦奧運的形象造成何等影響？ 這是無謂的擔憂。二○一二年的倫敦展示了歡快、安全和不惜花費，令人刮目相看。這座城市成了一台向全球放送的電視機。由於強森呼籲未持有奧運門票的人們遠離倫敦，以免壅塞或騷亂，那年八月的倫敦宛如鬼城。

特派列車載運著觀眾前往史特拉福附近黎河谷（Lea Valley）的奧運賽場。奧運官方車輛則被分配了特殊車道，以及將號誌燈轉成綠燈的遙控器。贊助商要求從奧運使用道路沿線清除競爭對手的廣告，就連廁所坐墊上都有贊助商的標誌。那一年的觀光業下跌了百分之八。

奧運花費不予控制成本，結果預算從一開始的二十四億鎊暴增為九十五億鎊。後續估計的開銷總額更趨近於一百五十億鎊。但隨著奧運會被宣告為大獲成功，這一切全都得到原諒，卡麥隆首相保證，出口總值高達一百三十億鎊，這是個荒誕的數字。但無庸置疑，那年夏天的倫敦湧現了一股自豪，正如暴君尼祿的交易（Nero’s bargain）所確信的，「麵包與馬戲」換來了大眾的滿足。二○一二年的倫敦不尋常地反轉了倫敦的節制傳統。

住宅危機——或者不是

緊接著二○一二年奧運而來的，是一種懸置的歇斯底里感，包括對於奧運「遺產」的大量爭議。觀光業並未增長，體育賽事減少，史特拉福的一處巨大場地仍迫切等待著再利用。有一點倒是獲得一致同意：奧運的遺產必定與住宅有關，因為住宅正「陷入危機」。完全無法從政治辭典裡排除掉這個詞。

即使表面看來未必如此，但在一九九○年代和二○○○年代全期，倫敦的房價與其他的成功城市其實並無二致。二○○八年崩盤過後十年間，倫敦的房價指數其實還落後於全球趨勢。按實價計算，它每年增長百分之三，反觀紐約是百分之五點五、舊金山百分之十三、斯德哥爾摩則是百分之十四。墨爾本、新加坡、巴黎、布魯塞爾等城市，全都經歷了住房成本上漲的強烈壓力。原因則是同一個。二十、二十一世紀之交的大城市，引來的居民超出住宅市場的供給能力。

即使建築業遊說團極力請求許可，但新建築並不是解答。墨爾本等城市，以及加州的其他城市都有大量樓房。新建築每年增加的供給，再多也不可能超過一兩個百分點，而在倫敦，這僅僅占了年度購買額的百分之十四。既然每小時就有十人來到倫敦定居，就得讓更多人棲身於可取得的空間。問題在於要如何最完善地達成這個目標。

倫敦在一個方面的表現不同凡響，那就是數百年來低密度發散，導致土地及建築利用缺乏效能。地理學家丹尼．道靈（Danny Dorling）估計，倫敦在世界任何地方的任何大城市裡，人口密度都是最低的。倫敦政經學院二○○五年的城市調查顯示，紐約、莫斯科和東京的人口都遠比倫敦更稠密。巴黎的人口密度是倫敦四倍，每平方公里二萬人。還不只是這樣。二○一一年調查顯示，倫敦房地產的臥房數量多過住戶。地產經紀商第一太平戴維（Savills）在二○一五年報告，據估計，有一百萬倫敦家戶由於居住人數不足（under-occupation）而被「隱匿」了。