餐飲業漲聲響起：5類食材漲幅最高，連「休產母雞」也重新投入生產平抑蛋價

近來各大速食店、餐廳、民生用品接連漲價，外傳連鎖咖啡店將成下一波上漲的對象。經濟部配合行政院物價聯合稽查小組進行調查，發現牛肉、豬肉、雞肉、食用油與火鍋料這5類食材的漲幅最大。

另外雞蛋、咖啡原物料價格也持續上漲，業者表示正在苦撐，農曆年後恐掀起另一波漲價潮。

日前有火鍋店業者和炸雞店業者反映，火鍋料等食材和油品漲幅驚人，為調查業者有無哄抬價格情形，行政院跨部會成立物價聯合稽查小組，上週鎖定24家連鎖業者，本週開始向上溯源，清查中上游供應商。

經濟部昨（4）日晚間發布新聞稿指出，針對近期漲價餐廳之中、上游供應商及貿易商等8家進行稽查，其中進口牛肉、本土豬肉、雞肉、食用油與火鍋料這5類食材的漲幅最大。

經濟部表示，業者反映受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響、天候異常致農作物欠收，帶動國際原物料（如飼料）價格走揚，加上國際物流成本增加，成本不堪負荷，只能調漲供應食材價格。

經濟部進一步說明，為穩定國內民生物價，稽查小組將持續溯源查證，如有發現意圖抬高交易價格、囤積物品等情形，將交由相關單位依法嚴辦。

蛋價3個月漲6元，行政院指示「凍漲到農曆年」

另一方面，最近雞蛋價格也變貴了，早餐店的荷包蛋從10元漲到15元，除受寒流來襲下蛋率下降外，也因飼料、船運等上漲，外加疫情趨緩外食需求增加，導致平價盒裝洗選蛋去（2021）年10、11月一盒原本50元，現在漲到一盒55元；散裝蛋也從去年10、11月每台斤約38元，漲到現在約44元，貴了6元。

台北市蛋商業同業公會表示，行政院指示過年前盡量不要再漲，批發價會盡量維持在1台斤44元。

農委會畜牧處已請休產母雞投產，預計春節前趕上採購需求，可增至每天產12萬箱。

Photo Credit: 中央社

咖啡將迎漲價潮？ 路易莎咖啡、cama café、85度C研議中

另外受到氣候變遷影響，全球最大咖啡豆生產國巴西欠收，加上疫情導致缺工、採收不順，在物以稀為貴的情況下，羅布斯塔咖啡豆期貨價格應聲大漲，飆上每噸2369美元；業者保守估計，咖啡豆批發成本已經上漲至少50％，已有大型連鎖咖啡品牌業者私下透露，由於咖啡豆等成本大漲，已經規劃在今（2022）年首季末調漲售價，幅度約10％。

星巴克先前已表態，現階段不會漲價，「雖然前3季虧損，但還是撐得住」，路易莎咖啡、cama café、85度C則表示還在研議中。

產業人士推測，星巴克因為價格高，過去時常「買一送一」，目前應該會減少促銷因應，不傾向直接漲價，便利商店的City café和Let's café因為有規模經濟，在分攤成本上較具備優勢。

產業人士表示，至於路易莎、cama的咖啡定價親民，但路易莎的翻桌率低，cama也十幾年沒漲過價，相信壓力都非常大，「不漲價才奇怪，甚至可以說是相對有條件和資格漲價」，坊間已有小型連鎖咖啡店調漲售價，相信今年也會看到大型連鎖咖啡業者宣布漲價。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：羅元祺