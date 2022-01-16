立陶宛高調挺台的背後，暗藏吸引美國提供抗俄支持的企圖

立陶宛高調挺台抗中，國內不滿聲浪漸升

自去（2021）年7月立陶宛官方宣佈台灣在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）設立「駐立陶宛台灣代表處」（Taiwanese Representative Office in Lithuania）後，立陶宛和中國2021年下半年衝突越演越烈。

實際上，兩國在「設處」發生前，曾出現關係惡化的徵兆。2019年，兩國就因立陶宛當地聲援反送中民眾，與中國駐立陶宛大使館支持民眾發生糾紛，當時雙邊政府就因此互相指控而有所爭執。緊接著，隨著2020年10月立國大選結束，立陶宛新聯合政府對中強勢的立場，演變成雙邊關係惡化的發展。

2021年中是立、中關係的一大轉捩點。首先，立陶宛先於6月宣布退出中歐「17+1」機制。其後，7月立國同意讓台灣在其首都以台灣為名設處。隨後，中、立兩國先後各自召回大使以表抗議，雙方關係急轉直下。

然而，這並非是2021年兩國關係的最低點。在11月底，中國外交部更宣布把立陶宛外交關係從大使級降到代辦級。再者，12月15日據《路透社》報導，立國宣布撤回駐北京大使館所有外交人員。除了立陶宛政府的實際「抗中挺台」的作為外，不少立國重要政治人物也紛紛對台聲援。

《立陶宛國家電視廣播台》（Lithuanian National Television and Radio Show, LRT）於去年12月28日的報導，引述民調指出：「立陶宛政府的支持率，創下10年來新低。」報導引述立陶宛民調機構「Vilmorous」於12月10日至18日製作的民調。Vilmorous負責人蓋迪斯（Vladas Gaidys）說：「目前政府的支持率持續探底，直逼2009年到2012年時任總理庫比留斯（Andrius Kubilius）政府所創的最低紀錄。」

最新民調顯示，12月受訪者中僅有17.3％表示信任現在的政府，較上月的21％下滑4％。而對現任總理希莫尼特（Ingrida Simonyte）信任程度從上月的33％下滑至30.5％，不滿程度則從49.6％上升到52％。民調結果也提到，聯合政府中處於領導地位的「祖國聯盟-立陶宛基督教民主黨」（Homeland Union-Lithuanian Christian Democrats, TS-LKD）僅有10.1％支持率。

另一方面，目前立陶宛的最大反對黨前立陶宛社會民主黨（Lithuanian Social Democratic Party, LSDP）反倒位居領先地位，有18.5％支持率。

報導提到，交通部長史庫歐迪司（Marius Skuodis）的支持度從13.1％降至9.5％，不滿意度從25.1％暴增至47％；過去發表不少挺台言論的外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）支持度也慘不忍睹，他的支持度從21％降至15.3％，不滿意度從59.8％升至66.4％

報導指出，史庫歐迪司、藍斯柏吉斯近期因「立陶宛鐵路公司」，持續與受美國制裁的白羅斯國營企業「白羅斯鉀肥廠」（Belaruskali）有商業往來受到質疑，兩人在政府陷入倒閣危機時遞出辭呈，不過總理希莫尼特並未批准，因此兩人仍留在原有職位。

民調中也提到一個關鍵，目前立國第二受歡迎的政治人物為反對黨「立陶宛社會民主黨」黨主席布林凱維丘婕（Vilija Blinkevičiūtė）支持度從11月的44.1％微降至43.8％，不滿意度從23.2％稍升至26％，比執政黨黨魁好太多。

據《立陶宛國家電視廣播台》（Lithuanian National Television and Radio Show）報導，布林凱維丘婕不久前才批評目前政府對中政策不專業。她指出，如果她執政，她就不會讓台灣以「駐立陶宛台灣代表處」開設代表處，而是以「台北」為名。她強調：「我們不會做出導致經濟戰的決定。」（"We would not have made a decision that leads to economic warfare."）她表示：「沒有人知道中國下個決定，會如何影響我們的經濟、產業、商業和人民的生活，這些都需要被納入考量。」

《立陶宛國家電視廣播台》1月4日的報導則指出，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）在接受訪問時表示：「我不認為台灣開設代表處是個錯誤，錯的是用台灣這名字，且用這名字的決定並未與我協調。」（"I think it was not the opening of the Taiwanese office that was a mistake, but the name, which was not coordinated with me."）

瑙塞達認為：「立陶宛和台灣，都可以開設不具外交地位的代表處。然而，代表處的名稱現在顯然是關鍵，對我們與中國的關係產生非常強烈的影響。我認為代表處的名字是導火線，而現在我們必須處理後果。」

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