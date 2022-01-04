又喊又笑——《眾新聞》最後一晚

《眾新聞》辦公樓距西九龍法院，只有數百米。不少時候，記者採訪完社運審訊，徒步回公司趕稿，有時候，追囚車的人被隔到老遠，奔跑的路程，最終會跑到《眾新聞》樓下。

四天前，另一網媒《立場新聞》的兩位編輯，被控以「煽動刊物罪」，被帶到的就是這家西九龍法院。

那種接近，除了是地理上的，也是心理上的。

《眾新聞》周一早上解釋，傳媒披露《立場》案裡，一些刊登了的文章被指涉煽動，經評估後，《眾》決定停運，以保「船上人平安」。

主筆楊健興在公司門外見記者時哽咽：「記者也是人，也有家人，也有朋友，若不感到安全安心，停運是無奈。」總編李月華說：「改變的不是我們，而是外在客觀環境。」

兩位資深傳媒人，頭髮都白，率領的40人團隊，不少是年輕人。告別晚上，小小的編輯室裡擠滿新舊同事，有人在傳遞食物，氣氛輕鬆。下午已有讀者送來果籃，附上祝福句：「眾新聞—中國組：多謝你們的堅持和努力，已經好足夠。無悔啦！好好照顧自己！」下款是：「一班尊敬你們的市民。」

中國組十人，這晚輪流擔任主播。中國組團隊前身來自有線電視，裁員潮後加入眾這平台。「我們心裡感恩，至少偷多了一年時間。」有人說。

從商議到停運，決定的時間很短，從最初眾人淚灑編輯室，到這晚，大家都先埋首做好手頭工作。

9時半，有線中國組最後一集播出，大夥兒一起見證。直播收看人數，從以往的3千，升至40分鐘後的1萬5千。

留言區跳動得眼花潦亂，「多謝」、「珍重」、「好人一生平安」留言如洪水傾瀉入來。忠實支持者，銘記每一主持名字，有人懷念生鬼環節「土味情話」，「徐文傑的爛gag和Stella的歌聲」。

這晚中國組節目主題為「紀錄者」，採訪了多名內地紀實攝影師，有人記下拆遷社區，有人記下東北青年，有人記下慰安婦的苦況，也有人記下內地宗教風景。最後以公民記者張展的情況作結。

即使這晚收看破紀錄，中國組團隊還是最着緊新聞內容，而不是自己。組長小元說：「慰安婦的故事，剪接做得好。」

記者補充：「一名慰安婦晚上一定要磨刀才能睡去，因為害怕日本兵來抓。」當有人留言談到節目內容，記者更高興：「真係有人睇節目的，唔只係多謝我哋。」

最後一集，中國組的記者，特別花心思寫稿子，希望讓觀眾有所深思。

談到文革定性隨時間改變：

歷史，唔應該只有，相信亦不會只有官方版本，民間堅持不懈去記錄，往往可以令歷史更完整，真實。今日新聞就是明日的歷史。

談到採訪疫情的內地公民記者：

曾經有人形容，今時今日做記者，是一種信仰，因為你永遠不會知道報導做了，將來有沒有用。

因為嘗試接近真相而入獄，記者這兩個字除了是工作，亦是一個身分一種精神。

同事都說，這晚中國組的節目，讓人深思。

這晚，就是關於理念，關於情懷。

Photo Credit: AP / 達志影像

節目最後，剪輯了中國組一年來的幕後花絮，同事在物資匱乏的情況下錄音錄影，有人用手托着黑板扮電視屏，記者穿着大學生頹Tee「dembeat」，記者NG鏡頭等，讓人笑破肚皮。

一起觀看的眾記者，本來眼角含淚，忽然又笑到肚痛。有觀眾留言：「快樂眾新聞」。

有資深中國組記者忍不住感嘆：「這個平台，可以集合這麼多優秀的人，感激我的人生可以遇上過。」有觀眾留言：「你們最初從有線過來，沒想過轉到網上，也能做得這麼好。」

中國組告別時，團隊一字排開說感言，一位記者半開玩笑說：「同事們的訴求就是：『我哋要返工！』」香港人常被譏諷「太勤勞」，但記者「被下班」卻是港式無奈。

晚上十時半，港聞組的錄播節目「香港這一天」開播，數十人又擠到攝影棚一起觀看。

「五、四、三、二、一」大夥兒一起倒數，迎接最後一集製作播出。

這一天香港的新聞，除了立法會新任議員宣誓，就是《眾新聞》的結業。

節目尾聲，有年輕女記者說，最難忘的採訪工作，就是這一宗。

「我最後一次採訪（停五秒），就是在公司大門口（停頓），採訪自己公司停運。」

另一年輕女記者說：

《蘋果》、《立場》有事時，他們對我們說：『將來靠你們，要堅持。』我回答說，『好哇』，但原來有些事，不在我們控制中。

中國組記者翁維愷說：

現在說加油，好像很廉價，油也不知道加到那裡。但亦不會叫大家放棄，所有人都要平安，希望不會再有人因為做新聞而坐牢。

女主播謝馨宜輕輕說：

我不是第一次向觀眾道別。

短短一年，她分別從有線電視、蘋果日報、眾崗位退下。

主筆楊健興則說：

現在可能不是最壞的時刻，卻是《眾新聞》最美好的時候。

節目最後有近9千人收看。完結後，數十同事拍掌良久。李月華、楊健興及司徒元三位「老鬼」被邀請出來說感言，眾記者眼眶紅了，老鬼說，在資源緊拙下，感謝年輕人的付出。

有人拿着香檳，請總編開香檳。有人問：「不要在攝影棚開吧，拍弄污地毯。」有人笑說：「記者真是職業病，這些器材將來還會有用嗎？」

香檳「噗」一聲開了，大家抹着眼淚，笑着喝一杯。今宵多珍重。

接近午夜，有人大喊：「喂！上埋條片！上埋條稿！」意思是別忘了記者的本份，要繼續工作。

也有人拿着點了蠟燭的蛋糕，唱起生日歌，替一位年輕剪片師慶生。

「祝你年年有今日……！呀唔係，無今日，哈哈哈！」生日遇上公司結業，壽星女又喊又笑。

編輯李月華到最後，問年輕人，現在流行如何告別？「呀，點講？」有人提議，樂隊Rubberband有兩首歌：「《未來見》！《Ciao》！」月華輕鬆地說：「那好，《Ciao》 ！」

香港這一天，我們失去了眾，商業二台節目《在晴朗的一天出發》，早上剪輯了眾高層告別語，以一曲《Ciao》穿插。

再見偏說到紅眼

被時代拆散 才道別那樣難

這刻我們在一起 笑喊悲喜

巨浪翻起 亦是在一起

本文獲授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文見於作者Facebook。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin

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