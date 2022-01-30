【漫畫話經典】《獵人》：冨樫有何魅力，讓讀者在停刊三年後仍痴痴等待著酷拉皮卡下船？

2022年就這樣開始了。三年的時間，說長不長，說短不短，讀者們就這樣等著《獵人》復刊，等著酷拉皮卡下船。即便季節荏苒變換，新冠肺炎持續變種影響世界、《獵人》終究停留在390話。

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懶惰、愛休刊、不務正業、交草稿，作者冨樫義博常常給人這樣的印象。但冨樫的休刊不代表他缺席了漫畫界的大事：《鬼滅之刃》在他的推薦下逐步成為現象級漫畫。就連下一世代的熱門漫畫《咒術迴戰》作者芥見下下，也在訪談中提到冨樫的《幽遊白書》（尤其是仙水忍篇）對他的影響。

可見冨樫無論身為一個創作者或是評論者，他仍有著深刻的影響。然而，他自己的作品《獵人》在漫長歲月中靜靜等待。它到底有什麼魅力呢？

獵人與獵物，追尋的魅力遠大於戰鬥

我喜歡收集各式各樣的東西，不同的東西有不同的收集方法，非常有趣。不過，找到一直很想要的東西時那一瞬間的快感，都是一樣的…反正是畫自己想畫的東西，不如來畫各式各樣的獵人。－《HUNTERxHUNTER》第一卷

「獵人」在漫畫中有數種涵義：最通俗的定義是「追逐與捕殺獵物的人」；另外獵人在故事中也是一個「職業」：必須通過試驗才能取得獵人資格，而每個獵人心中都有特定的「獵物」。

第三是「獵」殺「人」類，人類自身亦是一個可被調查、追蹤、獵捕甚至殺害的獵物。冨樫對於人性黑暗面的描寫，舉凡友克鑫篇的人體蒐藏、貪婪之島篇的卡片搶奪、嵌合蟻篇的食人、王位爭奪，多數源自於此。

《獵人》第1話「出發之日」，東立出版社發行

故事描述主角小傑・富力士尋找父親—金・富力士，並對於父親的職業－獵人產生了濃厚興趣，踏上旅途認識朋友、敵人、夥伴的一連串遭遇。正如我們每個人都有追尋的夢想與事物，獵人可以說是所有追尋者的夢幻職業——擁有特權、享有福利、更能擁有夥伴與情報。

小至物品鑑定，大至貪婪之島的廣袤世界，《獵人》都如數家珍，徹底展現了冨樫意圖在少年漫畫中另闢蹊徑，不該把重點放在「戰鬥本身」而是戰鬥背後「追尋」的過程。

《幽遊白書》第17卷，東立出版社發行

其實從《幽遊白書》後，便不難看出冨樫對於純戰鬥劇情的疲乏。仙水忍篇的結束，他透過樹告訴主角群「我們已經厭倦了，你們再尋找別的敵人，繼續戰鬥吧。」宛如像對讀者們宣告自己已經厭倦一成不變的戰鬥模式。

到魔界統一篇更是如此，冨樫草草地提升了眾人能力，交代了幾場小戰鬥，讓他們被其他角色擊敗，而後回歸日常作結。冨樫不存在世界系那種「少年少女的思與行將影響世界」的浪漫－相反地，世界是如此廣大，每個人的思考與行動終究只是滄海一粟。

正如冨樫所說「不同的東西有不同的收集方法」，戰鬥充其量只是獲取獵物的其中一種手段，而且不一定會是最有效的方法。交易、談判、情報交換、拍賣、網路、結盟、委託、背叛…這些現實卻不常在漫畫中被提及的手段，在《獵人》世界中被描寫得鉅細靡遺，這些方法可以說是另類的「獵捕」方式，有時甚至會反過來影響戰鬥。

讀者們往往得需要多看幾次細細體會，才能看出箇中道理。即便獵人現下休刊，這些故事中大量的情報與對話仍能引起讀者重讀。

《獵人》單行本第10卷，東立出版社發行 例如：小傑、奇犽兩人從木造藏的造假方式中，學習到突破戰鬥僵局的方法

儘管冨樫認為他的創作是憑「直覺」進行，但冨樫自身閱讀的積累卻不容小看，他個人與岸本齊史（另一部暢銷作品《火影忍者》作者）對談時，曾提到「即使自己不喜歡的作品也要製造全部讀完的時間。喜歡的作品、討厭的作品。讀者接受的作品、讀者不接受的作品。我覺得這樣更可以客觀的看待作品。」

設計角色時，也盡量避免給予角色「開朗」、「陰鬱」之類的模稜兩可的性格形容詞，而會傾向進一步詢問「被說了什麼什麼會生氣」這種具體事例。

另外冨樫也喜歡「將角色放到其性格不相稱的環境」讓角色更加鮮明，做為「引發（角色）平常不會採取的行動」的催化劑，小傑看似腦筋不好，但其實在極端環境下決策極快；酷拉皮卡看似冷酷，為達復仇不擇手段，其實更加重視夥伴。這些創作思維沒有累積基本功，就沒有好的成果；冨樫創作的敏銳直覺，其實是千錘百鍊而來。

戰鬥的複雜性

儘管有那麼多的事情需要考量，但這些都不影響獵人戰鬥的精彩度。如同世界如此廣袤，獵捕的方法也千奇百怪，戰鬥本身也不能只是單方面的肢體衝突，也是情報、心理、環境乃至意志的衝突。

在這些因素之下，冨樫創造了一個有趣的設定：念能力。能力的產生源自於心裡的念頭，自己的希望，自己的喜怒，喜歡什麼，想追求什麼，到哪裡去旅行，遇見什麼樣的人，得到了什麼樣的經驗，就如同這一切的過程會形成人的未來，也同樣會展現出最適合自身的（念）能力。

《獵人》單行本第7卷，東立出版社發行 獵人的念能力，以今日角度來看，其實也算是一種自我認知，並創造心流的過程

《獵人》戰鬥的有趣之處，在於外在表現的肢體對抗外，更有許多想法上的衝突，套句裡面的話，最重要的戰鬥技術是「思考的爆發力」，念能力者須「在極短的時間內想出幾套應變方法，選出最適當的然後付諸實行。」邊打邊想是《獵人》有別於其他JUMP系戰鬥漫畫的特徵。

儘管許多漫畫（如火影忍者、海賊王）仍有出現以智取為上的角色，但《獵人》與之不同的是，幾乎全體角色都具備這種思考能力，角色個人的獨特思維加上能力，以及搭檔之間的配合作戰，形成了百花齊放的戰鬥方式。

儘管《獵人》漫畫有時只是簡單的草稿、線稿，甚至連線條都沒有只有一堆文字，但卻不會讓人感覺突兀，劇情更是許多漫畫難以望其項背的。例如貪婪之島篇，冨樫花了整整四頁交代每張咒語卡的說明，沒有半張圖片，只有一堆表格。這份表格隨著故事進展將不時被使用到，讀者們宛如貪婪之島中的玩家，必須將內容熟記在心，才能讀懂後面的劇情。