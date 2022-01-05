美國單日確診數「校正回歸」後破百萬創全球紀錄，拜登宣布加倍採購輝瑞口服藥

Omicron疫情全美肆虐，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）通報確診數在前（3）日破100萬例，刷新疫情爆發以來紀錄。公衛專家憂心這數字仍有可能是低估。

美國總統拜登於昨（4）日宣布，政府將加倍採購輝瑞藥廠（Pfizer）新型抗病毒口服藥物Paxlovid，庫存量從1000萬份倍增至2000萬份。公衛專家對此則提醒，美國的篩檢量能也必須提升，才能讓有需要口服藥的病患儘早得知自己確診。

疫情海嘯般來襲：學校和辦公室關閉、醫院不堪重負、供應鏈被迫中斷

（中央社）美國3日通報逾100萬例新增確診，不僅刷新疫情爆發以來紀錄，更是全球首見單日破百萬確診。美媒形容，Omicron就像海嘯般徹底影響了美國人的日常生活。

根據約翰霍普金斯大學的統計數據，美國3日通報108萬3948例確診、1693人病故。這個確診人數幾乎達到4天前（約59萬人）的2倍，而4天前的數字又較前1週增加1倍。

美國媒體報導，自2年多前COVID-19大流行爆發以來，美國的病例數量一直都是其他國家的2倍以上。除美國以外，全球最高單日確診數來自去（2021）年5月7日、Delta變異株疫情高峰時的印度，當時印度通報超過41.4萬人染疫。

事實上，許多美國人都會在家利用快篩試劑自行篩檢，事後也不會向政府當局通報結果，因此這個驚人紀錄恐怕還是被嚴重低估的數字。

儘管激增的染疫病例尚未導致重症和死亡人數驟升，但隨著感染者紛紛在家隔離，影響已在全美各地顯現，包括許多航班因人力不足被迫取消、學校和辦公室關閉、醫院不堪重負，供應鏈被迫中斷等。

疫情急速升溫，也讓當局考慮調整部分防疫指導方針，以帶領國家度過這波疫情。

官員指出，雖然美國疾病管制暨預防中心（CDC）先前將檢測呈陽性的無症狀人員隔離時間縮短為5天，接下來可能要求上述人員必須等待採檢結果轉陰，方可解除隔離。

受到疫情大爆發影響，許多公司也開始要求員工暫停返回辦公室上班，比如高盛集團（Goldman Sachs Group Inc.）和摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）都採取謹慎做法，鼓勵員工在新年伊始時恢復居家上班。

目前唯一的好消息是病故人數尚未出現飆升。初期研究顯示，Omicron變異株雖然傳播速度較其他變異株快，但其症狀通常也較輕微。

報導稱，未來數週內，隨著更多真實數據與相關證據浮現，就能得知Omicron變異株的死亡人數是否會隨著病例遽增而上升，如此就可以進一步預測2022年的前景。

醫護急須疫苗以外的治療方式，白宮加倍下定輝瑞口服藥物

（中央社）美國總統拜登昨日宣布，美國政府將加倍採購輝瑞藥廠（Pfizer）新型抗病毒口服藥物Paxlovid，用以對抗COVID-19引發的最嚴重效應。

拜登與白宮疫情因應小組開會時表示，新訂單將使藥物庫存量從1000萬份倍增至2000萬份。

他說：「這些藥物將大幅減少住院與病亡人數…我們的訂單原本已是全球最大一筆，如今我再加倍下訂。」

美國食品暨藥物管理局（FDA）已於去年12月22日批准輝瑞COVID-19口服藥Paxlovid的緊急使用授權。

美國政府起初斥資53億美元（約新台幣1460億元）採購1000萬份療程；這款抗病毒藥物適用於COVID-19高風險族群。

如同全球其他國家，美國感染COVID-19變異株Omicron病例激增，截至目前所呈現的資料也與各國一致，就大多數情況來說，Omicron似乎僅在未接種疫苗者身上發展成重症。

拜登表示，對未接種疫苗者而言，這仍是大流行病。

拜登說：「必須關注Omicron，但不致於到警戒地步；但若未接種疫苗…有些人會喪命，這是不必要的死亡。」

《紐約時報》報導，白宮的口服藥訂單凸顯了美國的醫護人員急需疫苗以外的治療選擇，約莫有3500萬的成年人仍未打過疫苗，一旦染上COVID-19演變為重症的風險相對高。其餘數千萬民眾雖然已接種，但身上其他的危險因子仍可能使得他們陷入重症風險。

加倍下訂也顯示了聯邦政府抗疫策略將會逐漸仰賴口服藥物，這個目前數量稀少但需求劇烈的治療方式。

拜登以「改變遊戲規則的人」（game-changer）形容口服藥物，表示這些藥物有潛力影響疫情未來的發展與走向。

不過，公衛專家對此也提出警告，表示若篩檢量能無法提升讓最需要口服藥的人知道自己確診，他們就無法盡快取得藥物。

對此，拜登4日時表示除了會有愈來愈多的篩檢站之外，聯邦政府也規劃要求保險公司給付民眾在家自我檢測的費用，希望這項措施能盡快施行。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺