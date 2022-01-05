台劇如何在泰國打開市場？或許「配音」比「字幕」更重要

近期看到〈專訪Studio886：要趕上中國和香港，附上東南亞語字幕是台劇出海的下一步〉一文，對於楊志光董事總經理所提的觀點相當認同，因為這與我在「2021年台灣文學外譯國際學術研討會」上所發表的論文〈台灣戲劇在泰國的發展與展望〉觀點一致（該論文發表於2021年10月31日第二日場次）。

過去台灣戲劇曾經風靡東南亞各國，其中影響泰國最深的兩部戲劇就是《包青天》與《流星花園》，光是《包青天》就曾經重播五次，最近一次是在2021年5月，可見泰國觀眾對該戲劇的熱愛，而《流星花園》更是在近期被翻拍成泰國版。

筆者在大葉大學擔任泰語教師期間，曾與來台的泰國留學生們聊到來台留學的動機，其中一位學生的回答讓筆者印象深刻，該生說：「我是為了F4的仔仔來的，因為我以前很喜歡看《流星花園》」，這部由改編自日本漫畫《花より男子》的戲劇，在 2001年於華視播出，是台灣戲劇走向偶像劇的重要分水嶺， 製作人柴智屏更是因此作品而出名。

《流星花園》也進軍亞洲各地，泰國稱為《รักใสใส หัวใจสี่ดวง（rã​g-saí-saí-huó-jaī​-si​ǐ​-duāng）》，是一部深受泰國年輕人喜愛的台灣戲劇，也建構泰國年輕人對台灣的想像，在疫情爆發前許多《流星花園》的拍攝景點也成為泰國旅客來台朝聖的景點之一，最有趣的是2018年台大圖書館還曾發文澄清，台大不是《流星花園》的英德學院，英德學院是在嘉義的中正大學，可見《流星花園》對東南亞觀眾的印象之深刻。

不過，正如楊志光董事總經理所說，台灣多數電視台都忙於國內市場，或者說是專注於華語圈的市場，而未曾專注於「非華語市場」，過去台灣的藝人及影視產業因中國擁有龐大華語市場而紛紛西進，截至今日可能還有為數不少的台灣電視台會認為，在台灣受歡迎的台劇下一步就是要西進中國，因為不需要配音或字幕，只需要通過審查就能輸入相當方便，當然前提是審查能通過，或能以多少比例及被刪減多少部分而通過。

近年來中國政府嚴厲管制戲劇產業，許多議題都遭受到限制，甚至連演出者有問題或「被辱華」也必須下架整部戲，這其實也連帶成為台劇西進中國的一種額外成本。危機就是轉機，或許台灣電視台應該為自己找出一條道路，而非死守或堅持輕鬆的道路，何況看起來輕鬆的那條路也未必真的很輕鬆。

以泰國的華語戲劇市場而言，中國的電視台很早就著力於輸出中國戲劇進入泰國，不僅戲劇海報有泰文版，甚至連預告都配上泰語，可說是全力將泰國市場當作國內市場來經營，這其實跟蔡英文總統上台後所提出的「以人為本的新南向政策」不謀而合，只是成功實踐這個政策的卻不是台灣，而是中共領導的中國政府。

不過，在「字幕」或「配音」的方法上，我跟楊志光董事總經理的觀點不同，根據我的論文〈台灣戲劇在泰國的發展與展望〉的研究發現，以「華語發音+泰文字幕」的戲劇在泰國並不常見，雖然沒有像網紅泰國娘娘所說：「泰國人一年只讀八行字」那樣誇張，但泰國人對於字幕為主的外國戲劇興趣度不高，其主因不一定與識字率有關，而是和本地看戲劇習慣有關。

根據筆者在當地的田野觀察，無論是哪一國的戲劇進入泰國，多半都會配上泰語發音，筆者就曾在泰國電視台看過劉德華主演的電影《通天神探狄仁傑》，包括男主角劉德華與女主角劉嘉玲等所有角色，通通都是泰語配音，而這種習慣透過配音觀看外國戲劇的做法，筆者也曾在日本、馬來西亞與新加坡看過。

當然「配字幕」模式，對於懂得華語的泰國人而言，看中文戲劇還有練習華語的意義，而對學過華語的泰國觀眾而言，華語發音搭配泰文字幕會是首選，因為泰文字幕能用來確認自己所聽到的中文意思，那些已理解的華語詞彙則不需透過泰文字幕也能理解。這種觀看模式最終是希望能達到完全不需要看字幕，直接收看以華語發音為主的戲劇，是許多學習外語的學生會使用的學習策略，但這也代表著以「字幕」為主的台灣戲劇，較能吸引到的是學習華語的泰國人，而無法吸引到對華語一竅不通的泰國人，會限縮了台灣戲劇在泰國的發展，畢竟學華語的泰國人並非多數。

因此，若以「台灣戲劇在泰國打開市場」的目標而言，我認為「配音」才是真正能達到目標的方法，「字幕」只是第一階段的方法而非最佳方式。當然，無論是「字幕」或「配音」都須仰賴台灣的「東南亞語言人才」，這部分除了東南亞學生以外，其實台灣也有大量的東南亞新住民可以協助，特別是在輸出具有台灣本土特色戲劇時，在台灣居住二三十年以上的東南亞新住民，絕對比來台留學五六年的東南亞學生更具有東南亞語及台灣本地語言（台語、客語或原住民語）的雙語優勢。

例如台灣這幾年很火紅的《我的婆婆》，或描述台灣歷史事件的《斯卡羅》等戲劇，都是深具台灣文化特色的台灣戲劇，如果能結合台灣現有的東南亞人才，並透過成立泰語系、越語系、印尼語系等專業科系，持續培養更多新一代的東南亞語言人才，相信台灣戲劇也能將東南亞的戲劇市場當作台灣本土戲劇市場來經營。

公共電視《斯卡羅》劇照 公共電視《斯卡羅》劇照

最後是平台的部分，我相當贊成楊志光董事總經理的觀點，其實台灣戲劇不一定要執著於將戲劇賣給東南亞的電視台，畢竟傳統電視台路線已經受到網路串流平台的影響與挑戰，泰國電視台也都有開設YouTube頻道，許多電視劇都會在電視播出後，隔天就上架到該電視台的YouTube頻道，即便是海外觀眾也可直接從頻道上觀賞。