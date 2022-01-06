聯準會加速縮債、提前升息，2022年美國經濟前景四大觀察重點

回顧去（2021）年美國GDP年增率預估落在5.2~5.8％之間，主要由民間消費推動，除了前（2020）年底川普9000億與拜登去年3月的1.9兆財政支持外，就業市場復甦，截至去年11月已有高達609.3萬非農就業人口恢復，並且在供應鏈持續緊張的背景下，企業招聘、投資需求強勁，支持美國全年經濟以高於長期平均的速度擴張，基本面的強勁也推動美股S&P500在聖誕節當週YTD達到近26％、美元指數YTD漲幅亦達7％水準。

不過供應鏈未如預期緩解、通膨以及薪資明顯上揚，開始讓市場擔憂聲音浮現，包括聯準會加速縮債、提前升息，或是薪資通膨螺旋上升，將壓抑民眾消費動能等，究竟今（2022）年美國經濟前景會如何變化？

一、美國經濟將逐漸回落至長期平均增速

自前年年底疫苗問世以來，美國疫苗施打快速普及，並在拜登1.9兆財政的挹注下，去年上半經濟呈現快速復甦。而經濟活動的樣貌仍與疫情息息相關，下半年Delta、Omicron等多種變種病毒出現後，造成商品消費強勁、轉向服務的速度低於預期，並使得供應鏈維持緊張、終端庫存維持在低檔，配合CPI的持續創高，也讓市場在強勁復甦後，於年底開始擔心通膨持續時間超出預期的問題。

不過展望美國今年經濟，從聯準會去年12月最新SEP可以看到，委員預估今年GDP年增約落在3.6~4.5％區間，而市場預期普遍也落在 4％附近，顯示美國經濟增速高機率依舊保持穩健，而從經濟數據來看，我們認為全年路徑將於Q1保持較高的增速，在Q2之後逐漸回歸長期平均。

Photo Credit:財經Ｍ平方

全年路徑我們以兩重點進行解釋。首先初期高於長期平均部分，受到去年年底的新變種病毒Omicron影響，除了讓去年Q4商品消費維持高檔外，也使得製造業回補庫存仍低於消耗速度，並再度延後服務消費的全面復甦，因此短期在去年底至今年Q1期間，我們認為如同過去疫情反覆模式，待疫情控制穩定後，服務消費仍將獲得好轉動能，同時供應鏈的緊張以及庫存的低檔，也將讓企業在招聘、民間投資的活動持續，給予經濟動能。

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而Q2增速逐漸回落至長期平均水準部分，當時序接近Q1底，消費相關經濟數據均將面臨基期快速攀升，同時支持民眾消費的動能，包括財政政策效益、儲蓄率等，也將進一步逐漸減弱，配合市場普遍預估供應鏈將逐漸緩解，庫存的回補也會開始壓抑企業招聘與投資，美國經濟高機率正式從復甦期較高增速，回落至擴張期的長期平均增速。

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Photo Credit:財經Ｍ平方 儲蓄率降至 5 年低位，目前薪資增速、財富效應仍有支撐，留意經濟前景及消費信心變化，後續支撐看財政

整體來看，美國今年Q1在新變種病毒干擾後，應能如同前幾次疫情反覆經驗，先見到服務業活動、就業動能短暫放緩後，再於接下來1~2個月出現明顯回升的現象，支持年初的經濟增速於高檔。不過隨後在Q1底就將面臨基期的攀升，而市場對於經濟增速放緩通常較敏感，配合目前支持民眾消費的薪資增速、財政效益放緩，庫存也可能在消費放緩後出現回補，屆時預期行情將在Q2~Q3期間出現較為明顯的震盪。

而拉長來看，我們認為只要供應鏈緊張以及通膨問題能如預期在上半年舒緩，配合長線就業市場數據觀察，失業率在年中就有機會達到聯準會就業最大化水準，雖然受限於疫情造成的55歲以上人口提早退休，勞動參與率的回升將需要更長時間，但就業市場的持續好轉，仍將在短線干擾後，支持消費經濟為主的美國，維持在長期平均增速、穩健擴張。

Photo Credit:財經Ｍ平方 預估失業率（2021年底接近 3.5%）、勞參率（2021年底接近 62.5%）

二、全球供應鏈與通膨，將是美國軟著陸與硬著陸關鍵

今年經濟路徑Q2後回歸長期平均的增速放緩階段中，決定軟著陸或是硬著陸的關鍵點，就是去年Q4以來市場最擔心的兩大問題：

全球供應鏈依舊緊張，原物料價格高檔的輸入性通膨 美國就業市場供給缺乏，擔憂未來薪資通膨螺旋上升

長時間的通膨，有可能會壓抑民眾消費動能、降低企業獲利（成本增加），造成總體經濟產出下降，若疊加在今年經濟增速放緩階段，就有可能出現經濟硬著陸的現象，不過以兩重點解析，軟著陸機率高，同時通膨並不影響長線美國經濟的原因如下：

全球供應鏈緊張以及通膨問題，有望在淡季出現緩解

雖然全球供應鏈緊張的持續時間充滿不確定性，但是可以發現去年供應鏈再度轉趨緊張，主要來自於下半年兩次傳染性較高的新變種病毒（Delta、Omicron），壓抑商品消費轉向服務的速度，並且搭配美國旺季強勁的補庫存以及終端消費所造成。而隨著疫苗在全球普及的加速，還有各國應對新變種的經驗增加，疫情影響經濟活動的時間有明顯縮短，而上半當美國消費進入淡季，即便中長期仍有不確定性，短期應也能有所緩解。

而從經濟數據 CPI 來看，去年Q4主要推動的項目為能源、房租以及耐久財商品價格，可以見到能源在今年Q1就會見到基期快速走高，同時近期三大能源機構（美國能源署EIA、國際能源署IEA、石油輸出國組織OPEC）均預期美國供給將回歸，原油供需狀況將出現反轉。而房租以及耐久財商品基期則接力在今年Q2攀升，配合聯準會加速縮債以及傳遞升息訊號，還有Q2後經濟增速逐漸靠攏長期平均，我們認為全年通膨路徑，在上半就將出現逐漸放緩的可能性。

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長線原物料價格可控情況下，薪資螺旋通膨高機率為短期影響

肺炎疫情以來，美國就業市場因為55歲以上人口提前退休、財政挹注、疫情干擾以及財富效應等因素，使得許多民眾重返就業崗位意願降低、勞動力人口供給緊張，不過在供應鏈緊張以及需求強勁的背景下，可以看到JOLTS 非農職位空缺數維持在破千萬的歷史高檔水平，供需的失衡也造成薪資結構性的上揚，甚至過去較為低薪的一線服務業，薪資年增率還出現雙位數以上的增幅，並帶動 去年下半年每小時薪資年增持續攀升至4.8％的強勁水準。

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