甚麼才是「啱音」？音樂的分解與再裝嵌

許多古建築，常在翻新、搬遷或大維修時被拆解成一根根木頭、一條條樑柱，讀建築的紅顏知己跟我解釋：「這叫kit of parts。」正是施工者對一座宏偉的建築物了解到最細微的地步，才能化整為零，然後事後又能巧奪天工地重建回本來的模樣。同樣地，當拆解一樣事物或觀念入微，才會知道自己是否真的對其有全面的理解。

思緒帶我重回幾月前在大館的一番暢談。

「在戲曲響起的時候，有些人就會顰眉，說道『你這些音唔啱啊』。」當時面前坐著兩位在戲曲界活躍及具想法的好手，剛才陳辭的這位是本地戲曲音樂組合「一才鑼鼓」的陳志江。幾個月前，他們完成了一項名為「香港微音樂」的網上音樂庫，創作及錄製逾百首戲曲音樂，時長大多由十數秒至一分多鐘，分為鑼鼓點、前奏／過門和曲牌，現開放五線譜、工尺譜及鑼鼓經予公眾免費下載，附專業混制的示範錄音。網站開宗明義寫道：

所有收錄於本網站「微音樂庫」之音樂作品（音軌除外）均獻給公眾領域，任何人士均可演奏、改編、取材以建立新作品，且包括商業用途，並毋需鳴謝或註明原創者。如閣下希望鳴謝我們，可列出該曲目編號、創作者姓名及「香港微音樂」。

之於戲曲，鑼鼓點是戲曲打擊樂器以各形式組合演奏出的節奏型態，前奏／過門為襯托氣氛及連接不同唱段之用，曲牌則是常是一首首表達特定情感的小曲。這三種音樂皆極為短小精悍，亦正是「微音樂」之名的由來。

甚麼才是「啱音」？

從小學習一套音樂的人，自然養成一套聽覺習慣。然而各地的音樂，音階、音程、器樂編制殊異，恰如中國的江南絲竹、日本的平調子及爪哇的甘美蘭音樂，同是五聲音階，但彼此的五個音的距離都不同，各有自己的一套樂律。一個自小接受西洋古典音樂訓練的人，聽後或許會認為這些音樂並不調和，覺得音不準，其實或許是自己的習慣使然，並不代表那音樂真的不協和、有問題。這關乎「雙音樂性（bi-musicality）」的概念，聽眾要先擺脫固有的聽覺及審美習慣，嘗試以一個局內人的角度來理解一種從未聽過或不熟悉的音樂，而不是基於一直因循的觀念而頃刻判定「啱音」與否。

這時坐在陳志江旁邊的​​李勁持也開了口：「好像我們面前的這個銀包，我覺得是黃色，也有人會說是綠色。」的確，爭拗顏色，手持一個測色儀或能硬是知個分曉，但來到紛繁的藝術世界，怎個分野？這位香港演藝學院音樂學院主修箏的戲曲人，續比喻將不同音樂排優劣的盲點：「文明無高低之分。」

圖片由作者提供 爭拗顏色，手持一個測色儀或能硬是知個分曉，但來到紛繁的藝術世界，怎個分野？

一場解構音樂的實驗

如果「香港微音樂」純粹是推廣或普及戲曲音樂，本身不足撰文為記，然而吸引我的原因在於其製作理念，使它跳脫出中國戲曲、音樂性的框架，體現出一種解構藝術的過程，這放諸其他藝術領域，即使不完全適用，也能激盪起一些思考。

陳志江形容這個計劃是將音樂程式化，於是我問：「你覺得音樂有甚麼程式？」陳接道：「旋律、拍和、唱腔等組成音樂的部份。」他以自己的純器樂作品《床前明月光》作例，旋律取自李白唐詩《靜夜思》用廣東話唱出的字音，同時卻需依調式來產生音高和旋律走勢，「廣東話、聲調、語氣、調式等，都是這首作品中的程式。」

「香港微音樂」雖為戲曲曲庫添了一批新作，但陳志江認為與其說是創新，這卻更是一個走進傳統的過程，如同將戲曲音樂這古建築拆解成微小的元素，以不同樂器組合（獨奏、合奏）、調式（戲曲音樂常見有合尺、乙反、反線，代表不同的情感表達）、板式（節奏形式，如節奏明快的流水板）來呈現戲曲音樂不同的面貌，不同的可能性。一首首微音樂－在一才鑼鼓所言是音樂積木－都有標籤把它們分類，如失眠、夢境、幻想.......創作的時候，一才鑼鼓亦考慮到實用性，本身這些音樂都帶戲劇意味，體現在旋律的加花減花（即基於旋律骨幹增刪裝飾音）、速度的快慢上，如此就可切合下載者不同的使用需要。這實驗的結果是一批新創作的作品，以樂譜及錄音流傳，鼓勵演奏、二次創作或改編。有人將音樂積木散落，我們或是將這些kit of parts化零為整，或用以作為新作品其中一項元素，或作為劇情配樂，都是在這二十一世紀對待傳統的良方。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin

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