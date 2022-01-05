【關鍵眼中盯】如果我是林昶佐，知道蔡英文和蘇貞昌要來站台一定嚇壞了

2022年1月9日，除了台中二選區的顏寬恒與林靜儀之戰外，台北市的中正萬華區也要進行林昶佐的罷免投票。

相較於台中的對決態勢，林昶佐罷免案的討論熱度一直不高，媒體也甚少著墨，但這兩天有消息傳出，在1月8日的選前之夜，總統蔡英文和行政院長蘇貞昌將會來到龍山寺為林昶佐站台。

我如果是林昶佐，知道他們要來的當下，一定嚇死。

中正萬華其實是個，公投同意票高過罷免門檻的地方

先看中正萬華的選區狀況，雖然四大公投勝利讓民進黨士氣大振，但別忘記罷免是地區性的事情，和全國投票的結果並沒有那麼直接的關聯。

事實上，若參看幾個禮拜前的公投結果，相較全台總票數合計的四個不同意，中正區其實投出了四個同意，萬華區也投出核四之外的三個同意；進一步細數票數，不管哪項公投結果，中正與萬華的同意票數相加都有近66000票到69000票之高。

而這一次，林昶佐只要58756票就會被罷免。

其實就算回到兩年前，在2020年的立委選舉，排名第二的國民黨候選人林郁芳和第三名民眾黨徐立信的票數相加，也比當選的林昶佐多了16000多票。

簡單來說，中正萬華的整體選民結構就是個藍大於綠，而且藍軍還很願意出門投票的地方。通常在這樣的情況下，罷免選票上的人最擔心的，就是讓選舉變成「藍綠對決」、最理想的策略其實是盡量低調，希望投票日當天選民覺得「懶得投票」或「其實也沒那麼討厭他」而默默度過。

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蔡蘇等綠營天王一旦登台，恐會催出更多非綠選票

從各方角度推估，在投票當週突然傳出蔡英文與賴清德決定出來站台，應有兩個可能。

一個，就是內部民調發現投同意票的人可能會超過門檻，只好將戰略改成強烈的「呼籲大家站出來」正面迎戰，以求不同意票超過同意；另一個可能，就是民進黨芳真的覺得自己最近打牌打太順，即使在板塊上藍大於綠的中正萬華仍然無敵，露臉只會加分絕不會扣分，期待能相互拉抬。

但不論是基於哪個理由，當蔡英文、賴清德、蘇貞昌等民進黨代表性人物站上舞台都會造成一個問題：在藍大於綠的選區，加強藍綠對決的效應。

原本號稱無黨籍的林昶佐罷免案，選民可能只會聚焦對林昶佐本身的好惡，而他本身還算是有群眾魅力的政治人物；不過，一但民進黨全面動員，除了原本就一定會投票的深藍，選區內那些「討厭民進黨／蔡政府」的台北選民都可能受到綠營明星光環「加值」而加強投票意願。

而且從兩選區的公投結果來看，這些天王出面，也不一定催得出反對票。

更何況，林昶佐罷免最初的提案動力，就是因為得罪了傳統上偏綠的萬華人，其中多少人已經原諒了林昶佐猶未可知，當深藍、厭綠、昶黑三股力量相加時，同意票要超過五萬多的門檻，看起來比幾週前又更不困難了一些。

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相較於名義上不同黨的陳柏惟，林昶佐雖掛無黨籍，但長期與民進黨密切合作，民進黨中央對他應該更加疼惜，比起曾經動不動就讓民進黨被迫面對「不夠獨」問題的基進黨，實務上，中正萬華也沒有中二選區那種小綠換大綠的需求。

也因此，在選前突然出現如此大動作，更加讓人難以費解。

話說回來，就算林昶佐真的遭到罷免，中正萬華國民黨方面在林郁方之後遲遲找不到夠有力的接班人，脫黨又入黨的鍾小平身為主提案人之一又有立委野望，但黨內與地方對他卻有不少雜音；民眾黨目前尚未表態但不太可能不加入戰局，而朱立倫當政之下的國民黨，應該是不會接受藍白合作的。

所以到時候，非綠陣營極可能推不出夠強的候選人，甚至鬧出分裂，讓中正萬華又造成和台中類似的狀況：藍營選民每罷免一席，民進黨在立法院就又可以多拿一席。

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核稿編輯：翁世航