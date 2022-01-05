【串流推片單】喬爾柯恩、鍾孟宏等名導新作齊登場，日劇《不能相愛的兩個人》上演「不怎麼粉紅」的親密關係

時序進入2022年初，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情對世界的改變已正式超過兩年，然這個全人類共同面對的大敵仍未退敗。不過對於影迷們而言，各地影視娛樂產業的復甦與回暖，儘管進度不一，仍是值得欣慰。

《Forbes》於2021年最後一天壓軸刊出關於好萊塢產業的2022年預測（八卦），包括蘋果（Apple）將會買下大型片廠，甚至斬釘截鐵斷言：不是「會不會這麼做」，而是「會買哪一家」；電視盒公司Roku則極有可能購買中型片廠，例如獅門影業（Lionsgate）；CBS／Viacom集團有機會再度出手、壯大帝國，可能將美國有線付費電視頻道Starz併入旗下。至於諸如此類的產業把脈是否精準，就有待接下來一一驗證了。

告別2021、迎接2022，本年度開春第一回【串流推片單】，將精選來自美國、日本、韓國、台灣的五部各色作品，影集與電影均有涵蓋，邀請讀者們一同迎向本月新氣象！

《高校十八禁》第二季，CATCHPLAY+、HBO GO播映，1月10日首播

前不久還在為《蜘蛛人：無家日》勤跑宣傳兼放閃的辛蒂亞（Zendaya），即將又要迎來新一季的影集作品，可說是大銀幕、小螢幕均愛的當紅炸子雞，而她2020年更憑HBO原創影集《高校十八禁》首季拿下人生第一座艾美獎，以24歲低齡之姿，打破劇情類影集最佳女主角的得獎年齡紀錄。

值得一提的是，當時她的對手各個氣勢萬鈞，包含《追殺夏娃》吳珊卓（Sandra Oh）、《王冠》奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman）、《晨間直播秀》珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）等人，贏下此仗並不輕鬆。

《高校十八禁》由HBO和A24聯合製作，主創山姆李文森（Sam Levinson）是現年37歲的年輕編導、製作人，近期較為人熟知的作品還包括2021年的Netflix電影《首映夜》，全片以黑白、35mm底片拍攝，是他與攝影師馬賽爾雷夫（Marcell Rév）、女主角辛蒂亞繼《高校十八禁》後的再度合作。其中，山姆李文森在《首映夜》藉由兩位主演的犀利對白，大膽向北美影評圈祭出的直球對戰，是全片最深得我心的意外驚喜。

《高校十八禁》故事描寫一群高中生與毒品、性、創傷、社群媒體密不可分的生活，主要聚焦兩位核心人物，分別是由辛蒂亞詮釋的剛從勒戒中心返家的毒癮少女Rue，以及特立獨行、剛搬到小鎮的轉學生Jules，後者由跨性別模特兒杭特沙弗（Hunter Schafer）飾演，將演員本身身份與劇中故事線結合，帶入了反映現實、貼近多元的性別與感情觀。

《高校十八禁》首季每集皆以一位同學的背景資訊作為引子，其中飾演Cassie的席德妮史威尼（Sydney Sweeney）應是美劇劇迷近來的熟面孔之一，她除了曾參演《使女的故事》，在有限篇幅中扮演迷失於教義的單純女孩；也在《白蓮花大飯店》以千禧世代白富美一角大展演技，隨著此部影集推出後廣獲佳評、且在各大2021年度影集之最榜上有名，席德妮史威尼的知名度也迅速竄升。

《高校十八禁》原文片名「Euphoria」是亢奮之意，呼應了人物在青春期中「用藥」與「性愛」的反應，而未在字面上展現的焦慮與迷茫，實與劇名互為表裡。

影集帶出一段段發生在青春校園的故事，惟顛覆了YA片的嘻鬧歡騰、剝去了無憂糖衣的假象，卻更加動人深刻。《高校十八禁》第二季原先因疫情而延拍，如今終要上架，肯定將滿足按捺不已的廣大劇迷。

《不能相愛的兩個人》，friDay影音播映，1月11日首播

許多鍾愛日劇的讀者們，應對擅長刻畫各式感情狀態的劇集不會陌生，即便相較於歐美影集而言，日劇在親密戲的尺度普遍不那麼張揚，但論及重塑情感關係、拆解家庭定義，日本創作者的著力之深、題材之多元，其實毫不遜色，甚至佳作更多。

以婚姻狀態而言，本季同為friDay影音獨家跟播的《婚活偵探》，便幽默地將「推理」與「婚活」（為了結婚而進行的活動，例如相親、約會、聯誼等）結合；而前不久的《離婚活動》則反過來回應如今高居不下的日本離婚率，與社會現實有著緊密互動。

而今年冬季日劇《不能相愛的兩個人》則要搬演大人「無性無愛」的同居生活，試圖打造屬於新時代的家庭劇，藉由「無浪漫傾向」與「無性戀」兩種非主流的角色特質，賦予「家人」更加多元的樣態。

《不能相愛的兩個人》女主角岸井雪乃曾在《家族募集中》飾演一名單親媽媽，與無血緣關係的網友們組成家庭，譜出迥異於典型家庭劇的另類療癒，這回她與高橋一生繼《天國與地獄》後再度攜手合作，在這一段看似「不怎麼粉紅」的親密關係，將給出觀眾怎樣的試驗結論？火花令人期待。

Photo Credit: 截圖自NHK官方網站 左至右：高橋一生、岸井雪乃

《馬克白》，Apple TV+播映，1月14日上線

獨步世界影壇的「柯恩兄弟」（Coen Brothers），1984年共同編導第一部劇情長片《血迷宮》，1991年憑《巴頓芬克》在坎城摘桂，2007年以《險路勿近》奪下奧斯卡最佳影片，2013年再以《醉鄉民謠》榮獲坎城影展評審團大獎，大膽翻玩各式類型與公式，亦不乏商業上的屢獲成功。

柯恩兄弟這對才華洋溢的搭檔過往總是成雙出手，也因此當哥哥喬爾柯恩（Joel Coen）宣布獨自編導《馬克白》時，影迷無不紛紛驚異，並暱稱為兩人首度的「拆夥」、「單飛不解散」。