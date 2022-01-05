2022/01/05,
政治

聰明如趙少康，怎麼會連ECFA是兩岸「互惠」，而不是中國「恩賜」都搞不清楚呢？

聰明如趙少康，怎麼會連ECFA是兩岸「互惠」，而不是中國「恩賜」都搞不清楚呢？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

我們更坦白點說吧，中國真要跟台灣鬧翻了，那對中國經濟的打擊，恐怕絕不下於美國的制裁吧。到那時候，到底誰該向誰「磕頭」啊？

文：黃澎孝

趙少康到底是無知？還是使壞？怎麼會連簡稱ECFA的「海峽兩岸經濟合作框架協議」是兩岸互惠，而不是中國的「恩賜」都搞不清楚呢？

日前，中國片面宣佈明年兩岸ECFA將繼續實施後，國台辦就不斷向台灣「市恩」（編按：討好）討人情，說什麼ECFA給兩岸企業和民眾，帶來了「實實在在的好處，截至2020年底，台灣企業享受了累計約70億美元的關稅減免」云云⋯⋯。

趙少康似乎立刻感受到「皇恩浩蕩」，急著要拉蔡英文跟他一起去向中國磕頭謝恩。還嚴詞譴責蔡總統對於中國「善意的表現，一點表示感謝的意思都沒有，好像是大陸理所當然！」

真虧了趙少康還是留學美國的，難道不知道現代國家的國際貿易協定都是基於「平等互惠」的原則？中國那種古老的朝貢體制下，視貿易為恩賜的心態，是一種反現代化的落後指標嗎？

至於像ECFA這種彼此減免關稅的協定，更是消除關稅障礙，促進自由貿易的互利互惠措施。中國片面決定延續這項協定，當然也是有利於中國的經濟發展，對於這麽「理所當然」的事情，台灣憑什麼就要單方面「磕頭謝恩」？

坦白說，中國在國際上最受人詬病的「不文明」行為之一，就是跟滿清政府當年一樣，總以「上國」自居，總把開放「通商口岸」視作莫大恩賜。活像是1792年英國馬戛爾尼（George Macartney）出使中國，被要求得先向乾隆皇帝下跪磕頭一樣的自大無知。對於中國這種要求「萬邦來朝」，下跪「磕頭」的行為，英國人後來還創造出一個特殊的英文字：「kowtow」（叩頭）。

實在更令世人莫名奇妙的是，自從中國加入世貿組織WTO之後，中國是「全球化」自由貿易的最大受惠國。但是，卻是最為斤斤計較有哪些國家從中國「賺了」多少錢？然後，慣常以貿易手段，迫使一些國家或企業屈從於中國的政治主張，對中國kowtow。

事實上，如果按照中國的邏輯，中國近20年來，是對美最大貿易順差國，那麼，中國是否也該對美國天天燒長香，日夜「磕頭」謝恩啊？

台灣的「紅統派」近年來最常附和中國對台「市恩」的說法就是說，台灣對中國的貿易順差上千億美元，好像中國給了台灣莫大的恩惠。但是，稍微懂點經貿的人都知道，台灣與中國的貿易，基本上是一種產業分工，上下游的「供應鏈」關係。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像

眾所周知，中國方面對台採購最大宗的商品是以電子零附件為主，特別是IC晶片，採購金額幾乎等同於中國進口石油的花費。

問題是，這些晶片或電子零附件不向台灣採購，會有其他替代管道嗎？更何況，這些採購自台灣的產品，往往也是幫中國創造鉅額外匯的台商，向台灣上游供應鏈下的單。這種供應鏈關係的貿易，最終中國會吃虧嗎？

如果中國真敢片面終止ECFA，台灣輸陸產品也許會增加「高額關稅」，但是，有許多的台灣電子零附件以及晶片，不論是「質」與「量」，除了台灣之外，別無選擇，中國對這些產品增加的關稅，最終還是轉嫁到大陸出口商品的成本上。

我們更坦白點說吧，中國真要跟台灣鬧翻了，那對中國經濟的打擊，恐怕絕不下於美國的制裁吧。到那時候，到底誰該向誰「磕頭」啊？

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


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