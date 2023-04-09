濟州四三事件75週年追悼會：不管是左派右派，都不該消費家屬只想撫平傷痕的心

追悼會現場人潮｜Photo Credit: 林家瑜

濟州4.3事件（濟州島在1948年4月3日至1954年9月21日，持續六年半的鎮壓與圍剿叛亂事件，是韓戰前朝鮮近代史上最血腥的事件）犧牲者75週年追悼會，4月3日在奉蓋洞的4.3和平紀念公園舉行，由於這是三年來首次解除COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情社交距離政策的追悼會，據了解，包括遺屬和一般居民在內，約有2萬多人參加。現場除了聚集許多遺屬外，韓國政界大咖也紛紛到場，包括國民力量前黨魁李俊錫和共同民主黨黨魁李在明。

左為曾參選國民力量黨魁的千河藍、右為國民力量前黨魁李俊錫｜Photo Credit: 林家瑜攝

李俊錫一早就於追悼式會場入口和遺屬打招呼握手，並向記者表示：「因為（黨之前）一直說要照顧這個部分（指4.3事件）但現在黨內領導層變了以後，感覺這個部分好像做得不太好，所以這次才和黨代表前候選人千河藍一起來濟州問候大家。」韓國最大在野共同民主黨的黨魁李在明，也在會場側邊忙著和遺屬一一握手致意。

共同民主黨黨魁李在明與民眾握手致意｜Photo Credit: 林家瑜攝

追悼式開始後，國務總理韓惪洙代為宣讀總統追悼詞時，表示不會忘記生還者們的痛苦，要和國民要一同撫慰無辜4.3犧牲者靈魂的承諾至今沒有改變。似乎在回應近日外界對於總統尹錫悅選前承諾，選後卻沒有出席的批評。一個會場內顯現了目前韓國朝野與保守派內部分裂的三角競爭格局。

正以布擦拭石碑的遺屬｜Photo Credit: 林家瑜攝

濟州4.3和平公園中心為慰靈祭壇與供奉犧牲者牌位的慰靈室，祭壇前方為大批環狀排列，刻有犧牲者姓名的石碑，後方則為行蹤不明者石碑區。3日一早，在追悼式開始之前，就已經有許多遺屬蹲坐在石碑前擺放鮮花水果、燒酒等，伏地跪拜或以布擦拭石碑。

韓順子正在向記者訴說濟州4.3家人遇難的情況｜Photo Credit: 林家瑜攝

一邊擦拭著刻有父親名字的石碑一邊落下淚來的韓順子（音譯，한순자）向記者說道，父親和外祖父都在1948年死於4.3事件，當時身為里長的祖父目睹村里的六位青年要被抓走時出面阻止，最後卻不幸地在當場連同六位青年一起被殺害。講到此，韓女士不禁眼眶泛紅，繼續向記者描述道當時不僅是朝天面（今濟州島朝天邑一帶）的萬歲花園，咸德村的洞事務所（類似於鄉公所）前也有血腥事件的情況。

現場的遺屬有些如同韓女士一樣，願意向記者說明親人當時遇難的情況，但有更多的遺屬是不願再提起過往家族的悲痛，抑或是認為濟州4.3事件被過度政治化而感到不便。

刻有犧牲者姓名的行蹤不明石碑區｜Photo Credit: 林家瑜攝

在行蹤不明石碑區的姜先生和妻子一起坐在父親石牌前，起先面對於記者想了解關於父親故事的請求時，姜先生說：「現在對於4.3發生原因到底是什麼，持有不同說法的左右派之間雖有衝突，但最壞的事是那些用『相生』（상생）一句話，誇張的強調自己所帶有的傾左派或右派的主張。」並表示擔心會被有心人士刻意扭曲事實的疑慮。