【書評】莊東橋《濫情詩》：對一次愛戀的收束與總結，詩人就是自己的宇宙之王

尋隱者不遇：夢幻詩人莊東橋

如果用一種寶可夢稱呼莊東橋，我想會是「夢幻」。他的本業是藝術家，自費出版過兩本詩集《我們三個》、《我不懼怕突如的愛》，現在都早已絕版。但他的詩還在網路上流傳——透過像「晚安詩」、「每天為你讀一首詩」這類平台。膾炙人口的那首〈我愛的人會老〉 ，我還是可以輕易默背出來：

我愛的人會老

我的愛會老

我的老

是愛我的人

送我的

讀起來是那麼簡單，卻是亙古綿延的流長。更何況結尾段落裡的懺悔如夢幻泡影般：「我的懺悔仍被赦免／我的歡愉如同雷聲哭號／我的殿堂啊／愛我的人從裡面摘了一朵無暇的百合／給我」，首尾都寫得這般美好。光是這首經典之作〈我愛的人會老〉，莊東橋就足以在近幾年來的現代詩壇留名。但他沒有，有時我會想起那首〈尋隱者不遇〉，想要找回寫詩的莊東橋，但永遠「只在此山中／雲深不知處」。莊東橋似乎沒聽到各處粉絲的聲音，反而潛心回他的藝術創作領域，直到今年才終於等到了最新的詩集《濫情詩》。

在這之前，我想先聊聊近來我很喜歡的獨立樂團「溫室雜草」。他們有首歌叫〈在這個年代，找不到浪漫〉，歌詞是這樣唱的：「在這個年代／找不到浪漫／子彈和逃難／都與我無關／在這個年代／我們不浪漫／我們的浪漫／都只是糜爛」。

對比起經歷戰爭、逃難，或者民主化浪潮、錢淹腳目的前幾世代而言，我輩的確或許是經驗匱乏的一代。對我輩七、八年級生而言，電視生來就長在牆上，選舉車就該到處亂竄，報紙就要充滿各種腥羶色，八卦和流言蜚語跑得比雷厲風行的政策還快，流行文化就該比情詩偉大，「王菲即是真理」的偶像崇拜，被田馥甄或蔡依林取代。

聽這首歌，我總想到自己在讀莊東橋《濫情詩》，也隨時是在叩問：「在這個年代，我們還需要浪漫嗎？」

兩種情詩：給予愛的與缺乏愛的

翻開《濫情詩》，雖然短短薄薄一本，收錄詩作不超過25首，發行出版社也選擇十分微型的「斑馬線文庫」，交付詩人許赫負責。莊東橋看似又要躲藏起來，但《濫情詩》的商品頁面卻是這樣寫的：「『濫情詩』是個治療我自己的計劃，把之前因為逞強沒有抒發出來的哀傷好好的呼出與整理。這裡的舊詩幾乎曾是因妳而寫，但現在是給每個戀愛與失戀的人。」顯然詩集本身就是對一次愛戀的收束與總結，無怪乎開篇〈Peace Piece〉說道：「所有的日子都區分成兩種，給予愛的與缺乏愛的。」無論濫情與否，莊東橋似乎都用書寫在在顯示著「浪漫之必要」。

倘若細細翻開《濫情詩》，會發現詩人的狀態極好。畢竟身處在愛的世界，詩人就是自己的宇宙之王，任何事都可以無所不能。在〈夏天的早晨〉，詩人寫下充滿吐司與愛人氣息的味道：

妳想想看，湖泊

裝滿了冰涼的氣泡水

吐司把自己鋪好，用香草抹著身體

我剛好滑翔過上空

我只想被妳閱讀

原先甜蜜、可愛的幻想都收束在一句「只想」、「被」的強烈暗示下，夏天的早晨必然翻開了新的篇章。但莊東橋下一首〈最快樂的時候〉，則呈現了不被愛的痛苦，說著「秘密地告訴愛人／我不是那樣的愛人」的絕望：

動和不動都像極了浪花

不愛了不愛了

如果是那樣的愛

那也不要再想著人生

愛太多種

人只有一次可以狠狠地碎

重複的字句也像浪花拍打岸的聲音，面對無法愛的愛，詩人選擇寫下的是碎裂的可能。從最起首的兩首詩來看，詩人取名《濫情詩》的原因昭然若揭：這是一本既記錄了「濫情」者寫下的「情詩」。但所謂濫情與否，涉及主觀意識，詩人顯然是把過去的自己在戀愛的狀態，視為多情／濫情的一種可能。

讓我們回到商品頁面吧。詩人在「書籍特色」區塊寫下的字句是：「有時候我在想，這年代，愛上一個人，還會寫情詩給對方嗎？／對方收到我寫的情詩時會覺得我很老派嗎？／我不知道，但只要再讓我愛上，我還是會寫。」從此來看，浪漫之必要，濫情之必要，而書寫也就成為必要。

在這個年代，我們還需要浪漫嗎？

讓我回到「溫室雜草」的歌裡。歌名說「在這個年代，『找不到』浪漫」，顯然尋覓才是最重要的。然而浪漫的「Lost（遺失／失落）」，原因出在哪裡？歌唱者幫我們回答：「或許生活就是逃難／時間是子彈／珍惜昨天勝過明天／才能快樂點」，因為新不如舊，因為世界在否定我們作為一個人的可能。所以過去都勝過了未來。但浪漫就不重要了嗎？

與其說「溫室雜草」只是述說事實，更不如說他們正在用自己的方式，把浪漫「找回來」。《濫情詩》亦是如此——如果情詩沒有人讀，情詩還會存在嗎？但其實一切只跟書寫有關，只要有人記錄下來，被閱讀到了，僅僅只有一個讀者，我們都能把遺失／失落的找回來。

我想用最後一首關於黃澄澄的詩來重新為此作註，〈讓那些屬於溫暖的黃色通通都知曉〉是這樣寫的：

妳想說的，我都聽見了

妳猜不到的，我都幫妳想好了

都在泡好的陽光裡

蛋黃都跟我說了

黃色的檸檬和黃色的芥末也跟我說了

那一刻，妳是琴聲

太陽系來的蜂群，或是向日葵

妳是那樣的音符，一朵

又一朵在我耳邊盛開

妳是那樣告訴我的，妳所有想說的話

讓那些屬於溫暖的黃色通通都知曉

所有黃色的事物全都串起了一個很大的宇宙，輕聲演奏著愛的旋律。光是打開莊東橋的《濫情詩》，單單只讀到這一首，我想我就找到了：這個年代最需要的浪漫。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航