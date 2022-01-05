美國單日確診數「校正回歸」後破百萬創全球紀錄，拜登宣布加倍採購輝瑞口服藥
我們想讓你知道的是
公衛專家表示美國的確診數據一直以來都有低報的現象存在，許多因素造成追蹤Omicron疫情變得有些困難。除了假期暫停通報以及民眾在家篩檢，Omicron疫情也使得篩檢需求量增加，使得後續篩檢結果出爐以及通報都有延誤的現象。
Omicron疫情全美肆虐，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）通報確診數在前（3）日破100萬例，刷新疫情爆發以來紀錄。公衛專家憂心這數字仍有可能是低估。
美國總統拜登於昨（4）日宣布，政府將加倍採購輝瑞藥廠（Pfizer）新型抗病毒口服藥物Paxlovid，庫存量從1000萬份倍增至2000萬份。公衛專家對此則提醒，美國的篩檢量能也必須提升，才能讓有需要口服藥的病患儘早得知自己確診。
疫情海嘯般來襲：學校和辦公室關閉、醫院不堪重負、供應鏈被迫中斷
（中央社）美國3日通報逾100萬例新增確診，不僅刷新疫情爆發以來紀錄，更是全球首見單日破百萬確診。美媒形容，Omicron就像海嘯般徹底影響了美國人的日常生活。
根據約翰霍普金斯大學的統計數據，美國3日通報108萬3948例確診、1693人病故。這個確診人數幾乎達到4天前（約59萬人）的2倍，而4天前的數字又較前1週增加1倍。
美國媒體報導，自2年多前COVID-19大流行爆發以來，美國的病例數量一直都是其他國家的2倍以上。除美國以外，全球最高單日確診數來自去（2021）年5月7日、Delta變異株疫情高峰時的印度，當時印度通報超過41.4萬人染疫。
事實上，許多美國人都會在家利用快篩試劑自行篩檢，事後也不會向政府當局通報結果，因此這個驚人紀錄恐怕還是被嚴重低估的數字。
3日通報的確診數可以說是美國版的「校正回歸」。《華爾街日報》報導，絕大多數的州在新年假期間都暫停回報確診數，依據該報分析約翰霍普金斯大學的統計數據，校正後的數據使得7日平均確診數來到了48萬0273例，幾乎是去年冬季疫情高峰的兩倍。
公衛專家表示，美國的確診數據一直以來都有低報的現象存在，許多因素造成追蹤Omicron疫情變得有些困難。
除了上述提及的假期以及民眾在家篩檢，Omicron疫情也使得篩檢需求量增加，使得後續篩檢結果出爐以及通報都有延誤的現象。
約翰霍普金斯大學COVID-19資源中心數據負責人布勞爾（Beth Blauer）表示，如今的確診數受到眾多複雜的因素混淆。
儘管激增的染疫病例尚未導致重症和死亡人數驟升，但隨著感染者紛紛在家隔離，影響已在全美各地顯現，包括許多航班因人力不足被迫取消、學校和辦公室關閉、醫院不堪重負，供應鏈被迫中斷等。
疫情急速升溫，也讓當局考慮調整部分防疫指導方針，以帶領國家度過這波疫情。
官員指出，雖然美國疾病管制暨預防中心（CDC）先前將檢測呈陽性的無症狀人員隔離時間縮短為5天，接下來可能要求上述人員必須等待採檢結果轉陰，方可解除隔離。
受到疫情大爆發影響，許多公司也開始要求員工暫停返回辦公室上班，比如高盛集團（Goldman Sachs Group Inc.）和摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）都採取謹慎做法，鼓勵員工在新年伊始時恢復居家上班。
目前唯一的好消息是病故人數尚未出現飆升。初期研究顯示，Omicron變異株雖然傳播速度較其他變異株快，但其症狀通常也較輕微。
報導稱，未來數週內，隨著更多真實數據與相關證據浮現，就能得知Omicron變異株的死亡人數是否會隨著病例遽增而上升，如此就可以進一步預測2022年的前景。
醫護急須疫苗以外的治療方式，白宮加倍下定輝瑞口服藥物
（中央社）美國總統拜登昨日宣布，美國政府將加倍採購輝瑞藥廠（Pfizer）新型抗病毒口服藥物Paxlovid，用以對抗COVID-19引發的最嚴重效應。
拜登與白宮疫情因應小組開會時表示，新訂單將使藥物庫存量從1000萬份倍增至2000萬份。
他說：「這些藥物將大幅減少住院與病亡人數…我們的訂單原本已是全球最大一筆，如今我再加倍下訂。」
美國食品暨藥物管理局（FDA）已於去年12月22日批准輝瑞COVID-19口服藥Paxlovid的緊急使用授權。
美國政府起初斥資53億美元（約新台幣1460億元）採購1000萬份療程；這款抗病毒藥物適用於COVID-19高風險族群。
如同全球其他國家，美國感染COVID-19變異株Omicron病例激增，截至目前所呈現的資料也與各國一致，就大多數情況來說，Omicron似乎僅在未接種疫苗者身上發展成重症。
拜登表示，對未接種疫苗者而言，這仍是大流行病。
拜登說：「必須關注Omicron，但不致於到警戒地步；但若未接種疫苗…有些人會喪命，這是不必要的死亡。」
《紐約時報》報導，白宮的口服藥訂單凸顯了美國的醫護人員急需疫苗以外的治療選擇，約莫有3500萬的成年人仍未打過疫苗，一旦染上COVID-19演變為重症的風險相對高。其餘數千萬民眾雖然已接種，但身上其他的危險因子仍可能使得他們陷入重症風險。
加倍下訂也顯示了聯邦政府抗疫策略將會逐漸仰賴口服藥物，這個目前數量稀少但需求劇烈的治療方式。
拜登以「改變遊戲規則的人」（game-changer）形容口服藥物，表示這些藥物有潛力影響疫情未來的發展與走向。
不過，公衛專家對此也提出警告，表示若篩檢量能無法提升讓最需要口服藥的人知道自己確診，他們就無法盡快取得藥物。
對此，拜登4日時表示除了會有愈來愈多的篩檢站之外，聯邦政府也規劃要求保險公司給付民眾在家自我檢測的費用，希望這項措施能盡快施行。
延伸閱讀
- 美國防部長確診COVID-19，去年底曾與拜登開會，佛奇稱染疫率飆升「前所未見」
- 南非研究感染Omicron可提升對Delta免疫力，美國發現打完疫苗者症狀輕微
- Omicron惡化勞工短缺問題：美國CDC建議無症狀患者隔離天數砍半，出關後配戴口罩5天
新聞來源
- 美國單日確診破百萬打破全球紀錄 美媒指Omicron如海嘯徹底影響日常生活（中央社）
- 應對疫情 拜登：加倍採購輝瑞口服藥Paxlovid（中央社）
- U.S. Covid-19 Infections Top One Million After Holiday Backlog（The Wall Street Journal）
- Biden Administration to Increase Supply of ‘Game Changer’ Pfizer Pill（The New York Times）
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺