笑死！留言「笑死」的人，真的會因笑而死嗎？

文：廖品茜

近期王力宏與李靚蕾的離婚風波鬧得沸沸揚揚，演藝圈被搞得人仰馬翻，線上的網友們更是沒有閒著，紛紛作出一張張有趣的相關梗圖，而留言區不乏含有「笑死」字眼的留言。

「笑死」這個用詞的別稱「致命的歡鬧（fatal hilarity）」於1956年首次被使用，在現今網路世代更是被氾濫運用。但這些留下「笑死」的留言者是真的覺得很好笑嗎？到底有什麼好「笑死」的？真的有人因為「笑」而「死」嗎？

真的有這麼好笑嗎？探討傳送「笑死」者的傳送原因

根據台灣最大的匿名交流平台Dcard上2019年4月22日一篇標題為「一直回『笑死』是在敷衍嗎？」的貼文，原PO認為當自己被組員回覆「笑死」時，覺得：

「非常不受尊重== 也一點都沒有因為看到『笑死』而覺得氣氛輕鬆，反而覺得這個人很沒禮貌、帶有嘲諷意味，只想趕快解決報告不要再跟這個人往來。」

貼文下的留言者紛紛討論起自身對於收到「笑死」這個回應的感覺。支持原PO的留言者認為「笑死」這個詞本身就有嘲諷的意味；反方則認為「笑死」只是一個像「好喔」一樣的語助詞或者純粹覺得只回應「哈哈哈哈」過於敷衍，因而另尋說詞。

為什麼會「笑死」？真的有人會笑死嗎？

根據英國媒體報導，英國利物浦修道院醫療中心醫生Sapphira Kaushal表示：「笑死」的說法其實並不準確，以醫學角度來說，大笑不會致死，但是它可能會引發人們窒息、心臟驟停、昏厥、嚴重哮喘、腦動脈瘤破裂、癲癇等，最後導致死亡。

Photo Credit: Roland Tanglao CC BY 2.0

歷史上，其實也不乏「笑死」的實際案例及文藝作品情節：

1. 公元前五世紀的古希臘畫家宙克西斯，因一名滑稽的老女人要求當愛與美的女神的模特兒 ，宙克西斯覺得太滑稽，笑到岔氣，結果心臟驟停，因此笑死。

2. 公元前三世紀古希臘哲學家克律西波斯的其中一個死亡說法，是當他看見一隻驢子正吃著無花果，便命令奴隸給那隻驢子酒喝，之後，他大笑而死。

3. 1975年，一名英格蘭人在觀看喜劇時不斷大笑，並在連續笑了25分鐘後突然心臟衰竭而死。他的遺孀隨後致函予製作組，以感謝他們在丈夫臨死前給予他歡樂。2012年，心臟科權威蘭比亞斯根據其孫女的病史研判，他可能是因遺傳性的心律不整疾病「長QT症候群」（Long QT syndrome）發作而去世。

4. 在《三國演義》故事中，司馬昭因劉禪言詞反覆的對話而哈哈大笑，在1994年播映的電視劇《三國演義》，劇情被改編為司馬昭在現場笑死了自己。

除了併發症，「笑死病」真的存在嗎？

「庫魯病」，又稱哈哈病、笑死病，是一種不可治癒的退化性人類傳染性海綿狀腦病，一般認為其病原體為普里昂蛋白。患者在後期會有精神分裂、失憶、大笑的症狀，且往往在哈哈大笑中不治死亡，常被誤會為笑死。

庫魯病最著名的病例，發生於1950年巴布亞紐幾內亞的法雷部落。該病名稱即是由該部落語言「kuria」（或「guria」，顫抖）而來。

有不少人認為，此病是透過該部落成員的族內生食親屬遺體的習慣而傳播的。在該部落舉行此習俗時，是由成年男子先選擇所食部分，通常是肌肉，然後再由女性和兒童食用其他剩下的屍塊，包括腦部在內；而腦部正是普里昂蛋白含量較高的部分，因此該病在女性和兒童中的發病率是成年男性中的8至9倍。

雖然病理解剖未能找到病原體，但是廢除吃死屍的習俗後，潛伏期可長達10到13年的庫魯症終於逐漸消失。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

大笑，治百病？

雖然「笑」真的害「死」過人命，但根據諸多研究顯示：「笑」的好處依舊遠遠多於其潛在負面效果。

1. 釋放壓力

大笑可以降低壓力賀爾蒙（又可體松、皮質醇），同時能分泌腦內啡（又胺多酚）讓人產生愉悅的感覺，達到減壓、去焦慮、緩解疼痛與不適的功效。根據美國加州大學歐文分校的研究，當受試者觀看喜劇時，他們的壓力賀爾蒙下降了39％，腎上腺素下降了70％；腦內啡上升了27％，生長激素上升了87％。

2. 增強免疫系統

大笑可以促進免疫細胞生成、增加抗體，提升免疫力，避免感冒。研究發現：看一小時的喜劇片可以增加並活化人體內專門攻擊感染源、消滅癌細胞的B細胞、T細胞、自然殺手細胞及調控各部位免疫系統合作的伽瑪干擾素。

3. 燃燒卡路里

大笑時交感神經興奮、血壓升高、心跳數加快，臉部、胸腔、腹部和全身肌肉收縮，消耗的熱量也跟著增加。

4. 促進心血管健康

美國心臟協會（American Heart Association）把笑口常開（laugh it loud）列為十大對抗壓力的好習慣。

根據研究，笑可以減少動脈炎，並增加高密度膽固醇。《醫療假設期刊》（Medical Hypotheses）的一篇研究中，受試者分別觀看喜劇節目及激烈戰爭片段，結果發現前者的動脈內皮細胞舒張功能，降低了35％；而看喜劇者的增加了22％，也就是說笑能使人體血液流動更加順暢。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

電腦中介傳播化訊息的非同步性為生活常態，雖然便利了人際溝通，卻也造成許多非必要甚至令人尷尬的對話，因為不能再假裝沒聽到，許多敷衍的網路用語因此誕生。

在網路上就如同於現實世界中，應保持網路禮儀基本原則，友善發言，如果雙方對於「笑死」的感受不同，就應尊重彼此，避免不必要的衝突與誤會。

當然，真的開心的時候，也別羞於開心地放聲笑出來，但小心別「笑死」了，不然你媽會很傷心。

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