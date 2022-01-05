童仲彥爆林昶佐「買第四間房」質疑錢從哪來的？林昶佐：這都是監察院公開資料

無黨籍立委林昶佐罷免案將於本周日投票，民進黨前台北市議員童仲彥爆料林昶佐的太太在去年二月，花了4400萬元買下台北市中正區的房子，並質疑「錢從哪來的？」林昶佐則回應，這都是監察院有的公開資料也並非秘密，他是因家人有需求所以賣掉舊房子，用貸款換新屋；他知道距離罷免剩4天可能還會有更多操作，團隊還是會以政績來說服選民。

今天晚上台北市選委會公辦電視說明會將今天晚間7時登場，由罷免案領銜人鄭大平及被罷免人林昶佐出席，分為兩階段進行，每階段各自說明12分鐘，據了解兩人都會出席。並透過台北市有線電視CH3公用頻道收看現場直播；此外，為方便民眾以手機等行動裝置即時觀看，也同步於北市選委會YouTube進行網路直播。

童仲彥：以檢視顏寬恆的標準來檢視林昶佐

童仲彥質疑，林昶佐才當一屆立委（目前為連任），卻在去年二月由太太買下中正區仁愛路二段，總價4400萬元的房子，平均每坪63.1萬，建坪69.68坪；童仲彥表示，買4400萬的房子，就算貸款30年，頭款也要近千萬元，一個月還要繳房貸十幾萬元，「錢從哪來的？」

由於罷免案在1月9日舉行，童仲彥說以今年監察院公布的財產申報時間點會在1月底來看，「買這間4400萬元房子，有可能會在投票前被閃掉」，也就是選民會在1月底才知道林昶佐買了4400萬的房子。

童仲彥還質疑，林昶佐不只有錢買房，現在中正萬華滿街林昶佐的看板、布條廣告，公車上也有廣告，林昶佐必須說清楚錢從哪裡來？同時籲請民進黨高層用檢視台中第二選區國民黨立委候選人顏寬恒的標準來檢視林昶佐。

童仲彥也質疑，林昶佐每次都說自己住萬華，但實際上根本就是選舉才到萬華住，平常住在大安區。

童仲彥在罷免案開始連署時，就積極投入。一開始是和「清林散昶」團隊合作，後來鍾小平率先送出連署書，童仲彥一開始批評，後來則轉往支持鍾小平發動的罷免。

擁有北市3房產，林昶佐：這也不是秘密

根據監察院於2021年01月29日公布的資料，林昶佐擁有2戶大安區房產，妻子擁有1戶文山區房產，總計3戶。所以這間4400萬的房子為購入的第4戶。林昶佐於2020年11月01日申報三間房屋，分別位於：

台北市大安區懷生段二小段、94年02月24日買賣、登記林昶佐、取得價格786萬元

台北市大安區懷生段二小段、101年02月03日買賣、登記林昶佐、取得價格2226萬元

台北市文山區萬隆段二小段、97年05月08日買賣、登記林妻、取得價格1050萬元

林昶佐解釋，監察院申報資料是以每年的11月1日為基準，關於這個房產的申報，辦公室在去年的12月25日申報，因此會在今年度的財產公報中揭露。至於申報的資料，由於尚須監察院審查，必須以監察院公布為主。本次物件係以4400萬元購入，其中八成約3500萬貸款、其餘則是以家人使用的房子售出所得。

林昶佐今天早上掃街拜票時，也再次被問及是否在去年買房？林昶佐表示，這是上監察院網站都可以查的東西。林昶佐說明，去年就換房子，從本來住的地方換到一個現在有電梯的地方，也讓長輩可以方便上下樓；賣掉舊的房子，以貸款的方式換新的房子，這應該跟囤房沒有任何關聯。

林昶佐也說，其實這些相關的財產都有依法申報，去年資料都送給監察院；過去幾年來，他們的財產也都清清楚楚，包括轉移、申報從來都不會遺漏，他知道有人要拿來操作，「但這不是秘密吧。」隨著投票日逼近，他相信對手還會再用其他材料操作抹黑、造謠等，但他會秉持以腳踏實地方式，讓民眾知道他為大家做了非常扎實的問政成績，來爭取選民支持。

北市選委會說明，公職選罷法規定罷免案投票結果，有效同意票多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，罷免才能成立。如有效罷免票數中，不同意票數多於同意票數或同意票數不足前項規定數額者，罷免案即不通過。北市第五選舉區立委投票人人數為23萬5024人，罷免同意票門檻為5萬8756人，但罷免案實際投票結果仍以中選會公告為準。

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核稿編輯：翁世航