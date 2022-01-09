【專訪】美國部落客The Ramen Rater：吃過4000種泡麵、做了20年評鑑，讓泡麵變得更好吃的訣竅是？

文：Tom Phan

「最一開始的時候，我的評鑑是很簡單的，只有一段句子，和一個評分。」聊到泡麵（快煮麵）排行榜的最初模樣，人在美國的Hans給出這樣的回答。他繼續笑著說：「純粹是方便未來購買的時候，不重複吃到不喜歡的口味。」

實在耐人尋味。一位土生土長的美國人，怎麼會對地球另一端的飲食文化如此執著，甚至到了瘋狂的地步。因為從2002年至今，他已經執行了好幾次「震驚世界」的一件事。

Photo Credit：Hans Lienesch

泡麵，曾被譽為「20世紀最偉大的發明」。自它誕生以來，影響了無數人的飲食習慣。

雖然在亞洲地區普遍受到好評，但據悉，在1960年代末，這項食品卻始終無法打入美國市場。其中說法，是包括美國人沒有燒開水的習慣，家中餐具也以盤子為主。如此背景，也確實給我留下泡麵不盛行於西方的印象。

因為一句話，我更好奇他的泡麵人生

一直到前段時間，我無意間點閱了「2021年全球十大泡麵排行榜」的新聞，才得知它背後是由一位美國部落客經營。相當訝異，到底是什麼原因，讓這位遠在美國的「The Ramen Rater」對泡麵文化如此著迷？因爲尋求文章轉載的許可，我開始和他展開聯絡。印象最深刻的，是他在第一封回信裡寫了這句話——「沒有人問過我怎麼做，或做什麼。」 （nobody has asked me anything about how / what I do）。

於是隔著台灣和美國的時差，我們經歷了數次的來回通信。對話中我們聊了經營排行榜的背後故事，當然，還有一切離不開泡麵的話題。

Photo Credit：Hans Lienesch

Q：可以向台灣的讀者打招呼嗎？

我是Hans Lienesch，a.k.a The Ramen Rater。從2002年到現在，已經品嚐超過4,000種泡麵。聽起來是很多，不過我是很享受的。

Q：可不可以談談你和泡麵的認識？

我其實是在Anacortes的漁鎮上長大，那裡距離溫哥華兩小時車程，是一個很有趣的地方。我從小就充滿好奇心，可以花上整個夏天夜晚在天台上露營。我母親那時候就會買快煮麵，煮了、濾了，最後用炒的方式讓它變得微脆，再打上兩顆蛋給我吃。

直到有一次為了買泡麵，去了西雅圖的日本雜貨店。從那時候開始，我看到自己和快熟麵的「未來」。即使當時年紀還小，已經被多樣化的選項吸引，完全抓住了我的興趣。

Photo Credit：Hans Lienesch

Q：從2002年經營至今，是否萌生過暫停或放棄的念頭？

我中間其實有休息過一段時間。最一開始的時候，我的評鑑是很簡單的，只有一段句子，和一個評分。純粹讓我在未來購買的時候，不重複吃到不喜歡的口味（笑）。不過後來我開始了低澱粉的飲食習慣，就把泡麵放一邊，轉向經營辣醬的評鑑。

一直到2010年搬家之後，我剛好和幾家亞洲商店毗鄰，又重拾對泡麵的興趣。我也開始想像，如果我不再做這個的話，我的人生會是怎麼樣？但我始終想像不到。

Q：好奇到目前為止，吃泡麵有沒有影響你的健康？

其實在三年前，我的醫生告訴我必須改變正在做的事，不然就要開始吃藥。我當時就覺得是時候做點什麼了。於是就開始一邊散步，一邊推著女兒的嬰兒車，就這樣走了很多。最後瘦了68公斤（150磅）。反正這件事讓我學會了控制攝取量，在評鑑的時候只吃一點，剩下的倒掉。

這當然是很浪費啊，不過在浪費和變胖之間，只能選一個。

Photo Credit：Hans Lienesch

Q：投入經營泡麵排行榜之後，最令你感到衝擊的事情有哪些？

通常最讓我驚喜的是那些風味很怪異的泡麵。我實在好奇，它們到底是怎麼進入市場的......有一些我只吃了一口，就馬上被列入「倒數十名排行榜」。但慶幸的是，能做到那樣的泡麵並不多。

Q：你是會把調味包全數加入的那派人嗎？

為了追求公平的評鑑，我必須根據包裝上的指示放入所有調味料。沒錯，我會全都加進去。

Q：有沒有把泡麵做得更好吃的訣竅？

通常來說，一些蔥段和豆芽是很好的搭配組合。韓國的泡麵就很適合一些加工起司和牛肉、日本的就適合放一些叉燒。我通常會參考包裝上的烹飪建議，有趣的是，從那裡也可以很好地觀察到一個地方，知道當地人對自己國家所發明的泡麵，會有什麼樣的偏好和想像。

Photo Credit：Hans Lienesch

Q：曾經來過泡麵盛行的台灣，或日本地區嗎？對當地的印象如何？

我還沒去過日本，不過曾經連續兩年到台灣旅遊。我真的很喜歡台灣，無論是台北的繁華，或是台南的親近大自然，都很美好。雖然沒有待太長時間，不過每一秒都很夢幻，很有歸屬感。

是的。我做了很多評鑑，也一直想要和家人一起做些什麼，而巧克力就是Kit喜歡的東西，所以就決定做做看。其實也好一段時間沒更新了，因為我們都是趁孩子睡覺的時候、或是晚餐前拍攝的，有一定的難度。

Q：有沒有自己最討厭和最喜歡的泡麵口味？

我最不喜歡美國當地一款「經典新加坡咖哩」的泡麵，它的味道根本就是香茅和糊掉的泡麵，非常「叛逆」的味道。我最喜歡的泡麵，就是我還沒吃過的。這句話是認真的。

Q：老問題，不過還是好奇，泡麵對你而言是什麼？

對我來說，麵就像是畫布，不同國家的調味包就是顏料。我發現泡麵有一個有趣的共同點，就是大家對它都有一股強烈的感受。有的人會把它視為垃圾食物、不值得討論；也有人會對它異常有興趣、珍惜它。當然，我屬於後者。

Q：可否請你分享，你觀察中的「泡麵的未來」？

我認為現階段，泡麵的未來在於「創新」。我最近嘗試了幾款美國的泡麵，發現調味包是有肉塊的，不過這在台灣很早就有。但我覺得這很重要，它可以讓簡單的泡麵變得「奢華」。如今台灣的泡麵都非常有創意，例如雙碗的設計，把麵和水濾掉，就變成另一碗湯！我上次從台灣離開時還買了行李箱，帶走超過100種泡麵！

最近這段時間，我也開始嘗試了新的事物。像是利用泡麵的麵和調味包來製作麵包，有些還蠻好吃的！我最近也做了派——把泡麵磨成粉，再拿去微波，最後放到派餅中。很詭異的是，它最後變得像奶酪一樣⋯⋯。

後記：人無癖不可交也，以其無深情也

泡麵伴隨著Hans經歷了童年、連結他與父母的記憶；長大之後，也是泡麵陪他度過了結婚生子的階段、還拉近與家人的關係；如今，還是因為泡麵，他經歷了身體上的巨大變化，但也更確定自己和泡麵的關係。泡麵在Hans的生命中如影隨形，與他經歷了人生的不同階段。