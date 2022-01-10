家中長輩年紀大了，第一次找居家照護服務，要注意哪六件事？

家中長輩年紀大了，由於身體機能逐漸下降，加上慢性病或其他病痛帶來許多不便，生活上往往需要旁人的協助。或是家人因故住院治療後，常需要一段療養恢復期，居家照護上若因其他人無法分身照顧，也困擾不少家庭。「居家照護」在高齡社會中，已成為很重要的事項，多數人第一次碰到這類需求時，往往手足無措，不知道該如何求助？或向誰諮詢？「優照護」建議，選擇居家照護服務可先從以下六個面向來著手：

一、找政府補貼的服務？還是私人機構協助？

政府近年來在政策上，已建立不少家庭照顧的福利，讓許多家庭受惠，只要有需求向相關單位提出申請，就可以免費使用，或獲得一定比例的補貼。不過因為資源有限，必須符合一定的條件才適用，另外，因為申請需要相關單位的評估核可，也會需要一定的等待時間。而私人機構的服務，主要考量的是費用問題，但不會有條件上的限制，而且最快在申請的隔天，照護人員就能到家中協助。

二、長期還是中短期？本國籍還是外國籍的照護人員？

居家照護的需求往往因時間長短，有很大的差異，例如像中風、失智等狀況通常需要持續一年以上的照顧，而出院術後恢復，則從幾天到兩、三個月不等。長期照顧由於考慮經濟負擔，許多人會雇用外籍看護工，中短期則找時間彈性較大的本國籍照服員較多。但雇用外籍看護工需通過巴氏量表或其他標準的檢測，並非所有人都適用，而且從申請到人員開始服務，往往需要三個月左右的等待，中間的的空窗期，仍會需要中短期的照護來填補。

三、費用計費方式？

長期雇用外籍看護工大都採月薪來給付，除此之外，若要求休假時間服務，需要額外付加班費。本國籍照服員的收費方式較有彈性，除了包月制，還可以天／半天或以時計費，有些派遣的私人機構會要求簽約，而像目前興起的網路預約平台，大都以時計費，可完全按照個別需求的時間來服務。除了時間長短影響費用多寡，專業性也是造成差異的因素之一，外籍看護工雖然費用低廉，但大都未受過專業照護訓練，像是移位的技巧不足，雙方都有可能受傷，失智的照護更需要有足夠的訓練，才不會引起許多衍生問題，甚至造成像外籍看護工逃跑的事故。

Photo Credit: 優照護

四、居家照護的工作範圍？

許多家庭不管雇用外籍看護工，或是本國籍的照服員，往往分不清照護工作與家事服務有所不同，把家中大小事一股腦兒都交代下去，而造成一些糾紛或不愉快。事實上，居家照顧並非無所不包，最基本的原則是，以跟患者或被照顧者有關的事項為範圍，包括：協助或維護行走安全、洗澡、協助如廁、大小便處理、更換尿布、更衣、協助上下床及移位、翻身拍背、被動關節運動、陪同外出散步、陪同回診等等，其他的家事，如備餐、清潔衣物、房間整潔等，都以被照顧的家人為限。要求正常範圍以外的工作，不僅造成雙方困擾，若被外籍看護工投訴，甚至會遭到政府罰款。

五、與患者或長輩的事先溝通？

有不少人會排拒被陌生人，最好事前能知道照顧人員的背景及長相，包括擅長的語言等，像網路預約平台可以先看照片，讓長輩自己挑選，也會有助於化解一些疑慮。另外，有的長輩因為節儉成性，不希望花錢請人照顧，有的家人在不得已的狀況，只好託稱是找朋友來幫忙。另外，長輩的個人習慣或禁忌也應事前多了解，什麼事情需要協助，什麼地方不該碰，都可以記錄下來給照護人員備忘。

六、與照護人員的溝通

照護人員的事前溝通很重要，需要協助什麼，哪些細節需要注意，例如用藥的時間、份量，起居時間等，尤其是長輩的喜好或禁忌等，都應盡量說明，像備餐的口味、不吃的東西、不該提的事物或話題、愛看的節目等等。還有家中環境的介紹，對方可以活動的範圍，家中器具使用的方式，能表列下來供對方參考，會讓照護過程更加順利。另外，一定要提供照護人員緊急聯絡的方式，以及兩個以上的聯絡人，若有工作態度上的要求，例如嚴禁遲到早退或是處理私人事情，也應事前說清楚。

其實，像第三方預約平台優照護，在預約時就可透過網路先跟照護人員溝通，除了讓案家了解對方，及說明需求，也提供被照顧者資料讓對方評估，是否有能力照顧，像有的患者體型較大，若是嬌小的照顧者無力協助，就可另尋合適者來代替，減少不適應的換人困擾。

本文經優照護授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航