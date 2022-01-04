招待所、豪宅被認違法佔國有地後又爆台中捷運正英站土地風波，顏寬恒：一切依法處理

＊首圖為台中霧峰民生橋改建工程開工典禮，台中市長盧秀燕和顏寬恒出席。

台中市第2選區立委補選將在本週日（9日）登場，國民黨候選人顏寬恒家族近日土地相關爭議不斷，接連被爆出違建侵佔國有地。另外今（4）日民進黨候選人林靜儀競選總部主委林佳龍，又再指出台中市捷運藍線增設正英站，但顏寬恒家族在正英站附近有50筆土地；台中市政府則回應，「正英站」的設置，是依據專業規劃。

林佳龍質疑「正英站」附近都是顏家土地

（中央社）台中市捷運藍線變更設計，前台中市長林佳龍質疑預算增加又鄰近保護區，且距離台中立委補選候選人顏寬恒的住家近，台中市政府今天回應，新增「正英站」依據專業規劃。

台中市捷運藍線新增「正英站」，林佳龍今天出席「監票 催票總動員 正義一定贏」記者會，會後，他接受媒體聯訪表示，他時任台中市長時，捷運藍線已進行可行性評估，詢問過地方意見，卻在市長換人後，又變動規劃路線、站位。

他指出，變更路線、站位導致預算增加，「正英站」距離「弘光科大站」不到800公尺，加上周邊有保護區，為何要放棄坪頂站改設正英站；而且正英站距離國民黨台中立委補選候選人顏寬恒的住家、服務處近，質疑顏家還有多少土地在正英站附近。

林佳龍說，重大公共工程可以因人設事，在這麼短的時間內，違反專家學者意見以及環評的條件進行變更；而且此站設置為何並非由市府宣布，而是在台中市議會副議長顏莉敏的臉書（Facebook）公布。

台中市政府、顏寬恒：依專業和在地需求規劃

台中市政府透過新聞稿回應，捷運藍線從可行性研究核定後到綜合規劃，考量到工程實際施作及經費合理性，在可行性核定方案基礎下，依照審查委員意見與專家學者的建議進行微調，精進過程中減少轉彎段，同時代表減少土地徵收拆遷民宅，落實土地正義。

交通局指出，正英路設站是綜合周邊交通系統與都市整體發展整體做專業規劃，並非單一議員建議即可調整，目前綜合規劃已完成且正在中央審查階段。

顏寬恒今天說，正英站是藍綠議員及在地里長基於在地需求考量的決議。顏寬恒接受媒體聯訪時，針對在捷運藍線增設的正英站附近有土地一事指出，正英站是前台中市長林佳龍在任內沒做好，讓現任市長盧秀燕來完成，並將捷運做完善規劃，對方應該檢討自己才對，卻一再檢討別人。

顏寬恒表示，規劃正英站是為了在地需求考量，是所有藍綠議員及在地里長開過很多會，在會中努力爭取才達成決議，是地方民眾心願，林佳龍還當過市長，是對市政及地方不熟悉才說這種話。

對於外界質疑市府團隊護航顏家，市長盧秀燕今天在市政會議後被媒體問到時直說「謝謝」，還表示，個別的個案不會評論。至於捷運藍線增設正英站的問題，盧秀燕則指出，楊典忠（民進黨籍台中市議員）也有提案。

Photo Credit:台中市政府

顏家再爆違建侵佔國有地

針對顏寬恒家族的南屯招待所，國產署中區分署長趙子賢昨天表示，確認占用2筆國有地，將委託律師向法院訴請拆屋還地，並提告占用人。

顏寬恒家族位於台中市南屯區的招待所，除被揭發部分建物是違建，日前又被披露占用2筆國有土地，財政部國有財產署中區分署長趙子賢昨天帶隊前往勘查，確認有2筆國有土地被占用，且依規定也不能現況標租。

趙子賢接受媒體聯訪時表示，初步調閱航照圖發現建物是民國104年後才蓋起來的，依照規定不能現況標租，會將標租案註銷，後續並會訴請法院拆屋還地，同時竊占國有地部分也會移請地檢署依法偵辦。

趙子賢指出，勘查也發現，占用國有地面積約130平方公尺，後面的磚造房子有3/4範圍要拆除，但占用國有地的建物還未拆，將委託律師向法院訴請拆屋還地。至於涉及刑事竊占部分，也會請法官依法偵辦，並針對占用人提告。

趙子賢強調，拆屋還地部分會透過訴訟程序，雖然占用人說還要2週時間才能拆除，圍籬圍起來的範圍會拆除，但後續還是會依照法律程序進行，等占用人拆完後通知再過來勘查，需回復到泥土地狀態，而建物拆除後的水泥地，原則可以留著。

趙子賢表示，上週四已行文市府要求一同會勘，市府表示不會派員。顏家的大門、車道有部分在國有地上，因有申請標租拿到承租權，非佔用狀態；至於是否違反土地管理、建築法規定由市府認定。

台中市政府未派員前往查勘，對此，民進黨籍台中市議員江肇國指出，國產署前往現勘市府不配合，明顯配合顏家的競選動作要拖過投票日。市長盧秀燕和顏家間的派系利益互動，到底有什麼，市民不知道，連行政配合的舉動都不敢，請放手讓公務人員依法行政。

市府都發局則透過文字稿回應，目前仍在公所查報作業程序中，待公所查報後依規定辦理。此地號土地使用分區屬台中港特定區計畫範圍內保護區，應依都市計畫法台中市施行自治條例第35條、36條規定管制使用；另依「台中市政府處理違反都市計畫法案件裁罰基準」規定，有關違規使用行為或事實或行業種類，有認定疑義者，由各目的事業主管機關依所轄管目的事業法令認定實際使用類別或內容。

都發局表示，此案尚須釐清違規樣態後，才能進一步確認權責機關，因此未派員參加，將待國產署檢附會勘紀錄後，若涉違反相關法令，將請目的事業主管機關確認違規樣態後依規查處。

農業局說明，此土地屬都市計畫保護區，其使用管制應符合都市計畫法規定，農業局非都市計畫主管機關，未派員參加。