【散文】夏曼藍波安《我願是那片海洋的魚鱗》：我個人特愛，初夜初航划著拼板船獵捕飛魚的感覺

文：夏曼・藍波安

〈今夜出海捕飛魚〉

海洋，飛魚，對於海洋民族的達悟人來說，那正是我們的生存哲學、生活美學，它一直是傳遞著盼望、期望的循環因子。一九三○年以前出生的，我的父祖輩們，在二○一七年的此時，幾乎皆已升天作古了，包含我的父母親。然而，一則達悟創世紀的飛魚神話故事流傳的海洋漁獵的秩序，禁忌（我稱之海洋法則）就如山谷裡的涓涓溪水般的，繼續深化，傳承在我們的海洋基因裡，某種海洋律動的主格牽縈著達悟男人的心魂。

雖然島嶼逐漸邁向現代化，傳統信仰的轉換，但是海自己的信仰，飛魚本身的導航系統，依然是遠古的特質，在蘭嶼島南邊遊戲產卵，於是也傳遞著不出海獵魚的、不會造船的男人是低等男人，此話也成為某種不變的傳說，安洛米恩的說詞是「殘障男人」。

時光的隧道是被所謂的現代性帶給我們島嶼許多的便利，族人適應現代化的高度與低度不依據個人涵化過程裡的教育程度，而是很單純地繼續傳遞著古老的遺訓「我是男人」，我必須出海獵魚，繼續運用身體書寫著「流動的海洋文學」，傳遞著盼望、期望的生活美學，散播海洋的歌聲。

我的部落依然有十幾艘的拼板船，一艘十人大船。每年飛魚汛期的第三個月，稱之papataw（鬼頭刀魚月）的第七天，族人俗稱是慰勞男人的日子（minganangana），其真正的意涵是「航海日」。第八天便是mipuwag，就是祈福節，祈福海洋繼續豐腴多元的生物物種，祝福節，祝福家屋家人，田產，森林，部落族人健康、平安，這是我們傳統信仰的符碼。這一天的夜晚即可大量的獵捕飛魚，徹夜不眠。

今年我與兒子正在建造給我們父子人生的第一艘拼板船，也為我做父親給他的成年禮物，就如一九九○年父親帶我做一艘船的意義等同（父親曾經非常嚴厲地跟我說：我要詛咒不建造拼板船的男人）。此時我還沒有船，於是借用外甥的拼板船獵捕飛魚，他有快艇可以捕得更多，更快，更省力。我把漁網拿去出海的灘頭，然而部落裡有拼板船的男性幾乎都已經與有快艇的親友、兄弟預約好了坐快艇，獵捕夜捕初航的飛魚。

我個人特愛，特別喜歡初夜初航划著拼板船獵捕飛魚的感覺，以及成長過程中的記憶感動，那種存在感是深層的古老感動，是拒絕現代性馴化的原初本能，我的幸運感觸是成長於這個小島，父祖輩們傳授「海戀」的古老基因。傍晚時分，已是夕陽落海的時刻，部落灘頭上只有孤獨的木船，不見船主，某種海浪浪濤宣洩於灘頭的濤聲，亙古而倔頑的不改變，改變的是人類。人類似乎循著「便利」的捷徑捕獲飛魚更多、更省力、更省時是當下的趨勢；微傳說、微傳統、微倫理自然在便利的驅動下，退為記憶體裡的遺忘遺棄的對象。

我獨自一人在灘頭等著夕陽落海之後的灰暗，深層的落寞感頓時襲上心坎，心頭轉回昔日沒有機動船的歲月，所有部落的男人在灘頭或早的，或晚的整理飛魚網，漆黑的膚色似是白腹鰹鳥般的，在海浪面前謙卑的啟動雙臂、雙槳，在黑夜降臨後，出海獵捕飛魚，掠食大魚，此刻的灘頭卻是空無一人，男人墮落了嗎？我心裡很複雜的如斯想像。

Maramg Kong.arwa Ta-u do minatu.

「叔叔，你好，所有的男人都聚集在小港口。」

Sira mangana kong.

「晚輩們，你們好。」兩位中生代的年輕人嘗試划船捕飛魚，他們也是拒絕坐機動船捕飛魚的人。

「你們跟著我的船尾，我們划船去利馬拉麥（飛魚初訪蘭嶼島的海域，傳說中的飛魚出生的海域）。」我說。

「好，叔叔，我們就尾隨你的船尾划。」

那是約莫三海浬的划程，後段有一段岬角，因月亮陰缺圓滿，醞成或大或小不等的，如足球場的暗流區、湧升流區，對新手而言，當然是危險的海域。木船的優點在於身體的協調律動是跟著波浪的情緒划駛，雙槳宛如是木船的雙翼，從海底仰望海面，它真的像是海上遺世獨立的行動劇場，每一刀插入海裡的槳葉似是我們人連結海脈的浮動血管，這就是我個人遺棄乘坐快艇的核心信仰。

「你們不可以害怕！」我說。

「有叔叔領航，我們就心安。」二十分鐘之後，我們來到了暗流岬角，彼時一塊如籃球場大的海面如是鍋裡的油面，非常光滑，卻是暗流漩渦密布，它暗藏著隨時弄翻木船的能量，對人類不假一絲情感的自然力。

我划經如是油面的暗流，它似乎很頑強的要把我們的木船帶出外海，我固然是老划手，老經驗，但也不得不承認肉體邁向老化，力道衰弱的事實。我的船身距離岸邊的黑色巨岩僅僅三到五公尺，我卻發現我船尾後的兩個年輕人被暗流帶到外海，離我約莫六十公尺，我吶喊道：

「我在這兒等你們，男人！」

五分鐘後，在安全的海域我們再次的併行划槳，胳臂的結實敘述著我們生存意志的韌性，在飛魚出生的海域國度，停止槳葉，觀天，望星，親海等著飛魚群在我們的漁網展翅拍尾，遠古的舞台還在繼續，這一刻，古老的傳說在流傳，拼板船還在生存。

滿月

白晝退位，夜的黑就位，這個節奏幾乎就是星球上的人類共通的感官真理。對於我個人而言，白晝與黑夜的循環，在我民族的飛魚汛期期間成為我個人的、很隱密的生活意義是：海洋、飛魚、生活的連結密碼，是降低依賴島嶼民族進入現代化之後的便利。黑夜來了，我就像開始進入祖父口述古老的傳說故事，情境脫離了燈光的光害，或是燈光在夜間工作恩賜的便利，我與兩位部落的年輕人悠悠的輕划著拼板船，在飛魚群初始抵達大島的小海灣利馬拉麥，放流著我們船內的漁網，也放流著流動在我們體內，對黑翅飛魚的古老期待。