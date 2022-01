認識MBTI性格分類指標，四大維度找到你的職場性格屬性

什麼是MBTI?

MBTI是​​邁爾斯一布里格斯性格分類指標(Myers-Briggs Type Indicator)的簡稱,由美國心理學家凱薩琳・布里格斯及其女兒伊莎貝爾・邁爾斯共同發展出的一套內省式、自我報告式的性格評估測試。在經過超越半世紀的研究發展與推廣,已經被廣泛運用在各種領域,如職業發展、職業諮詢、團隊建議、婚姻教育等方面,也是目前國際上甄選人才頻繁採用的標準性格測試之一。

此測驗的性格分類主要源自瑞士著名的分析心理學家──卡爾・榮格的主觀觀察,將人格劃分為四大維度,其中各有兩種極端的表現型態。從總計八個不同性格類型中,採每個維度中主宰人格的類型字首,組成16種型態的英文縮寫代號,例如ISFJ、ENTP等。

縱使MBTI作為一個科學分析也同樣飽受批評,有些科學家甚至批評這項指標和「中餐廳裡的幸運餅乾籤語」或「星座性格分析」大同小異。但是也有人深信透過問卷的回答,即使方法論上並非完美,仍能夠幫助受測者或團體來衡量和解釋人在獲取資訊、作出決策、對待生活等方面的心理活動規律和性格類型,藉此加深自我了解或幫助團隊磨合。

Indicator (n.) 指標

Indicator名詞解釋為「指針;各種指標;標示」,來自動詞indicate,指「指示;標示;表明;暗示」的行為。在研究報告或新聞分析中使用頻率很高,常用來提供社會現象或事件的原因表徵等。在MBTI中用來表示不同的性格類型特徵與指標性的性格傾向。

在科學研究與社會分析的領域中,另一個實用相關的名詞為index,除了表示書籍資料的「索引」外,也表示研究分析中的「指數、指標」,多用於數字相關的追蹤與比較,例如the Dow Jones Index(美國市場道瓊斯指數)。

Some believe that commodity prices can be a useful indicator of inflation.

有些人認為商品價格可以作為通貨膨脹的有用指標

Category (n.) 種類;類別;範疇

基本上就是將物品或資料依據不同標準「分門別類」納入不同範疇。在MBTI透過問卷的回答,將人格主要依據四大維度,分為16大種類,並根據每項指標的縮寫,給予編碼。如果分類的層次中有其他細項,可以使用subdivision(分支;分項) 這個單字來表示。

The produce is sorted into categories according to quality, and each category has several subdivisions to indicate their value.

產品是根據品質分類,每個類別中有幾個細分以表明其市場價值。

Introspective (adj.) 內省式的

Intro-字首表達「向內;內含」的意義,而-spect-則表示「觀察;檢視;看」的意思,兩者結合就形成「向內自我觀察」的過程。內省是個人對自我意識想法和感受的自我檢查。在心理學上,內省的過程依賴對一個人心理狀態的觀察,它與人類的自我反省和自我發現密切相關,並與外部觀察(external observation)形成對比。而MBTI由於是採個人針對問卷自省回答的方式,同時飽受缺乏客觀衡量性、受個人主觀自我意識膨脹影響的批評。

Even though many people had a difficult time during the pandemic, many of us also discovered new hobbies, connections with others, and a more introspective attitude.

儘管許多人在疫情期間度過了艱難的時光,但我們很多人也因此發現了新的愛好、與他人的情感連結以及更加內省的態度。

四大維度介紹

四大維度分別為:能量來源、感知偏好、判斷偏好與認知態度。接下來,我們依據各項維度的特性與極端表現,來深入了解各種性格分類的指標!

能量來源

主要是依據一個人發洩及獲得心靈能量的來源作為區分。

Extroversion 外向型,英文代碼為 E

Extro-字首就具有「向外」的含義,例如形容一個人的個性外向或喜歡與其他人互動時,會很常用extroverted這個詞。這類人格的表現偏向從「與外部事物的交流」中促進心靈能量的流動或是獲得啟發,例如喜好群體活動、結識不同領域的人、行動派、情感外顯等。

He’s very extroverted. He loves to make speeches and to participate in discussions, and he’s a great advocate of free speech.

他非常外向,不但喜歡發表演說也喜歡參與討論,還是言論自由的重要倡導者。

Introversion 內向型,英文代碼為 I

與外向型恰恰相反,內向型人格偏向從自身思索、內省的過程中獲得能量。通常偏好獨立作業跟獨自思考解決問題,並且容易在群體中思緒受到干擾。上方有提到intro-字首便具有「向內;內含」的意義,introvert名詞表示「內向的人」,另外可以使用introverted來形容一個人個性害羞含蓄或內向。

When she started school, she gradually became cautious, quiet, and introverted.

當她開始上學以後,她逐漸變得謹慎、安靜和內向。

感知偏好

泛指一個人面對外在的世界如何獲取訊息、處理資訊的偏好方式。

Sensing 實感型,英文代碼為 S

Sense為動名詞同形,表示「官能;感覺;知覺」,其中更專指視覺、聽覺、嗅覺、味覺和觸覺的五種感覺。另外也可以解釋為基於實際想法或資訊的「理智;明智;理解;領悟」。實感型人格主要描述一個人偏好透過務實收集資料來理解現實情況、相信個人經驗或感官感受多於抽象的想像、透過數字或記錄來釐清事實等。

With her excellent sense of smell, she can tell if you were a smoker from far.

憑藉她靈敏的嗅覺,她可以從遠處就知道你是不是吸煙者。

Intuition 直覺型,英文代碼為 N

Intuition名詞解釋為一個人的「直覺」,憑藉的多是個人的猜測或預想,未必是建築在事實之上的判斷。而直覺型的人格便是描述著重可能性及預感,從潛意識及事物間的關聯來理解世界的人。這類人格對於抽象的概念、符號、充滿不確定性的預測比較能夠理解與掌握概念。

When there’s no clear evidence one way or the other, you can only base your judgment on intuition.

當情況沒有任何一種明確的證據方向時,你只能根據直覺做出判斷了。

判斷偏好

與前一個維度強調個人吸收外界處理模式不同,這個維度著重在「個人情感及思考」,在做決定時內心掙扎所偏重的方向。

Feeling 情感型,英文代碼為 F

Feel除解釋為「感覺;感受」外,也表示個人主觀的「認為;相信」。這項人格特徵在於做決定或思考時,比起事情的邏輯與正確性,更重視個人的感受,有些「隨興所至」的不羈,但也同時容易受環境(他人情緒、價值觀)而影響。

Her criticism left me feeling a bit deflated.

她的批評讓我感到有點氣餒。

Thinking 思考型,英文代碼為 T

雖然think的中文翻譯同樣也有「認為;相信」的意思,但在這裡強調的是「深思熟慮;思索」的意涵。與情感型為不同的極端表現,思考型在決策時,比起主觀感受更重視於事情的邏輯性。根據事實資料的推演與分析,以客觀的方式來批判和鑒別是非。由於決策時情感上的考量比重低,在職場上不會感情用事或表現出自己的情緒與喜好。