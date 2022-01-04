張惠妹演唱會放鬆實名制卻引起爭議，主辦單位親上火線解釋誤會

華語流行音樂天后張惠妹今（2021）年4月將在台北小巨蛋一連舉辦12場巡迴演唱會，主辦單位事前言明絕不加場，門票於1日下午1點準時開賣，12場總計13萬張門票9分鐘完售，且特別的是，為了防堵黃牛，本次演唱會採取實名制，開唱前5天才領票，增加黃牛轉售困難性。

不過，也因為如此，許多歌迷事後反映因不清楚實名制規範，進而填錯姓名，造成許多額外的紛爭，主辦單位3日發布公告，試圖釐清誤會，解決疏失。

Photo Credit: 環球音樂提供 歌手張惠妹（阿妹）將於2022年4月，相隔7年重返台北小巨蛋開唱，預告連唱12場。

全球人壽《aMEI ASMR 世界巡迴演唱會》主辦單位公告如下：

這次的實名制加上五天前取票的購票政策，我們的原意絕對就是要造成黃牛在買票時的困難，讓更多真正的歌迷因為實名登記順利買到票欣賞演唱會。 事實證明這次的黃牛在票房秒殺後的確不若以往猖獗。 但隨之而來的是有非常廣大的歌迷湧入客服，表示當時為了搶票植入了許多錯誤的訊息：包括輸入身分證字號、姓名重複、姓名誤植、錯別字……等等諸多問題！我們在客服應接不暇之餘，簡單地以為「既然不是黃牛購票，就儘量體恤歌迷給歌迷方便」，便做了放鬆實名制的宣告！導致許多遵守實名規定的購票歌迷憤怒，這一點，我們因為行政策略決議粗糙，在此鄭重的致上一百萬份的歉意。 在此要向因為之前得到錯誤訊息已經選擇來退票近八百位的歌迷表示：我們將會在未來十天，由客服人員親自致電，與您再次確認實名制資訊的更正，更重要的是會再與您再次確認是否退票，您當然也有選擇保留票券的權益。 最後再次請大家接受我們的歉意，多達十幾萬人的實名購票制度實為首例，我們想做卻沒有做到盡善盡美，真的讓大家困擾了！

簡單而言，購票時填寫的姓名有錯、誤填成身分證字號、同筆訂單多張填同一個人名或身分證字號，都不會影響入場的權益，主辦單位也會親自致電確認實名制的資訊與是否需要退票，表達誠意。不過，此公告也引起廣大歌迷的議論，認為實名制放寬之後或許就因此違背初衷，反倒讓黃牛有機可乘。

無論如何，張惠妹從上世紀末出道至今20餘年，縱使近幾年較少曝光，但高人氣與廣大歌迷仍舊力挺這次的演唱會，讓人感受到真正的天后「妹力」。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：楊士範