菲律賓總統大選：執政黨籲重新開放登記，引發替杜特蒂連任鋪路疑慮

（中央社）菲律賓總統大選5月將登場，領表登記早在去年10月截止，執政黨近日卻要求重新開放參選登記，引來部分人士質疑這可能導致大選延期，甚至是為總統杜特蒂延長任期鋪路。

菲律賓執政黨「民主菲人－國民力量黨」（PDP-Laban）支持杜特蒂（Rodrigo Duterte）的派系近日向選舉委員會請願，要求延後原訂1月15日的選票印製日，並重新開放領表登記。

根據菲國法規，去年10月1日到8日為領表登記日。登記截止後，政黨提名人若於11月15日前退選，其他人仍可替補參選。

如今參選登記和替補期限都已截止，民主菲人－國民力量黨要求重新開放登記的理由是選委會訂定的領表登記日期「不合理、不必要，且在法律上不可行」。

民主菲人－國民力量黨去年8月分裂為杜特蒂和退役拳王巴喬（Manny Pacquiao）人馬兩個派系。

巴喬派系提名巴喬角逐下屆總統。杜特蒂派系卻因國家元首依法不得連任，原本提名杜特蒂親信、前警察總長德拉羅沙（Bato dela Rosa）為總統參選人，但德拉羅沙民意調查支持度過低，已撤回參選登記。

杜特蒂原本遞補角逐參議員，但去年12月也申請退出參議員選舉。

民主菲人－國民力量黨在請願書中舉例，總統參選人小馬可仕（Bongbong Marcos）仍面臨6件請願案質疑他的參選資格，加上最高法院未決的參選資格請願，選票印製作業可能無法如期展開。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 2021年11月14日，菲律賓民眾在人權委員會外，抗議獨裁者之子小馬可仕和薩拉杜特蒂組合競選正副總統。

另外，德拉羅沙於替補期限2天前才撤回總統參選登記，執政黨表示，他們沒有足夠時間找到替補參選人。

對民主菲人－國民力量黨這項要求，另一位總統參選人、現任參議員賴克遜（Panfilo Lacson）說：「我不想認為PDP-Laban請願要求重新開放領表登記的意圖是為了推遲2022年5月9日的選舉，並為總統延長他本應到2022年6月30日的任期鋪路。這是1987年憲法明確禁止的。」

他提議，若無法如期選出下屆總統，杜特蒂、副總統和參眾兩院議長仍應於6月30日下台，由參議院於休會前選出新議長，再由議長代理總統職務，直到選出新任總統或副總統為止。

賴克遜說：「我多數同僚已同意這項提案。」

杜特蒂政敵、參議員德利馬（Leila de Lima）說，選委會如果要等到參選資格請願全部塵埃落定，投票日前不可能完成選票印製，因為這類案件多半無法在投票日前解決。因此，民主菲人－國民力量黨此舉幾乎是訴求不要舉行大選。

她透過新聞稿質疑，民主菲人－國民力量黨在其他人遵照選委會規定日期領表登記後要求專屬特權仍可提名參選人。「這個期限不應有特例，即使總統所屬政黨也不例外」。

德利馬是杜特蒂「掃毒戰」主要批評者之一。她被指控多年前擔任司法部長期間涉嫌收受獄中毒梟賄款，2017年2月被捕後遭關押至今。德利馬否認相關指控，支持者形容拘捕行動是政治迫害。

Photo Credit：AP/ 達志影像 2016年9月15日聽證會上，De Lima帶著自稱是敢死隊殺手的Edgar Matobato，作證表示在杜特蒂擔任達沃市長期間為其服務，曾殺過記者和不同政治意見的對手。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範