超過六成情侶分手之後又再復合，到底該怎麼做才能長久地走下去？

許多人在感情結束之後，都會不斷思考要不要跟對方復合。事實上，復合這件事情，在感情裡也是蠻常見的。但是，值得思考的問題是，復合之後，然後呢？你們的關係真的會變得更好嗎？

事實上，人生中，有許多議題不是那麼輕而易舉就能解開的，有時候真的得經過自身的修為，以及遇到合適的人，雙管齊下，才能找到相對穩定的感情。

高得嚇人的復合比率

首先，我們就來談談復合這件事情吧。以美國的研究為例，伴侶分手之後又再度復合的可能性，大約佔了60%～75%。也就是說，許多情侶都曾經經歷過分手後又再次復合的歷程。

是什麼讓情侶分手之後又再次復合的呢？簡單來說，有幾個可能的原因。根據Dailey等人在2011年的研究指出，有五大原因促使情侶在分手之後，又和對方復合：

1. 忘不掉的情感 Lingering Feelings

為什麼忘掉對方這麼難？這是因為我們的大腦掌管快樂的區域，並不是一個能夠理性思考的區域，這使得即便我們分開之後，帶來快樂的腹側被蓋區，依然會把「對方」和「帶來快樂」做一個連結，使得我們難以忘卻對方的存在。

2. 感覺彼此關係變好了 Relationship Improvement

有些人在分手之後，放空一段時間，彼此沒有那麼緊密之後，反而會感覺到，自己和對方是不是關係變好了？好像感情中的衝突都消失了，相處起來又好快樂，彷彿回到了交往之前一般。

3. 彼此的關係模糊不清 Uncertainty Indicated Reason

當兩個人在分手時，沒有明確地表達彼此再也不可能在一起了，或是語帶保留，說著「我們可能不能再相愛了」，比起「這次分手之後，我們不可能復合了」，更有可能讓兩個人走向復合之路。

4. 沒有新的交往對象 Alternative

當一個人分手之後，遲遲沒有投入一段新的關係，這或許也代表著，他身上的傷還沒好，又或是還忘不了對方，這時候代表的就是，他還有可能回頭找原來的伴侶，再一次在一起。

5. 雙方是否都同意分開 Mutual Initiations of Breakups

如果一段關係是雙方都理性思考之後同意分手的，那麼復合的可能性就比較小了，畢竟雙方都已經考量過利弊得失，覺得這段關係不適合彼此，那麼也就比較難復合了。但是，如果一段關係是由其中一方提出分手的，而他又還念念不忘對方，那麼回過頭去要求復合的可能性，就稍微大了一些。

復合真的會變好嗎？這些因素應多加留意

然而，分手之後再復合，真的會讓彼此長久走下去嗎？Dailey對此十分感到好奇。根據他在2011年的研究發現，有大約一半復合過的情侶，會永遠地走向分手，但也有一些情侶，則持續地和對方交往下去。

那麼，到底該怎麼樣才能長久地復合下去呢？Dailey沒有給出答案。但是我在這裡列出了幾個可以參考的因素，讓讀者們仔細思考看看。

1. 你們分手，是因為踩到了某一方的底線？這些問題是否已／可被解決？

雙方的感情會走向分手，並不一定是交往久了之後淡掉了。有很多時候其實是，某一方踩到了另一方的底線，譬如說劈腿、譬如說家庭不支持、譬如說言語／肢體暴力。

那麼，如果你希望回到這段關係，這些促使你們分手的因素是可以被解決的嗎？他真的已經改掉了花心的習慣？你們之間有新的方法可以面對家庭的不支持？施暴的一方已經確實改變了？這些踩到底線的問題，如果沒有經過深思，即便復合，也很難持續地走下去。

2. 對於重建這段關係，你做好準備了嗎？

彼此的關係會破裂，一定源自於某一些原因。也因此，要重建這段關係，勢必得去修復過去的那些傷痕，而不是假裝什麼都沒有發生過，只是口口聲聲說著愛對方，就能夠持續走下去的。

因此，你是否已經經過足夠的休息？是否準備好重建彼此破裂之處？這都是值得思考的地方。

3. 對方是否和你一樣，願意修復這段關係？

如果你希望復合，也願意投入精力，那麼值得思考的便是，對方是否也和你一樣，願意對這段關係做出努力？還是他依然如故，只有你想對這段關係付出而已？

如果只是單方面地唱獨腳戲，那麼復合之路將會走得艱辛，畢竟扣掉外在因素，感情要走下去，是兩個人都必須適度付出的，如果只有單方付出，那麼上一次絆倒你的石子，可能會再次讓你跌跤。

是否復合並不是最重要的事

我了解到分手是一件很難受的事情，也了解到許多人在分手後都會希望能夠復合。但事實上，能夠復合與否其實不是最重要的事情，而是兩個人能否長久走下去，才是最重要的事情。

我認為，一段關係除了遇到對的人之外，自己的修為也是很重要的事情，能夠決定一段關係能不能長久走下去的因素，永遠包含了自己面對感情的態度，以及對方的性格特質，這是缺一不可的。

如果自己有著有助於感情走下去的處世態度，但遇到了不適合的人，那麼這也是白搭；反之，如果對方是個認真投入的人，但和你的個性搭不起來，那也無法三觀契合，長久地維繫這一段感情。

參考資料

RENÉ M DAILEY,ABIGAIL PFIESTER,BORAE JIN,GARY BECK,GRETCHEN CLARK (2009).On-again/off-again dating relationships: How are they different from other dating relationships?

René M. Dailey,Kelly R. Rossetto,Abigail Pfiester,Catherine A. Surra(2009).A qualitative analysis of on-again/off-again romantic relationships: “It’s up and down, all around”

René M. Dailey,Borae Jin,Abigail Pfiester,Gary Beck(2011)On-Again/Off-Again Dating Relationships: What Keeps Partners Coming Back?

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航