立陶宛高調挺台的背後，暗藏吸引美國提供抗俄支持的企圖

立陶宛高調挺台抗中,國內不滿聲浪漸升

自去(2021)年7月立陶宛官方宣佈台灣在立陶宛首都維爾紐斯(Vilnius)設立「駐立陶宛台灣代表處」(Taiwanese Representative Office in Lithuania)後,立陶宛和中國2021年下半年衝突越演越烈。

實際上,兩國在「設處」發生前,曾出現關係惡化的徵兆。2019年,兩國就因立陶宛當地聲援反送中民眾,與中國駐立陶宛大使館支持民眾發生糾紛,當時雙邊政府就因此互相指控而有所爭執。緊接著,隨著2020年10月立國大選結束,立陶宛新聯合政府對中強勢的立場,演變成雙邊關係惡化的發展。

2021年中是立、中關係的一大轉捩點。首先,立陶宛先於6月宣布退出中歐「17+1」機制。其後,7月立國同意讓台灣在其首都以台灣為名設處。隨後,中、立兩國先後各自召回大使以表抗議,雙方關係急轉直下。

然而,這並非是2021年兩國關係的最低點。在11月底,中國外交部更宣布把立陶宛外交關係從大使級降到代辦級。再者,12月15日據《路透社》報導,立國宣布撤回駐北京大使館所有外交人員。除了立陶宛政府的實際「抗中挺台」的作為外,不少立國重要政治人物也紛紛對台聲援。

《立陶宛國家電視廣播台》(Lithuanian National Television and Radio Show, LRT)於去年12月28日的報導,引述民調指出:「立陶宛政府的支持率,創下10年來新低。」報導引述立陶宛民調機構「Vilmorous」於12月10日至18日製作的民調。Vilmorous負責人蓋迪斯(Vladas Gaidys)說:「目前政府的支持率持續探底,直逼2009年到2012年時任總理庫比留斯(Andrius Kubilius)政府所創的最低紀錄。」

最新民調顯示,12月受訪者中僅有17.3%表示信任現在的政府,較上月的21%下滑4%。而對現任總理希莫尼特(Ingrida Simonyte)信任程度從上月的33%下滑至30.5%,不滿程度則從49.6%上升到52%。民調結果也提到,聯合政府中處於領導地位的「祖國聯盟-立陶宛基督教民主黨」(Homeland Union-Lithuanian Christian Democrats, TS-LKD)僅有10.1%支持率。

另一方面,目前立陶宛的最大反對黨前立陶宛社會民主黨(Lithuanian Social Democratic Party, LSDP)反倒位居領先地位,有18.5%支持率。

報導提到,交通部長史庫歐迪司(Marius Skuodis)的支持度從13.1%降至9.5%,不滿意度從25.1%暴增至47%;過去發表不少挺台言論的外長藍斯柏吉斯(Gabrielius Landsbergis)支持度也慘不忍睹,他的支持度從21%降至15.3%,不滿意度從59.8%升至66.4%

報導指出,史庫歐迪司、藍斯柏吉斯近期因「立陶宛鐵路公司」,持續與受美國制裁的白羅斯國營企業「白羅斯鉀肥廠」(Belaruskali)有商業往來受到質疑,兩人在政府陷入倒閣危機時遞出辭呈,不過總理希莫尼特並未批准,因此兩人仍留在原有職位。

民調中也提到一個關鍵,目前立國第二受歡迎的政治人物為反對黨「立陶宛社會民主黨」黨主席布林凱維丘婕(Vilija Blinkevičiūtė)支持度從11月的44.1%微降至43.8%,不滿意度從23.2%稍升至26%,比執政黨黨魁好太多。

據《立陶宛國家電視廣播台》(Lithuanian National Television and Radio Show)報導,布林凱維丘婕不久前才批評目前政府對中政策不專業。她指出,如果她執政,她就不會讓台灣以「駐立陶宛台灣代表處」開設代表處,而是以「台北」為名。她強調:「我們不會做出導致經濟戰的決定。」("We would not have made a decision that leads to economic warfare.")她表示:「沒有人知道中國下個決定,會如何影響我們的經濟、產業、商業和人民的生活,這些都需要被納入考量。」

《立陶宛國家電視廣播台》1月4日的報導則指出,立陶宛總統瑙塞達(Gitanas Nausėda)在接受訪問時表示:「我不認為台灣開設代表處是個錯誤,錯的是用台灣這名字,且用這名字的決定並未與我協調。」("I think it was not the opening of the Taiwanese office that was a mistake, but the name, which was not coordinated with me.")

瑙塞達認為:「立陶宛和台灣,都可以開設不具外交地位的代表處。然而,代表處的名稱現在顯然是關鍵,對我們與中國的關係產生非常強烈的影響。我認為代表處的名字是導火線,而現在我們必須處理後果。」

立、中齟齬不斷,中國外交、經濟制裁雙管齊下