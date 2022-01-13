如何利用Excel功能與公式，製作出適合企業使用的專案甘特圖？

甘特圖是什麼？

甘特圖（Gantt Chart）又可稱為條狀圖，是由亨利．甘特（Henry Gantt）在1910年開發的，常用於協助專案的時程控管，一般以橫軸作為時間，縱軸表示活動或工作項目，中間的條狀矩形則代表計畫的開始與結束。

藉由甘特圖的輔助，專案總負責人可以清楚知道所有任務的優先順序與進度，並能提前判斷任務有無提前或延後的可能性，使每項任務得以最有效率的方式進行，並降低專案執行的變動性。

甘特圖的四大元素



製圖：Commeet編輯群

網路上其實有許多種類的專案管理甘特圖，在填寫的邏輯雖然有些許的不同，不過通常可以分成四個區塊分別理解和閱讀，而這次教大家製作的版本，是利用Excel內建的好用功能編製而成，表格顏色與欄位都能客製化喔！

1. 專案控制項

完整的專案管理，必須有明確的專案名稱，以及專案的起始日，控制項的起始日表示啟動此專案的第一天，而這次提供的範本，起始日可以自由設定，格式須為YYYY／MM／DD。

控制項裡，專案負責人須填寫總管理者的姓名，也就是掌握所有任務進度的負責人，此儲存格也可以自由設定。

2. 任務細節

專案由許多細部任務所構成，而每一項任務可依照輕重緩急有不同的階層之分，總負責人盤點所有任務後，可將詳細的工作項目填入表中，並可自由更動任務負責人、任務起始日（格式：YYYY／MM／DD）與實際天數（格式：數值），結束日與工作天的欄位已設定公式，無須手動更新，否則甘特圖會無法正常顯示。

此區塊還有一個很重要的關鍵：「完成度」，範本中的甘特圖是依照完成度進行顏色的劃分，淺灰色表示已完成，淺綠色則表示該任務仍在進行中，也就是說，假如某工作項目的完成度為100%，代表該任務已完成，甘特圖會顯示淺灰色的條狀矩形，若完成度只有50%，甘特圖則會顯示一半淺灰、一半淺綠喔！

3. 專案時程

上文有提到，甘特圖決定性的元素是時間軸，一般會將專案起始日的當週，設定為第一週，並往右以此類推，範本中提供 10 週的欄位給大家使用，專案規模較大的使用者，在下載範本後，可依循著待會教的公式，自行往右新增欄位。

4. 甘特圖

第四區塊的圖形會對應著任務細節所設定的時間，且任務的時程長度會決定條狀矩形顯示的寬度；紅色線框的部分，為當天的日期線（自動更新），方便所有任務負責人追蹤各工作項目的進度。

了解專案管理甘特圖該有的元素後，讓我們一起利用以下的Excel功能與公式，製作簡單又方便的甘特圖吧！

Excel功能：通用格式



製圖：Commeet編輯群

Excel內建的日期通常是年月日的格式，不過為了讓甘特圖的橫軸日期精簡成純天期，大家可以依照「常用＞通用格式」的途徑設定儲存格格式，叫出視窗後，左方欄位的類別選擇「自訂」，右邊的「類型」欄位輸入「d」，並按下確定。這時M6儲存格會從原來的2021／11／29，變成29，美化時程表就是這麼簡單。

Excel公式：WEEKDAY、CHOOSE函數



製圖：Commeet編輯群

為了讓甘特圖的橫軸時間能因為專案起始日的變動而自動更新，我們可以利用WEEKDAY函數（日期序列值，回傳值類型），並搭配CHOOSE函數（引數值,回傳值１,回傳值２,⋯⋯）進行自動選日。

根據上方圖例，假設我想讓M7這個儲存格的值，顯示M6儲存格中的日期是星期幾，這時候可將CHOOSE函數的引數值輸入「 WEEKDAY(M6,1) 」，回傳值依序填入「”日”,”一”,”二”,”三”,”四”,”五”,”六”」，表示希望Excel回傳中文字的星期，若想顯示英文也是依照此邏輯填寫即可。

Excel公式：IF、OR、NETWORKDAY函數

這次提供的範本，「起始日」與「實際天數」為可變動的欄位，而K欄的「工作天」已設定公式了喔，所以相關儲存格會根據這兩個變數自動改變數值，欲達到這樣的效果，大家只需要代入以下三種函數：

IF函數（陳述式,True,False）

OR函數（True,True）

NETWORKDAYS函數（開始日期,結束日期,彈性假日）

假設想讓K9儲存格計算12月1日到12月14日的工作天數，這時我們可以將IF函數的陳述式代入常用的邏輯函數：OR，陳述式為H9=0或I9=0，如果陳述式的結果為True，Excel回傳值為「 “-” 」，若結果為False，回傳值為12月1日到12月14日的淨天數，「 NETWORKDAYS(H9,I9) 」為其公式表達。

Excel功能：資料驗證



製圖：Commeet編輯群

一項專案的成功，通常由許多夥伴們共同成就，這次提供的範本，有貼心設計任務負責人的下拉選單，大家在使用上就不必一直重複輸入人員姓名，而這項功能可以依照「資料＞資料驗證」的途徑叫出資料驗證視窗，便可快速完成下拉選單。

在「專案小組名單」的工作表中，有預先設計任務負責人的欄位，大家可以在A欄直接新增負責人姓名，接著回到甘特圖工作表，並依功能途徑叫出資料驗證視窗，在允許的下拉式選單中選擇「清單」，來源則框選專案小組名單的A欄位中，有負責人姓名的表格範圍，按下確定就大功告成啦！

Excel功能：條件式格式設定

資料橫條



製圖：Commeet編輯群

至於完成度欄位的進度條該利用什麼功能製作呢？有別於Google試算表的樣式限制，在Excel可利用條件式格式設定輕鬆完成。假設我想讓進度條色塊跟著完成度的百分比自動變化，這時候可以依「常用＞條件式格式設定＞資料橫條＞其他規則」的途徑，叫出格式化規則視窗，點開最大與最小的類型選單，並選擇「數值」，在值的欄位分別輸入0和1，進度條的顏色與樣式可在「填滿」自由設定。