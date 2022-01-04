惡血女王判決出爐：11項詐欺指控4項成立、每一項罪名最高可讓霍姆斯面臨20年刑期

矽谷血檢公司Therano詐欺案從2015年被踢爆造假，創辦人伊莉莎白．霍姆斯（Elizabeth Holmes）遭控詐欺投資人數億美元，近日由陪審團做出詐欺罪判決。11項指控中，有3項電匯欺詐、1項串謀電匯欺詐成立，另外有4項詐欺獲判無罪，有3項陪審團無法達成一致的裁決，預計將宣布為無效。

《NPR》的報導指出，伊莉莎白是史丹佛大學的輟學生，她在19歲時創立血檢公司Therano，號稱只要從手指抽取少量血液樣本，就可以篩檢出上百種疾病。不過，這個概念在當時就已經讓許多生技專家相當困惑。

綜合《衛報》的報導，伊莉莎白以一頭金髮、黑色高領毛衣和低沈的嗓音聞名，她很快就在科技界內打出名聲，並登上各大雜誌的封面與頭條，還被拿來和蘋果公司的創辦人賈伯斯（Steve Jobs）相提並論。她是一名熟練且魅力十足的推銷員，透過大量的謊言和掩飾工作，為Therano募得將近10億美元。

在加州聖荷西（San Jose）為期4個月的聯邦審判中，檢察官傳喚了30多名證人，他們表示Holmes是一位有魅力的企業家，讓一種從沒有兌現過的醫療設備，能夠一舉拿下數億美元的投資；當Therano被發現沒有足夠的技術時，伊莉莎白不僅掩蓋事實、還堅稱這種機器會改變血液檢測的方式。

從媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）、美國前教育部長戴弗斯（Betsy Devos）、沃爾瑪集團的沃爾頓家族（Walton family），到美國前總統柯林頓（Bill Clinton）等人，都被伊莉莎白矇騙，甚至幫助她取得全球投資人的協助。

Therano的血檢機器在加州和亞利桑那州的Walgreens商店推出時，還提供用戶錯誤的檢測結果。一名證人指出，她在看到血檢結果後以為自己流產了，但實際上根本沒有；另一名證人則以為自己癌症復發，經過檢查後才發現並未復發。不過，最終陪審團並不相信伊莉莎白有刻意欺騙這些用戶，這項詐欺最後被判無罪。

Holmes稱自己受前男友虐待，但說服不了陪審團

在法庭上，伊莉莎白為自己辯護了20多個小時，當中提到她的前男友、Therano的前副手巴瓦尼（Sunny Balwani）虐待她，而這影響了她當下的決定。伊莉莎白在庭上表現出悔恨的態度，並把Therano的問題歸咎他人，包括負責技術層面的實驗室主任，以及負責監督公司財務的巴瓦尼。

然而，當局的證據指明伊莉莎白對Therano的營運有著強大的控制能力，檢察官認為她協助傳布關於該公司的謊言，讓投資者為這家新創公司投注數百萬美元。

檢察官將伊莉莎白描述為一個嚴格、渴望權力的公司領導者，認為她願意不惜一切代價保護公司的形象，壓制內部和外部的聲音，並且操縱媒體。

週一的判決顯示，伊莉莎白的說詞顯然無法說服陪審團基於受虐等理由，將她的詐欺行為判為無罪。

伊莉莎白的判決日期還沒確定，但根據《BBC》報導，每項罪名最高可各判20年有期徒刑。《NPR》指出，宣讀判決時，法庭安靜得可怕，坐在庭上的伊莉莎白沒有明顯反應。隨後，她在法庭前排一一擁抱家人，並握著家人的手走出法庭。她直視前方，一整排攝影機在她周圍閃爍著。

Elizabeth Holmes leaves the federal courthouse in San Jose convicted by a jury of four counts in her fraud trial. pic.twitter.com/pLO38NKiUX — Bobby Allyn (@BobbyAllyn) January 4, 2022

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範