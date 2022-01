【專訪】美國部落客The Ramen Rater：吃過4000種泡麵、做了20年評鑑，讓泡麵變得更好吃的訣竅是？

文:Tom Phan

「最一開始的時候,我的評鑑是很簡單的,只有一段句子,和一個評分。」聊到泡麵(快煮麵)排行榜的最初模樣,人在美國的Hans給出這樣的回答。他繼續笑著說:「純粹是方便未來購買的時候,不重複吃到不喜歡的口味。」

實在耐人尋味。一位土生土長的美國人,怎麼會對地球另一端的飲食文化如此執著,甚至到了瘋狂的地步。因為從2002年至今,他已經執行了好幾次「震驚世界」的一件事。

Photo Credit:Hans Lienesch

泡麵,曾被譽為「20世紀最偉大的發明」。自它誕生以來,影響了無數人的飲食習慣。

雖然在亞洲地區普遍受到好評,但據悉,在1960年代末,這項食品卻始終無法打入美國市場。其中說法,是包括美國人沒有燒開水的習慣,家中餐具也以盤子為主。如此背景,也確實給我留下泡麵不盛行於西方的印象。

因為一句話,我更好奇他的泡麵人生

一直到前段時間,我無意間點閱了「2021年全球十大泡麵排行榜」的新聞,才得知它背後是由一位美國部落客經營。相當訝異,到底是什麼原因,讓這位遠在美國的「The Ramen Rater」對泡麵文化如此著迷?因爲尋求文章轉載的許可,我開始和他展開聯絡。印象最深刻的,是他在第一封回信裡寫了這句話——「沒有人問過我怎麼做,或做什麼。」 (nobody has asked me anything about how / what I do)。

於是隔著台灣和美國的時差,我們經歷了數次的來回通信。對話中我們聊了經營排行榜的背後故事,當然,還有一切離不開泡麵的話題。

Photo Credit:Hans Lienesch

Q:可以向台灣的讀者打招呼嗎?

我是Hans Lienesch,a.k.a The Ramen Rater。從2002年到現在,已經品嚐超過4,000種泡麵。聽起來是很多,不過我是很享受的。

Q:可不可以談談你和泡麵的認識?

我其實是在Anacortes的漁鎮上長大,那裡距離溫哥華兩小時車程,是一個很有趣的地方。我從小就充滿好奇心,可以花上整個夏天夜晚在天台上露營。我母親那時候就會買快煮麵,煮了、濾了,最後用炒的方式讓它變得微脆,再打上兩顆蛋給我吃。

直到有一次為了買泡麵,去了西雅圖的日本雜貨店。從那時候開始,我看到自己和快熟麵的「未來」。即使當時年紀還小,已經被多樣化的選項吸引,完全抓住了我的興趣。

Photo Credit:Hans Lienesch

Q:從2002年經營至今,是否萌生過暫停或放棄的念頭?

我中間其實有休息過一段時間。最一開始的時候,我的評鑑是很簡單的,只有一段句子,和一個評分。純粹讓我在未來購買的時候,不重複吃到不喜歡的口味(笑)。不過後來我開始了低澱粉的飲食習慣,就把泡麵放一邊,轉向經營辣醬的評鑑。

一直到2010年搬家之後,我剛好和幾家亞洲商店毗鄰,又重拾對泡麵的興趣。我也開始想像,如果我不再做這個的話,我的人生會是怎麼樣?但我始終想像不到。

Q:好奇到目前為止,吃泡麵有沒有影響你的健康?

其實在三年前,我的醫生告訴我必須改變正在做的事,不然就要開始吃藥。我當時就覺得是時候做點什麼了。於是就開始一邊散步,一邊推著女兒的嬰兒車,就這樣走了很多。最後瘦了68公斤(150磅)。反正這件事讓我學會了控制攝取量,在評鑑的時候只吃一點,剩下的倒掉。

這當然是很浪費啊,不過在浪費和變胖之間,只能選一個。

Photo Credit:Hans Lienesch

Q:投入經營泡麵排行榜之後,最令你感到衝擊的事情有哪些?

通常最讓我驚喜的是那些風味很怪異的泡麵。我實在好奇,它們到底是怎麼進入市場的......有一些我只吃了一口,就馬上被列入「倒數十名排行榜」。但慶幸的是,能做到那樣的泡麵並不多。

Q:你是會把調味包全數加入的那派人嗎?

為了追求公平的評鑑,我必須根據包裝上的指示放入所有調味料。沒錯,我會全都加進去。

Q:有沒有把泡麵做得更好吃的訣竅?

通常來說,一些蔥段和豆芽是很好的搭配組合。韓國的泡麵就很適合一些加工起司和牛肉、日本的就適合放一些叉燒。我通常會參考包裝上的烹飪建議,有趣的是,從那裡也可以很好地觀察到一個地方,知道當地人對自己國家所發明的泡麵,會有什麼樣的偏好和想像。

Photo Credit:Hans Lienesch

Q:曾經來過泡麵盛行的台灣,或日本地區嗎?對當地的印象如何?

我還沒去過日本,不過曾經連續兩年到台灣旅遊。我真的很喜歡台灣,無論是台北的繁華,或是台南的親近大自然,都很美好。雖然沒有待太長時間,不過每一秒都很夢幻,很有歸屬感。

是的。我做了很多評鑑,也一直想要和家人一起做些什麼,而巧克力就是Kit喜歡的東西,所以就決定做做看。其實也好一段時間沒更新了,因為我們都是趁孩子睡覺的時候、或是晚餐前拍攝的,有一定的難度。

Q:有沒有自己最討厭和最喜歡的泡麵口味?

我最不喜歡美國當地一款「經典新加坡咖哩」的泡麵,它的味道根本就是香茅和糊掉的泡麵,非常「叛逆」的味道。我最喜歡的泡麵,就是我還沒吃過的。這句話是認真的。

Q:老問題,不過還是好奇,泡麵對你而言是什麼?

對我來說,麵就像是畫布,不同國家的調味包就是顏料。我發現泡麵有一個有趣的共同點,就是大家對它都有一股強烈的感受。有的人會把它視為垃圾食物、不值得討論;也有人會對它異常有興趣、珍惜它。當然,我屬於後者。

Q:可否請你分享,你觀察中的「泡麵的未來」?

我認為現階段,泡麵的未來在於「創新」。我最近嘗試了幾款美國的泡麵,發現調味包是有肉塊的,不過這在台灣很早就有。但我覺得這很重要,它可以讓簡單的泡麵變得「奢華」。如今台灣的泡麵都非常有創意,例如雙碗的設計,把麵和水濾掉,就變成另一碗湯!我上次從台灣離開時還買了行李箱,帶走超過100種泡麵!

最近這段時間,我也開始嘗試了新的事物。像是利用泡麵的麵和調味包來製作麵包,有些還蠻好吃的!我最近也做了派——把泡麵磨成粉,再拿去微波,最後放到派餅中。很詭異的是,它最後變得像奶酪一樣⋯⋯。

後記:人無癖不可交也,以其無深情也

泡麵伴隨著Hans經歷了童年、連結他與父母的記憶;長大之後,也是泡麵陪他度過了結婚生子的階段、還拉近與家人的關係;如今,還是因為泡麵,他經歷了身體上的巨大變化,但也更確定自己和泡麵的關係。泡麵在Hans的生命中如影隨形,與他經歷了人生的不同階段。