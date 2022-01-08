【影評】《蜘蛛人：無家日》：唯有懷舊能把我們從網路時代中解救出來

2021年12月15日上映的最新蜘蛛人（Spider-Man）系列電影《蜘蛛人：無家日》（Spider-Man: No Way Home），是「漫威電影宇宙」（Marvel Cinematic Universe）中第六部蜘蛛人參與的電影，也是湯姆・霍蘭德（Tom Holland）主演的第三部蜘蛛人系列電影。然而有別於以往的霍蘭德主演的五部蜘蛛人電影，這一次的《蜘蛛人：無家日》卻把過去20年來所有蜘蛛人系列電影帶給我們的感動都找回來了。

電影至今上了快半個月，相信現在把電影內容講出來已經沒有什麼「暴雷」的問題了，那就是由陶比・麥奎爾（Tobey Maguire）與安德魯・加菲爾（Andrew Garfield）飾演的第一代和第二代蜘蛛人回來了，與湯姆・霍蘭德一起帶給觀眾們真正的「三代同堂」。尤其對筆者而言，陶比・麥奎爾飾演的第一代蜘蛛人，是帶領筆者入門超級英雄電影的重要人物。

可陶比版的《蜘蛛人》上映於2002年，難道在此之前就沒有其他超級英雄電影嗎？當然不是如此，事實上蜘蛛人也不是筆者最早知道的超級英雄，因為DC系列的超人（Superman）與蝙蝠俠（Batman），才是真正陪伴筆者長大的英雄典範。回到80年代末和90年代初，克里斯多福・李維（Christopher Reeve）和米高・基頓（Michael Keaton）的蝙蝠俠真是堪稱經典。

有相當長的一段時間，超人和蝙蝠俠是筆者心目中唯二知道的超級英雄，最多再加上閃電俠（Flash）和羅賓（Robin）。那是一個DC系列知名度輾壓漫威的時代，相信與筆者同一世代的台灣孩童，一定也是知道DC遠超過漫威。至少我們都知道，那個把內褲外穿的是超人，把內褲套在頭上的是蝙蝠俠，似乎再也沒有其他。

就連回到美國讀初中後，下課看的也是華納兄弟（Warner Brothers）的動畫版超人，接著再慢慢知道有所謂正義聯盟（Justice League）的存在，還有常常與蝙蝠俠搞曖昧的神力女超人（Wonder Woman）。曾經有那麼一段時間，是DC完美的輾壓漫威，那又是從什麼時候開始，蜘蛛人成為超級英雄電影的救星呢？甚至於成為今天形勢逆轉，漫威輾壓DC的契機？

超級英雄電影沉寂的90年代

人們之所以需要超級英雄，其實與人們所處的時代有密切關係。超人與蝙蝠俠等英雄誕生於二戰爆發前的30年代，接著又在冷戰最高峰的80年代重新興起，代表著那個時代的美國人或者自由世界的人們，需要有一個無敵的英雄形象來引領他們，對抗納粹德國、日本帝國還有蘇聯的威脅。畢竟現實世界的政治家或者軍事家，都有太多醜惡的真面目，不如虛構出來的超人或蝙蝠俠那般完美。

然而隨著蘇聯這最後一個與美國勢均力敵的對手，在30年前走向瓦解，超級英雄的魅力也跟著煙消雲散。如果連在台灣的小朋友，都會嫌超人把內褲穿在外面，蝙蝠俠內褲套在頭上，那麼美國大眾又如何不去質疑這些超級英雄的打扮過於浮誇？更何況DC的幾部電影，在進入90年代以後無論是劇情還是拍攝手法，都越來越脫離現實，難以引起觀眾共鳴。

新的特效技術，讓魔鬼終結者（Terminator）、侏儸紀公園（Jurassic Park）以及星際終結者（Independence Day）等科幻作品更受歡迎。一來他們拍攝得更為寫實，二來他們都是以小人物為主角。或許魔鬼終結者的約翰・康納（John Connor）確實是救世主，但是他不像超人一樣有超能力，也不像蝙蝠像一樣有巨額財產，他跟他的母親莎拉（Sarah），都是有血有肉的平凡人。

平凡人的奮鬥，取代超級英雄成為90年代的好萊塢電影主軸，人們更容易從阿甘正傳（Forrest Gump）等電影中，看到自己成長的記憶。如今美國成為了世界唯一的超級霸權，又何必還需要超人克拉克・肯特（Clark Kent）來拯救自己？自由、民主、包容與富裕就是美國最大的資產。現在有錢的，不再只是蝙蝠俠布魯斯・偉恩（Bruce Wayne）一個人而已，而是所有擁抱市場經濟的人。

90年代是世界走向全球化的時代，也是資本主義發展的高峰，只要努力就能實現夢想的希望，讓大家不再需要無敵的超級英雄來領導自己。2000年上映的漫威超級英雄電影X戰警（X-Men）系列，雖然後來拍攝了三部曲電影，還衍生出許多外傳，但是第一集的票房從今天的角度來看，其實也稱不上是非常成功。

《蜘蛛人：無家日》劇照，索尼影視娛樂發行

重返大螢幕的「平民英雄」

X戰警能夠在2000年興起的原因，並不是因為天生就具有超能力的變種人（Mutants）受歡迎，而是人們能夠藉由變種人在電影中遭到歧視的現象，去反應美國社會許多真實的議題。就如筆者之前所言，超級英雄電影反應的往往不是超級英雄本身，而是時代的需要。進入21世紀以後，如何建立一個更為進步平等的社會，成為美國人民重視的議題。

直到20年前的九一一事件爆發，美國人才發現原來周邊的世界沒有自己想像的安全，於是又再度有了對超級英雄的需要。不過成長於80、90年代的美國人與成長於二戰、冷戰時代的美國人不一樣，如同今天的中華民國國民和戒嚴時代的中華民國國民思維也不可能一樣。到了21世紀，大家追求的是平起平坐的英雄，不再是高不可攀的偶像。